Lavrov tente de briser l’alliance antirusse américano-européenne

L’Ukraine est devenue pour les « bonzes » du parti démocrate un lieu d’enrichissement personnel (avec l’exemple de Biden, mais aussi d’autres). Trump qui affrontait une campagne sur ses liens avec la Russie, ne souhaitait pas en parler, mais la procédure d’impeachement ratée l’a libéré . L’article non sans humour analyse comment en finir avec les accords de Minsk et maintenir un système de sanction contre la Russie, sera la stratégie des deux camps de « l’élite » étatsunienne, en lutte interne. En revanche, les Européens, Merckel et Macron, voient bien que cela les prive d’un marché fructueux, a un coût militaire et Lavrov qui poursuit sa stratégie « soviétique », après ses « alliés » progressistes en Amérique latine tente d’ introduire un coin entre les Etats-Unis et les Européens. Excellent article.(note et traduction de danielle Bleitrach)

Le ministre russe des Affaires étrangères a fait une déclaration ferme, dans laquelle il a directement accusé les États-Unis d’essayer de perturber le processus de paix dans le Donbass. Selon Sergey Lavrov, ce sont les Américains qui sont derrière la démarche de Kiev, qui a refusé de retirer des forces sur toute la ligne de contact. Le ministre russe des Affaires étrangères tente donc de creuser un fossé entre les États-Unis et l’UE – et en ce moment , une telle tactique pourrait fonctionner.

« Je ne révélerai pas un grand secret, mais nous savons que la délégation ukrainienne a pris une telle position lors du sommet de Normandie à Paris sur l’insistance de Washington, qui ne veut vraiment pas que les accords de Minsk soient mis en œuvre, ne veut vraiment pas que la ligne de contact devienne sûre des deux côtés. Apparemment, le maintien de ce conflit dans une certaine forme contrôlée est dans l’intérêt des États-Unis en termes de vues géopolitiques sur l’espace post-soviétique » , a déclaré Sergei Lavrov dans une interview à Rossiyskaya Gazeta .

Le ministre, bien sûr, n’a pas révélé le grand secret. Le fait que les Américains souhaitent saboter le processus de paix en Ukraine, a été dénoncé à plusieurs reprises par des responsables russes. Une certaine mythologie nationale s’est même développée autour de cette thèse, selon laquelle l’Ukraine instable et belligérante est nécessaire aux Américains pour «contenir la Russie», Lavrov y fait allusion en parlant de «vues géopolitiques».

La déclaration du ministre des Affaires étrangères est intéressante pour une autre raison: il est difficile de rappeler le cas où cette thèse et cette mythologie se seraient exprimées si directement et à un niveau aussi élevé. Habituellement, ce type d’analyse est faite par des publicistes et d’autres commentateurs de rang inférieur, fournissant une bonne part des théories du complot. Dans le même temps, en donnant des interviews, Lavrov a parfaitement compris qu’en Occident, on ferait attention à ses paroles – le sujet et le statut sont tels qu’il est difficile de les ignorer.

Il convient également de noter que les accusations ne sont pas vagues («influence», persuasion, «sabotage»), mais tout à fait précises, bien que les Américains ne participent pas au processus de Minsk, ils bloquent ses initiatives les plus claires et les plus pratiques. Dans ce cas, il s’agit de revoir les forces réparties sur toute la ligne de contact dans le Donbass pour qu’elle devienne sure.

Il peut sembler qu’en resserrant le libellé, Lavrov tente de sauver les accords de Minsk de l’influence destructrice des Américains. Mais il se peut que le jeu auquel il joue soit beaucoup plus compliqué et poursuive des objectifs plus globaux.

Nous pouvons parler de «contenir la Russie» à travers l’Ukraine pendant longtemps, en énumérant les raisons – depuis les douleurs fantômes de l’Amérique survivances de la guerre froide à la volonté de réduire le marché du gaz russe au profit de son GNL. Dans le même temps, la situation d’ingérence américaine dans les affaires ukrainiennes est plus diversifiée et dépasse le simple «confinement de la Russie». Maintenant, l’Ukraine est devenue un champ de bataille entre les camps américains opposés, et les motivations des généraux de ces camps sont beaucoup plus banales que la confrontation géopolitique avec la Fédération de Russie.

L’Ukraine est une colonie avec laquelle les Anglo-Saxons accroissent leur fortune personnelle. Le fils du favori du Parti démocrate, Joe Biden Hunter, a reçu d’énormes sommes d’argent sur son seul nom de famille dans l’entreprise locale Burisma . Adam Schiff, chef de la commission du renseignement de la Chambre et principal «moteur» de la tentative de destitution, a tenté d’empêcher l’ enquête contre les sociétés qui injectaient de l’argent en provenance d’Ukraine et dans lesquelles il avait ses propres intérêts d’investissement. L’envoyé spécial Kurt Walker s’est avéré être un lobbyiste pour les sociétés d’armement et son genre de travail diplomatique sur les livraisons d’armes à Kiev pourrait être généreusement récompensé.

En termes simples, derrière les tentatives des Américains d’influencer la politique ukrainienne, il est plus fréquent que ce ne soient pas les intérêts nationaux américains et les stratégies géopolitiques complexes, mais bien l’argent escomptés pour chacun et la peur pour leur carrière.

Avec l’avènement de la Maison Blanche de Trump, la situation des démocrates cultivant la parcelle de terre ukrainienne est devenue plus compliquée et un système parallèle de pouvoir a été créé pour l’Ukraine. Les relations nouée avec Kiev et Moscou ont fait de Trump un sujet toxique, de sorte qu’il ne souhaitait pas qu’on les aborde, et des personnes clés sur le terrain (principalement l’ancienne ambassadrice Marie Jovanovic) ont poursuivi leur travail au profit des bonzes du Parti démocrate.

Maintenant, tous les médias américains fidèles aux républicains en parlent , et Trump lui-même, ayant clos le dossier avec impeachment, a procédé à une deuxième étape du nettoyage des rangs du Département d’État en Ukraine (le premier Yovanovitch et Walker touchés). Un autre message selon lequel la «main droite» du président Zelensky, le chef du bureau présidentiel, Andrei Bogdan , a démissionné , pourrait faire partie de ce processus: l’administration Trump tente depuis longtemps de se débarrasser de Bogdan .

Toutes ces querelles, scandales de corruption et tentatives de pousser plus loin leurs « cadavres » dans le cabinet ukrainien pour les deux camps (et donc pour les États-Unis dans leur ensemble) sont actuellement beaucoup plus importants que les questions de guerre et de paix dans le Donbass. En d’autres termes, toutes ces ruptures du divorce des forces peuvent être un jeu pour ou contre Zelensky d’un côté ou de l’autre, et non de la géopolitique et non une confrontation avec la Russie dans sa forme la plus pure. Le processus de Minsk pourrait devenir une victime accidentelle de la lutte des Américains entre eux – et il ressemble vraiment à une victime, au moins Zelensky, qui a été initialement mis en place pour « des étapes décisives dans le Donbass » et qui a eu l’occasion de le faire, et qui a maintenant disparu.

Cela crée une situation favorable pour la Russie, dont Lavrov a profité, et qui a formulé de manière inattendue l’ancien problème d’une nouvelle manière.

Il ne s’agit pas de se lamenter sur le processus de Minsk, ce n’est pas le moment de pleurer – ce temps est déjà passé: si vous regardez attentivement les points de l’accord de Minsk, il devient clair que sa mise en œuvre finale (comme le dit Lavrov) est pratiquement impossible. Parce qu’il est impossible, par exemple, d’imaginer la participation du parti Right Sector * (parti fasciste NDLT) aux élections du Donbass, et cet accord le prévoit finalement.

Autrement dit, le processus de paix a été initialement fait pour être bloqué – avec ou sans l’aide des Américains.

Il faut se préparer au scénario le plus probable, mais le plus probable est celui selon lequel le conflit du Donbass sera gelé pour les années à venir, comme cela s’est produit avec la Transnistrie. Cela signifie automatiquement l’indéfini des sanctions américaines, mais même sans cela, il est évident que les Américains ne nous retireront pas les sanctions – elles sont un outil trop commode pour une concurrence sans scrupules sur le marché, au moins des hydrocarbures et des armes. Ces sanctions, dureront alors très longtemps, sinon pour toujours quel que soit le président dont le parti siège à la Maison Blanche.

Mais l’Europe est une autre affaire. La Russie souhaite avant tout mettre fin à la guerre contre les sanctions contre l’UE – ce qui est beaucoup plus pertinent, plus précieux et surtout – est au moins théoriquement possible.

Dans le contexte de ce qui précède (et ce qu’a dit Lavrov), il est facile d’imaginer à quoi ressemble la situation du côté de l’Union européenne, qui, contrairement aux États-Unis, est motivée à résoudre le conflit militaire à ses frontières et à rétablir un commerce normal avec la Russie. Il semble que les Américains, par leurs propres intérêts égoïstes, mettent des bâtons dans les roues de l’initiative européenne de rde établissement de la paix, processus qui est personnellement dirigée par les personnes les plus influentes de l’UE – Angela Merkel et Emmanuel Macron.

Les Européens voient leurs efforts ralentir en raison des efforts des Américains. Ils sont témoins d’une concurrence américaine déloyale sur leur marché (l’exemple le plus révélateur est Nord Stream 2). Ils comprennent qu’ils sont placés dans des conditions de conflit chronique, dans lesquelles l’Europe perd de l’argent et l’Amérique reçoit des bénéfices supplémentaires. Et ils n’aiment pas vraiment tout cela, à en juger par la réprimande que Berlin inflige à Washington et la mauvaise relation révélatrice qui s’est développée entre Macron et Trump au cours de la dernière année.

Soulignant dans le monde entier que les Américains nuisent aux efforts européens de maintien de la paix en Ukraine et – à travers cela – aux affaires européennes avec Moscou, le ministre russe des Affaires étrangères tente d’insérer un coin dans cet écart de méfiance et d’hostilité, qui a traversé l’Occident autrefois uni, il cherche à séparer les États-Unis de l’UE.

Jouer sur les contradictions et la destruction de l’alliance antirusse occidentale, qui s’est manifestée en 2014, est notre intérêt stratégique. C’est précisément dans ce domaine, et non dans la mise en œuvre des accords de Minsk, qui semblait toujours mort-né, mais qui sont maintenant devenus le pied-de-biche qui élargit la fissure.