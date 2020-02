La Brigade médicale cubaine et sa responsable aux côtés de la Chine dans la lutte contre le coronavirus

La Brigade médicale cubaine en Chine a réitéré son engagement à continuer à travailler et à approfondir les échanges avec la Chine concernant l’épidémie de coronavirus . Cette crise a eu au moins le mérite de nous permettre d’approfondir l’éternelle question de savoir si la Chine est capitaliste ou communiste. Nous avons découvert la force du collectif, sa discipline, parce qu’aucun pouvoir ne peut imposer de telles mesures sans l’assentiment d’une population. Nous avons découvert le sens du sacrifice de ceux qui oeuvrent sans relâche à endiguer l’épidémie pour la Chine mais aussi pour le reste de l’humanité. Nous avons mieux perçu qui était solidaire, ici Cuba, mais aussi le Vietnam, et qui ne savait que témoigner de la haine et jubilation… Voilà qui commence singulièrement à éclairer les enjeux. En attendant voici la situation à ce jour: Le coronavirus a infecté 40.171 personnes et provoqué 908 morts pour la plupart des gens affaiblis, mais selon les données publiées par les autorités chinoises , auxquelles Xinhua fait référence, 3 281 personnes se sont rétablies du coronavirus et le nombre de personnes infectées en dehors de la province du Hubei et de sa capitale, Wuhan, a diminué. (note et traduction de danielle Bleitrach)