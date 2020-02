Expert: l’OTAN ne viendra pas en aide à Erdogan en Syrie

Erdogan en appelle à l’OTAN, mais c’est un coup de bluff disent les Russes qui officiellement s’affirment « préoccupés ». Le fait incontournable est que Erdogan est entré illégalement sur une terre étrangère, ses soldats ont été tués et il tente de faire monter les enchères… Mais à force d’en rajouter ces gens-là sont des dangers publics jouant avec les peuples. Mais nous Français sommes mal placés pour donner des leçons (note et taduction de Danielle Bleitrach)

«C’est un autre gros bluff politique d’Erdogan. La Turquie a été piégée dans sa propre politique », a expliqué le politologue Gevorg Mirzayan au journal VZGLYAD. Il a donc commenté l’appel du parti au pouvoir en Turquie à l’OTAN avec une demande de soutien dans le conflit avec la Syrie.

«Personne ne peut aller contre ce fait: les troupes turques se trouvent en Syrie illégalement. Par conséquent, du point de vue du droit international, ils sont une cible légitime pour l’armée d’Assad, qui exerce les droits souverains en Syrie », a déclaré Gevorg Mirzayan, politologue, professeur adjoint de science politique à la Financial University.

Selon l’expert, Erdogan doit retirer ses troupes, mais cela sera assimilé à une défaite et affectera sérieusement la cote du président et de son parti, qui ne sont déjà pas au meilleur de leur forme. «Tout ce qu’Erdogan peut faire dans cette situation est de faire monter les enjeux: menacer une nouvelle invasion, exiger le soutien de l’OTAN. Mais tout cela est du bluff. Tout se passe sur une terre étrangère, ce n’est pas une attaque contre la Turquie, c’est une attaque contre le corps d’occupation turc, qui est illégalement situé en Syrie », a souligné Mirzayan.

«Maintenant, Erdogan menace à nouveau d’une invasion à grande échelle. Près des frontières de la Syrie, les troupes turques sont concentrées. Mais je doute que la Turquie soit prête à lancer une campagne militaire déployée contre Assad, car la question se pose de savoir comment la population turque, en particulier celle qui est opposée à sa politique, réagira», a déclaré le politologue.

«Dans le même temps, Assad ne reculera pas et se battra à mort. Derrière lui se trouve l’Iran, qui n’abandonnera pas non plus les Syriens. Erdogan fait face à une grave défaite qui pourrait lui coûter une carrière politique. La tâche du président turc est de convaincre Téhéran et Moscou qu’il est déterminé à aller jusqu’au bout, mais c’est là tout l’intérêt de son bluff », explique le politologue. L’expert est convaincu qu’en se tournant vers l’OTAN, la Turquie compte sur un soutien moral.

Dans le même temps, les pays de l’OTAN ont là une excellente occasion de régler leurs comptes avec la Turquie « pour son bien ». « Un des membres de l’OTAN déclarera probablement que » nous sympathisons avec les Turcs, regrettons que le tyran maléfique Assad ait tué leurs soldats, mais nous ne fournirons aucune assistance « . Pourquoi? Parce qu’elle ne relève pas du chapitre pertinent de la charte de l’OTAN », a conclu Mirzayan.

Omer Celik, l’un des premiers représentants du Parti de la justice et du développement (AKP) au pouvoir en Turquie, a déclaré qu’Ankara attend de l’OTAN qu’elle soutienne la situation dans la province d’Idlib en Syrie.

Rappelons que lundi, les troupes du gouvernement syrien ont attaqué le poste d’observation des militaires turcs dans la ville de Taftanaz dans la province d’Idlib, après quoi les militaires turcs ont riposté.

Lors du tir sur un poste d’observation, cinq soldats turcs sont morts, cinq autres ont été blessés, a déclaré le ministère turc de la Défense. En réponse aux bombardements, les forces aériennes turques ont touché 101 cibles de l’armée syrienne.

Le Kremlin s’est dit préoccupé par cette situation.