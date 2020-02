Comment l’ambassadeur soviétique a démêlé la collusion de la Grande-Bretagne avec Hitler

Le journal VZGLYAD, dont nous publions souvent des traductions- en plus de celles du KPRF -n’est pas un journal communiste, il est plus proche des sphères du pouvoir, entre Lavrov et Poutine. Il a reçu des textes de la part du Conseil des jeunes diplomates du ministère des affaires étrangères des archives déclassifiées, et ce pour lutter contre la désinformation de l’UE et de la Pologne en particulier sur les origines de la seconde guerre mondiale et la responsabilité de la dite Pologne autant que ceux qui ont signé le pacte de Munich . Le sujet traité dans ces publications concerne l’activité de la diplomatie soviétique dans la période d’avant-guerre. Et les révélations débutent en 1937, quand l’ambassadeur soviétique à Londres, Ivan Maisky, a envoyé des rapports à Moscou et comment il a décrit l’attitude des élites britanniques envers Hitler et, en général, l’évolution dangereuse de la situation en Europe. Grâce aux éditions delga, vous pourrez lire les souvenirs de l’ancien ambassadeur d’URSS en grande Bretagne dont il est question dans ce passionnant article..

Le Conseil des jeunes diplomates du ministère des Affaires étrangères de la Russie , dans le cadre du projet de diplomatie de la victoire et de la préparation du forum de la diplomatie de la victoire des jeunes diplomates, lancé à l’occasion du 75e anniversaire de la victoire dans la Grande guerre patriotique, offre aux lecteurs du journal VZGLYAD des documents uniques sur les archives de la politique étrangère (AUE) de la Fédération de Russie, dédié au travail actif de la diplomatie soviétique dans la période d’avant-guerre et pendant la Grande Guerre patriotique. Nous sommes convaincus que l’appel aux sources primaires, la véritable preuve de cette époque, élimine les tentatives de falsification et de manipulation des faits historiques, contribue à l’affirmation de la vérité historique et aide à recréer une image objective du passé.

Les archives de la politique étrangère russe sont une subdivision structurelle du département historique et documentaire (IDD) du ministère russe des Affaires étrangères. Une vaste gamme de documents (plus d’un million d’unités de stockage) couvre la période depuis 1917 et continue de se remplir de documents reflétant l’évolution de la politique étrangère intérieure depuis 1991. Les archives servent de dépositaire officiel des traités multilatéraux et bilatéraux conclus au nom de l’Union soviétique et de la Fédération de Russie.

Le premier matériau de ce projet spécial intitulé «Diplomatie de la victoire» est consacré aux télégrammes chiffrés du plénipotentiaire (ambassadeur) de l’URSS en Grande-Bretagne Ivan Maisky, envoyés à Moscou à l’automne 1937.

Ivan Mikhailovich Maisky (Jan Lyakhovetsky) est arrivé à Londres en tant que plénipotentiaire soviétique en 1932 et il est resté dans ceposte jusqu’en 1943, c’est-à-dire qu’i a représenté les intérêts de l’URSS en Grande-Bretagne au cours de la période historique la plus difficile du XXe siècle. Il a remplacé Grigory Sokolnikov, l’ancien commissaire du peuple aux finances et éternel opposant à Staline. À un moment critique pour la politique étrangère du pays, le gouvernement soviétique ne pouvait pas se permettre d’avoir à Londres un homme manifestant ouvertement son hostilité à la tête de l »État et personnellement à Staline. Cela aurait pu avoir de graves conséquences, quelle que soit la façon dont on considère maintenant les discussions internes des partis au sein du PCUS (B.) des années 1920.

Maisky, lui aussi, était loin d’être parfait d’un point de vue idéologique. Fils d’un médecin d’origine gentry, d’abord révolutionnaire social, puis menchevik, puis ministre du gouvernement kolchak à Omsk (il n’a pas vraiment travaillé un jour avec Koltchak, il est immédiatement parti pour une «expédition scientifique en Mongolie», mais a été nommé) – tout cela ne correspondait pas au profil idéal de l’homme d’État soviétique et, toutes choses égales par ailleurs, garantissait plusieurs conditions de camp difficiles. Mais Maisky parlait bien anglais, il y vivait à l’époque pré-révolutionnaire en exil, il avait des liens avec l’élite britannique et dans les cercles de gauche. Dans la caractérisation de Maysky écrite au Comité central avant de l’envoyer en voyage d’affaires à l’étranger, il est dit que « c’est à la fois un plus et un moins pour lui ».

L’image d’un diplomate soviétique attaché étroitement boutonné et debout à la réception sous la forme d’une statue, montrant un port militaire – cela date d’un peu plus tard. À cette époque, le style était un peu plus lâche et le plénipotentiaire cherchait à se comporter aussi naturellement que possible au sein de l’étiquette britannique déroutante. Les Britanniques l’ont aimé, même si cela les a quelque peu surpris. Maisky a essayé de faire comme s’il était un membre de l’élite britannique, ce que les Britanniques eux-mêmes lui ont reproché plus tard rétroactivement. Selon l’opinion qui prévalait à Londres, le comportement de Maisky n’a pas apporté la rfermeté nécessaire pour défendre pleinement la position de l’URSS. Cela ne signifie pas qu’il a fait des concessions injustifiées, mais c’était u peu perçu ainsi du côté britannique. D’un autre côté, peu importe comment,

À Moscou, au milieu des années 1930, l’opinion émergeait progressivement l’opinion que les employés des missions soviétiques devraient mener un mode de vie soviétique exemplaire, et par conséquent le comportement libre de Maisky a constamment causé une irritation sourde au ministre des Affaires étrangères de l’époque, Vyacheslav Molotov et Staline lui-même. Ce désaccord purement stylistique n’a cependant pas affecté le travail de l’envoyé, car il a vraiment réussi à établir de bonnes relations avec une partie importante de l’élite politique de la Grande-Bretagne. Staline a rapidement apprécié cela et a utilisé la position de Maisky à Londres pour établir des relations confidentielles avec les représentants de l’élite britannique. Dans ce contexte, Maisky a également obtenu une indépendance sans précédent dans la prise de décision. Mais il faut comprendre que dans le système hiérarchique soviétique, les décisions prises indépendamment, même les bonnes, pourrait alors faire très mal. Il est significatif à cet égard que la signature de Maysky à Londres, le 30 juillet 1941, de l’accord sur le rétablissement des relations diplomatiques avec la République polonaise soit dénommé Pacte Maysky-Sikorsky. Cela signifiait la reconnaissance de facto par l’Union soviétique du gouvernement émigrant de Pologne, siégeant à Londres, ce qui a ensuite créé des difficultés diplomatiques.L’une des principales réalisations du plénipotentiaire de Maysky pendant la période d’avant-guerre décrite a été qu’il a correctement et précisément évalué l’équilibre des pouvoirs au sein de l’élite britannique et s’est concentré sur Winston Churchill comme la figure la plus prometteuse pour l’Union soviétique. Jusqu’en 1939, le rapport des forces à Londres était loin d’être évident. Churchill ressemblait alors à un critique de l’opposition, vivant dans un château maladroit, abattu par un pilote, un gros homme drôle avec un éternel cigare. En d’autres termes, par n’importe qui, aurait pu penser qu’il ne serait pas mais pas le futur meilleur premier ministre de l’Empire.

Le programme de chiffrement de Maysky à Moscou daté du 27 novembre 1937 est révélateur à cet égard, de la manière dont il caractérise les deux principaux groupes d’influence du gouvernement britannique de l’époque.

Le premier – conditionnellement le groupe de Chamberlain, selon le plénipotentiaire, « fse ixe comme tâche immédiate une conspiration avec l’Allemagne et l’Italie, si nécessaire, au prix de gros sacrifices pour les intérêts britanniques en Europe centrale, du sud-est et de l’est, ainsi que face auxvictimes en Espagne et même dans la sphère coloniale . » Le second groupe, conditionnellement représenté Anthony Eden, « met au premier plan la politique britannique d’union avec la France et de coopération avec l’URSS » .

Le contexte de la situation est qu’à cette époque, Paris était prêt à conclure un accord avec Moscou et tentait d’influence la Tchécoslovaquie et la Pologne en vue d’une alliance militaire avec l’URSS, et si cela n’était pas du tout possible, alors de laissezrau moins les troupes soviétiques traverser son territoire en cas d’agression allemande. . Le gouvernement de Chamberlain n’était pas seulement inquiet d’une alliance avec la «Russie bolchevique», mais de l’indépendance et l’activité de la France en tant que telle. Maisky écrit à Moscou que le groupe de Chamberlain « cherche également à transformer la France en un simple appendice au bureau de Londres Forein », et dans ce scénario, Londres préfère faire exactement le contraire, ne serait-ce que pour empêcher la France de prendre une position de leader en Europe continentale en mettant en place un pacte anti-allemand .

Tout cela s’est finalement mal terminé, quand le groupe temporairement vainqueur de Chamberlain a poussé à travers une «politique de pacification», qui a conduit au démembrement de la Tchécoslovaquie. Le ministre des Affaires étrangères de l’époque, lord Eden, du mieux qu’il a pu, a tenté de saboter les politiques du Premier ministre Chamberlain. Maisky rapporte que c’est à l’initiative d’Eden que les ministres français ont été invités à Londres pour marquer leur opposition au voyage de Lord Halifax à Berlin. « Si Shotan et Delbos (Camille Shotan a occupé le poste de Premier ministre de la France en 1937, a conclu le premier accord avec l’URSS, rétablissant effectivement les relations diplomatiques, Pierre Yvonne Delbos – Ministre des Affaires étrangères du gouvernement Shotan – VZGLYAD)s’étaient comportés à Londres de manière appropriée, la ligne politique de Chamberlain aurait pu être modifiée de manière significative, mais se comporteront-ils ainsi? J’en doute. «

Dans ce message, le style du plénipotentiaire est également visible. Assis à Londres, il ne pouvait ni évaluer ni même suggérer le comportement des Français, d’autant plus qu’à cette époque à Paris les gouvernements changeaient trois fois par an. Seul Shotan est devenu premier ministre à trois reprises et a également travaillé dans les gouvernements de Léon Blum. Mais Maisky «doute».

Le télégramme chiffré du 16 novembre, révélateur du rapport sur la «longue conversation avec Churchill», qui a eu lieu à la réception de Maisky en l’honneur du jeune roi de Belgique Léopold III, est révélateur à cet égard . Churchill « a de nouveau, et avec une ferveur exceptionnelle, souligné que l’Allemagne était le principal danger pour l’Angleterre et l’Europe dans son ensemble ». Maisky écrit: «La tâche principale maintenant», a poursuivi Churchill, «est que nous nous restions ensemble. Sinon, nous périrons » « La faiblesse de la Russie dans les conditions actuelles serait fatale pour la cause de la paix et pour la sécurité de l’empire britannique » . Une partie importante de la conversation a été consacrée à discuter des résultats du voyage de Lord Halifax à Berlin, qui, selon Churchill, n’a rien produit. Mais, à son avis,« Halifax est un homme honnête et il n’irait jamais à des opérations aussi » malhonnêtes « , comme trahir la Tchécoslovaquie et délier les mains de l’Allemagne à l’Est. »

Comme l’ont montré les événements ultérieurs, Churchill s’est trompé ou il a voulu faire une impression positive sur Maysky (et à travers lui Staline). En plus de cela, Maisky décrit plus en détail les détails et les circonstances de sa conversation avec Churchill. Il dit que tout s’est passé dans la soi-disant «salle de culte» du palais de Buckingham, où les rois britanniques et belges se sont réunis avec leur suite. Ribbentrop était également présent, qui tentait d’entamer une conversation avec Churchill, mais ce dernier a plaisanté. Puis Churchill, selon le rapport de Maisky, a ostensiblement traversé toute la salle pour s’approcher de Maisky. Au cours de la conversation, le roi britannique s’est approché d’eux pendant un court moment pour parler à Churchill. Mais après le retour du roi George auprès de ses invités, Churchill a poursuivi sa conversation avec Maisky. L’envoyé soviétique conclut que« Le comportement entier de Churchill a été délibérément souligné, et il a clairement annoncé la nature amicale de ses sentiments pour moi . «

Churchill favorisant Maisky, son comportement dans les conditions strictement réglementées de la réception royale prenait un poids démonstratif sur les bonnes relations avec l’ambassadeur soviétique, et témoignait donc de la position particulière de Churchill sur les relations avec l’URSS. Une position que Churchill ne cache pas, contrairement à d’autres représentants du groupe Eden qui, pour des raisons idéologiques et, comme l’écrit Maisky lui-même dans un autre programme de chiffrement, «par crainte de l’opinion publique», essaient de ne pas parler à haute voix d’une éventuelle alliance avec l’URSS.

Maisky a dû travailler dans des conditions d’incertitude très difficiles. Pendant cette période, l’Union soviétique n’avait ni amis ni alliés et devait manœuvrer entre de nombreux groupes aux dizaines d’intérêts divergents. À cet égard, Maisky et Churchill étaient vraiment parfaitement adaptés l’un à l’autre: Churchill était têtu dans sa politique anti-allemande et était prêt à faire des compromis pragmatiques, et l’envoyé soviétique n’avait qu’à s’appuyer à Londres sur une personne encline à de telles alliances situationnelles. Toute la politique étrangère de l’URSS d’avant-guerre dans le sens européen est une recherche d’une telle alliance situationnelle basée non pas sur une idéologie nue, mais sur un calcul aride, comme en témoignent les télégrammes publiés d’Ivan Maisky.

De plus, spécifiquement à Londres, la situation était compliquée par la présence d’un lobby ouvertement pro-allemand,

qui était représentée non seulement par certains membres de la famille royale, mais aussi par un groupe au sein du gouvernement décrit par Maysky comme de «jeunes conservateurs» («conservateurs» – au sens de membres du parti conservateur, et non au sens idéologique moderne du terme). Dans un télégramme daté du 25 novembre (assez long), Maisky décrit en détail la situation de l’élite britannique après l’étrange voyage de Lord Halifax à Berlin. Formellement, Halifax a reçu une invitation à une parrte de chasse, mais l’ambassadeur à Berlin Henderson a précisé à l’avance si Hitler était prêt à rencontrer Halifax et a reçu une réponse positive. On apprit qu’Hitler avait reçu en privé un certain document, un mémorandum sur des sujets qu’il aimerait discuter avec Halifax.

Lors de la réunion, Hitler a eu une attitude plutôt habile. Il savait sur quoi appuyer: il a « fait allusion » à la question du retour par l’Allemagne des colonies en Afrique, en Chine et dans le Pacifique qui lui avait été prise après la Première Guerre mondiale – c’était le sujet le plus douloureux pour la Grande-Bretagne, toute question sur la redistribution du système colonial soulevée à Londres provoquait aussitôt la panique. En échange de cela, Hitler a exigé que les Britanniques « ne mettent pas leur grain de sel dans l ses relations » bilatérales « avec l’Autriche et la Tchécoslovaquie. »

Chamberlain a pesé le pour et le contre. Selon Maisky, Chamberlain avant même le voyage pensait que « la demande d’Hitler irait peut-être un peu loin » . Maisky écrit en outre que « la conversation avec Hitler a quelque peu déçu Halifax et Chamberlain » . Eden était très heureux que Chamberlain ait été déçu des résultats du voyage d’Halifax et a même sablé le champagne avec son entourage à ce sujet.

Les sources d’information de Maisky étaient Jan Masaryk, alors ambassadeur de Tchécoslovaquie à Londres, puis le ministre des Affaires étrangères au gouvernement en exil, qui s’est suicidé à Prague en 1948, et l’ Anthony Eden, qui, selon la description de Maisky, «est toujours un bon baromètre du succès». ou des échecs de son mari . » Mais Maisky ne savait pas avec certitude qu’Eden, souffrant de maladies chroniques accompagnées de douleurs aiguës, prenait des amphétamines qui étaient autorisées à cette époque, et le comportement du chef du ministère des Affaires étrangères était caractérisé par de fortes sautes d’humeur. D’où la réaction exaltée à «l’échec de la mission d’Halifax» en buvant du champagne. Mais en général, l’envoyé soviétique tire la conclusion absolument correcte à la fin du télégramme:« Malgré la déception bien connue de Chamberlain à l’égard des résultats du voyage d’Halifax, il faut encore s’attendre à ce qu’il continue néanmoins d’essayer de conspirer avec Hitler et Mussolini . «

Il faut souligner ici que les exemplaires publiés des documents ne concernent que les deux semaines de novembre 1937, c’est-à-dire la période où Londres et le gouvernement Chamberlain commençaient à peine à sonder le terrain pour parvenir à un accord avec Hitler. Mais selon les télégrammes de Maisky, il était déjà évident pour le gouvernement soviétique que Chamberlain ferait des concessions à Berlin en Europe centrale et pourrait même faire pression sur le gouvernement français pour refuser le soutien à la Tchécoslovaquie. Donc à la fin, c’est arrivé.

En novembre 1937, le gouvernement de Chamberlain était motivé dans son attitude par la préservation du système colonial – le fondement du bien-être britannique. Les considérations militaires de Chamberlain ne sont pas évidentes. Dans cette situation, l’Union soviétique, avec un certain soutien de la France, essayait toujours de constituer au moins une sorte de bloc défensif en Europe centrale et orientale, se heurtant à l’opposition ouverte de la Pologne et à la froideur des Britanniques.

Le plénipotentiaire Maisky devait non seulement poursuivre la lutte pour créer un tel bloc antinazi (même s’il écrit lui-même que Chamberlain, pour un accord avec Hitler, est prêt « à ne pas être gêné par » des considérations sentimentales concernant la Tchécoslovaquie et l’Espagne « ), mais aussi à maintenir de bonnes relations avec Churchill, comme avec pratiquement la seule figure de Londres à l’époque capable de penser ld’une manière prospective. En général, il a réussi. Mais le refus de Londres, puis de Paris, de créer un système de sécurité collective en Europe était inévitable précisément parce que les gouvernements de Chamberlain et de Daladier n’étaient pas en mesure de calculer au-delà des intérêts immédiats.

L’idée de Chamberlain selon laquelle il échangerait la sécurité des colonies britanniques contre l’Autriche et la Tchécoslovaquie (le fameux «Je vous ai apporté la paix!» À la suite de l’accord de Munich) a libéré les mains d’Hitler. Et les documents de Maisky confirment une fois de plus le fait que déjà au début de l’hiver 1937, la politique de Londres visait clairement à conspirer avec Hitler, malgré les désaccords internes de plusieurs groupes au sein du gouvernement britannique et l’opposition implacable de Churchill. Les notes et spécifications données par Ivan Mikhailovich Maisky ont été confirmées dans un avenir très proche.

Le sort de l’envoyé soviétique après la guerre a été très tragique. En 1953, Maisky a été arrêté pour «travail pour les services secrets britanniques» et soumis à de sévères interrogatoires. Après la mort de Staline, il a été libéré, réhabilité et réintégré dans le parti. Il n’est pas retourné au service diplomatique pour des raisons de santé, il était engagé dans la science. Maisky a publié deux livres de mémoires, qui sont devenus la source la plus précieuse sur l’histoire de la période d’avant-guerre, bien qu’ils aient été écrits dans un souci de censure laïque et de considérations compréhensibles de secret. La publication de nouveaux documents peut mettre en évidence de nouveaux détails sur le «mystère dans lequel la guerre est née».