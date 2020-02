Venezuela – Déclaration finale de la Rencontre mondiale contre l’impérialisme

Le capitalisme néo-libéral consolide l’exploitation de la classe ouvrière, opprime davantage les femmes afin de maximiser les gains des grandes sociétés transnationales, enlève l’avenir des jeunes et brouille l’identité des peuples indigènes. Cette réalité montre que la solution aux grands problèmes du monde actuel exige un nouveau modèle de coexistence humaine.

Dans ce contexte, le monde multicentrique et multipolaire émerge avec plus de force. Le renforcement politique et économique de puissances telles que la Russie et la Chine, ainsi que celui d’autres nations, en fait un contrepoids de plus en plus sérieux à la puissance de l’impérialisme américain. De toute évidence, la résistance héroïque au Moyen-Orient, les luttes des peuples d’Amérique latine et des Caraïbes ont contenu et fait reculer les plans de l’impérialisme.

De plus, les expériences des gouvernements progressistes du monde entier apparaissent déjà comme une alternative au néolibéralisme. Un exemple est la Révolution bolivarienne, qui est projetée comme un point de référence anti-impérialiste avec une énorme force populaire dans le cadre de la puissante union civile-militaire et basée sur les idées du libérateur Simón Bolívar et du commandant Hugo Chávez.

Par conséquent, l’impérialisme américain a dirigé des attaques brutales contre le peuple vénézuélien, qui a dilapidé la dignité et l’amour pour sa patrie, ratifiant sa course vers le socialisme dans de nombreux processus électoraux qui entérinent la vigoureuse démocratie participative qui existe dans ce pays. Des jours difficiles de lutte populaire ont permis de vaincre les menaces d’intervention militaire américaine, les tentatives de coups d’État et les flambées de violence terroriste.

Cet exemple de lutte ainsi que celui du Nicaragua et de Cuba, ainsi que le progrès récent en Argentine et au Mexique, ont permis le renforcement des forces anti- impérialistes et conduiront à réaffirmer les nouveaux mécanismes d’intégration régionale (CELAC, ALBA-TCP, PETROCARIBE, etc.). Bien qu’au Honduras, au Paraguay, au Brésil, en Équateur, au Salvador et en Bolivie, le néocolonialisme a été repositionné dans le cadre de la nouvelle édition de la doctrine de Monroe, les luttes populaires continuent.

Dans le reste du monde, les peuples résistent également, se soulèvent et les gouvernements populaires exercent leur souveraineté. L’unité anti-impérialiste est un objectif stratégique qui ne peut être reporté.