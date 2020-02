Trump sans entraves

L’acquittement de Trump par le Sénat étant presque assuré, certains soutiennent que le raciste en chef est maintenant l’homme le plus puissant de l’histoire de la présidence. Trump lui-même semble certainement le penser, comme en témoignent les commentaires qu’il a faits au cours de la destitution (pas de collusion! Appel téléphonique parfait!).

L’autre jour, l’historien Jon Meecham a décrit Trump comme un «monarque fonctionnel», en citant le fait que Lamar Alexander disposait preuves accablantes de la culpabilité de Trump mais en mettant en cause le refus obstiné du Sénat d’appeler des témoins. Il a ajouté: «Trouvez-moi un président qui a eu autant de pouvoir politique.» Les freins et contrepoids semblent, enfin, avoir sautés.

Meecham marque un point. Le pays traverse une crise de gouvernance – une crise profonde de l’État capitaliste. La classe dirigeante est divisée en plusieurs directions, il existe même des factions d’extrême droite en rupture anarchique avec le président. Soutenu par ldes cercles financiers teintés de fascisme, une base du GOP suprémaciste blanc et des républicains de la Chambre et du Sénat conformistes, Trump, ayant survécu à plusieurs tempêtes politiques, semble être un Prométhée moderne sans entraves à la tête d’un pantin de plus en plus désarticulé. Le danger fasciste grandit.

Mais nous ne lnous soumettons pas complètement. La Maison Blanche continue de faire face au mouvement d’opposition le plus important et le plus large de l’histoire de la présidence. La résistance à la politique de Trump et du GOP a été sans précédent, culminant en mi-mandat en 2018, ce qui a entraîné la déroute électorale du GOP la plus étendue de l’histoire des États-Unis, non seulement au Congrès, mais aux élections des États à travers le pays. En effet, sans la victoire démocratique à mi-mandat de la Chambre, la destitution avec toutes ses limites n’aurait pas été envisageable.

Et malgré ces faiblesses, l’impact continu du procès de Trump ne doit pas être sous-estimé – le mensonge, la double négociation et la corruption seront les éléments mêmes de la prochaine campagne électorale.

Regardez, la force et la stabilité de tout gouvernement ne reposent pas tant sur l’accumulation du pouvoir au sommet mais sur le degré de soutien en dessous parmi les gouvernés. Avec une classe dirigeante divisée aux «plus haut niveau du grand capital»; un fort soutien d’un tiers du public ; et une opposition largement organisée et bien organisée dans les mouvements ouvriers, des droits civiques, des femmes, des Latinos, des LGBTQ et des jeunes – Trump est en grande difficulté.

Pourtant, cela dépend beaucoup de la capacité des différentes composantes des mouvements populaires à forger une plus grande unité autour des problèmes au fur et à mesure que se déroulent les primaires. Comme le révèlent les événements récents, ce n’est pas acquis. Nous devons tous garder un œil sur l’objectif. Vaincre Trump et le GOP est le cœur du progrès social.

Pourtant, quand tout sera dit et fait – la lutte à venir va au-delà de Trump – il s’agit de défendre la démocratie et enfin d’apporter de réels changements pour le mieux dans la vie des travailleurs et des pauvres. Le danger fasciste continuera de mijoter sans de tels changements.

Le véritable «chèque» qui remettra la gouvernance en «équilibre», ce sont les gens. Lorsque le pouvoir et le capital sont entre les mains du peuple, les monarchies «fonctionnelles» avec leur pouvoir sans entraves n’existeront plus. Travaillons dur pour nous débarrasser du «roi» Trump en novembre.