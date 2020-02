Robert Mitchum et le mac carthysme

Robert Mitchum est comme kirk Douglas d’origine prolétarienne, mais de l’Amérique profonde, celle du « sel de la terre ». Il donne à son personnage l’épaisseur de cette classe sociale de vagabonds, d’ouvriers construisant les chemins de fer. Son père meurt sur un chantier de chemin de fer à Charleston (Caroline du Sud) en février 1919, alors que Robert n’a pas encore deux ans. Lorsque ses enfants sont en âge d’aller à l’école, sa mère est embauchée en tant que linotypiste pour le Bridgeport Post. À peine âgé de 11 ans, Robert ne trouve littéralement plus sa place à table en rentrant chez lui, sa mère n’ayant plus les moyens de le nourrir. Après quelque temps dans la ferme de ses grands-parents, il prend clandestinement le train pour le sud.. À 14 ou 16 ans (les versions varient), il est arrêté à Savannah en Géorgie pour vagabondage, et doit travailler pour l’État, enchaîné à d’autres forçats. Il parvient à s’évader et rejoint la maison de ses grands-parents. C’est là qu’il rencontre, en 1933, Dorothy (alors âgée de 14 ans). Ils se marient le 16 mars 1940 dans la cuisine d’un pasteur. Malgré les infidélités notoires de Robert, ils resteront mariés jusqu’à la fin de la vie de l’acteur.C’est en quelque sorte le symbole de la fidélité de l’acteur à ses origines prolétariennes.

Chacun de nous a dans sa filmographie un ou plusieurs films noirs dont il est le héros, mais pour moi c’est avant tout la nuit du chasseur (1955) réalisé par Charles Laughton. Lame de fond réalisé par Minelli en 1946 et toujours par Minelli celui par qui le scandale arrive (1960).