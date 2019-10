Trump et son arrière cour en crise profonde : la contrerévolution, un cycle court et dangereux

A propos de l’Amérique latine, il a été beaucoup question de la « fin du cycle progressiste » avec les destitutions, les coups d’Etat suaves et le retour des Etats-Unis et de gouvernements néo-libéraux aux ordres mais il s’agit d’un cycle court et comme Trump lui-même la gouvernance néolibérale étatsunienne imposée à l’hémisphère sud de l’Amérique est en train de vivre des crises simultanées . En France si on nous décrit volontiers la crise permanente qui existerait au venezuela à cause de Maduro, prenant parti pour le sauveur néolibéral pro-américain que serait Guaido, nous ignorons à peu près tout des mouvements qui secouent l’Amérique latine et comment parallèlement à Trump, ses créatures connaissent une crise profonde, ce qui les rend d’autant plus dangereux. Un ami Leyde transmet ce texte en espagnol en notant qu’il partage cette très instructive note de de Clodovaldo Hernández pour la iguana tv sur ce qui se passe en Amérique latine. Avec ce que nous vivons en Europe, le bellicisme de l’OTAN, la tentative de diversion de l’extrême-droite ou d’une écologie néo-libérale, ce qui se passe au Moyen orient et la transformation de l’Asie, c’est le monde entier qui comme l’Amérique latine refuse l’hégémonie en crise et grotesque des etats Unis.

URGENT : Un coup d’oeil au scénario en plein bouleversement de l’hémisphère sud de l’Amérique.

Trump, l’Equateur, L’Argentine, le Pérou et l’opposition vénézuélienne souffrent de crises simultanées : un moment de grande dangerosité

Octobre 3, 2019-Donald Trump affronte un destitution. Ivan Duque a été ridicule avec son dossier contre le Venezuela. Jair Bolsonaro a offert le pire discours de l’assemblée générale de l’organisation des Nations Unies (bien qu’il ait eu des concurrents sérieux avec les deux précédents). L’élite politique du Pérou, siège du déchaînée groupe de Lima, continue de tomber en morceaux. Macri (néolibéral Argentine) est dans compte à rebours et avec une crise économique monumentale. Le Président du Honduras, Juan Orlando Hernández, a été démasqué comme un narcopolítico. Le Chilien Sébastien Piñera est déconsidéré. Et, pour compléter, l’équateur du renégat Lénine Moreno est entré dans le tourbillon du conflit économique, social et politique et il a décidé de faire face à cette conjoncture avec une réponse classique des gouvernements de droite : décréter l’état d’exception.

En résumé, tout cela donne l’impression que tant trump que cet appendice de sa politique contre le Venezuela qui est le groupe de Lima sont en train de vivre des crises simultanées, certaines plus intenses que d’autres, mais toutes liées à leurs scénarios internes, de celles dont ils parlent rarement tant ils s’obstinent à démontrer que la seule question urgente du continent est de renverser Nicolas Maduro.

La crise est également celle dont souffre l’opposition vénézuélienne, en particulier la partie d’elle qui tente de peznsez le contrôle depuis des mois face à la volonté populaire et d’abord de justice. Cela configure un moment de très grande dangerosité pour les peuples des pays mentionnés et aussi pour le Venezuela, car ça a toujours été le subterfuge de ces dirigeants pour détourner l’attention et essayer de s’en sortir indemnes. Dans la transe où ils se trouvent, il ne serait pas rare qu’ils cherchent à l’utiliser à nouveau comme un élément distrayant.

Opposition en pleine déroute

Le secteur d’opposition le plus directement lié aux États-Unis et au groupe de Lima vient de subir des revers consécutifs dévastateurs, tels que la diffusion des photos de Juan Guaidó avec des chefs du groupe narcoparamilitar les chaumes et la confession de Lilian Tintori sur ces relations honteuses. Auparavant, il y avait eu les déclarations insolites de la pseudoe ambassadrice au Royaume-Uni, Vanessa Neumann, dans lesquelles elle a recommandé de céder le territoire esequibo en échange d’un soutien politique international pour le « Président par intérim ».

pendant la séssion de l’assemblée générale de l’ONU, les résultats ont été désastreux pour le camp antichaviste, car une fois de plus, ils ont créé des attentes qui ont été loin d’être satisfaite. Eux, qui se vantent tant d’avoir le contrôle de la scène minternationale, sont sortis des forums diplomatiques la tête dans le sac.

La crise intérieure s’est également exprimée à travers des symptômes tels que la démission (non adressée à guaidó, mais son chef politique, Léopold Lopez) du prétendu représentant auprès de la banque interaméricaine de développement, Ricardo Hausmann, ce qui, selon certains analystes, devait prouver à quel point Guaido est reconnu au niveau international selon la bourgeoisie vénézuélienne.

Les crises du Centre Impérial, de ses satellites et de la classe politique de l’opposition vénézuélienne sont simultanées, même si c’est peut-être la même crise exprimée dans des symptômes spécifiques dans chaque cas.

Trump dans les cordes

L’ouverture du destitution à trump s’est produit juste après son infâme discours devant l’ONU dans lequel, une fois de plus, il a essayé de responsabiliser tous les maux de la planète aux pays qu’il désigne comme ennemis, une liste dans laquelle il y a des superpuissances Comme la Chine et la Russie et des nations de moindre envergure, mais des rebelles à leurs ordres, comme l’Iran, la Corée du Nord, Cuba et le Venezuela. Mis personnellement contre les cordes, la dangerosité de ce personnage augmente de manière exponentielle.

Macri en vrille

Le gouvernement de Maurice Macri, en Argentine, a du plomb dans l’aile depuis les dernières élections connues , dans lesquelles il a été clairement affirmé son statut minoritaire s face à l’option d’Alberto Fernández et Cristina Fernández. Ce fait politique a déclenché le pire de la maladie économique et c’est pourquoi, L’Argentine arrivera aux élections présidentielles dans un tableau qui rappelle certains de ses pires temps, avant le leadership des kirchner.

Duque en ridicule

La crise touche l’élite dirigeante de la Colombie depuis des mois, en raison de la politique néfaste du gouvernement d’Ivan Duque . De là, ses grands efforts pour détourner les regards vers le Venezuela. Mais ses tentatives ont également été très maladroites, en particulier celle qu’elle a faite devant l’assemblée générale des Nations Unies, en utilisant des photos qui ne correspondent ni dans l’espace ni dans le temps avec les accusations que cette exhibition était destinée à soutenir.

Ce scandale a causé de graves dommages à son image déjà fortement amochée et ceci alors qu’il se trouve dans l’antichambre d’une élection régionale et municipale. Cette situation, comme c’est le cas avec trump, rend la Colombie un adversaire particulièrement dangereux pour le Venezuela.

Lima décapitée encore une fois

Si quelque chose montre la crise du groupe de Lima (auquel la diplomatie vénézuélienne appelle « affiche de Lima ») c’est l’instabilité du pays siège. Cette caractéristique avait déjà été mise en évidence lorsqu’elle a été limogé, pour cooruption, le président Pedro Pablo Kuzcinski, un personnage particulièrement obséquieux devant les ordres de Washington. A sa place a été désigné Martin Voyer, qui a maintenu la ligne antivenezuélienne et l’attitude subordonnée aux États-Unis. Les problèmes internesont explosé et Voyer ont choisi de dissoudre le Parlement, causant un conflit de pouvoirs que la presse mondiale, au service du capitalisme hégémonique essaie de maquiller à tout prix.

La Narcopolítique à fleur de peau

Le discours des États-Unis et de ses comparses contre l’influence du trafic de drogues dans les gouvernements latino-Américains sont tombés en ruine ces derniers jours. Aux accusations diffamatoires de duque (réfutées par la même presse colombienne) s’ajoutent les photos réelles de guaidó avec des dirigeants du narcoparamilitarismo. de plus, il est maintenant clair la relation de Juan Orlando Hernández, le mandataire imposé par les Etats-Unis au Honduras, avec le trafiquant de drogue le plus médiatique de l’hémisphère au cours des derniers temps, le mexicain joaquín « El chapo » Guzman.

Il est évident que ceux qui sont constamment en train de faire du mal au gouvernement vénézuélien sous le prétexte fallacieux que ce serait une narcodictadura sont précisément ceux qui ont le plus d’explications à donner sur leurs liens avec les grands chefs du trafic de drogues.

L’Équateur, au style cap

Au cours des dernières heures, une autre lumière d’alarme s’est allumée sur le tableau de droite de l’hémisphère. Il s’agit maintenant de l’équateur, dont le peuple a commencé à se rebeller contre le gouvernement de plus en plus néolibéral de Lénine Moreno.

Les plus récentes mesures économiques, de coupe clairement inspirée par le FMI en ont fini avec la patience des masses, en particulier de ceux qui ont voté pour moreno sous la conviction qu’il continuerait, à grands traits, avec les politiques économiques de Rafael Correa.

Face aux manifestations populaires, Moreno a réagi dans le meilleur style des régimes de droite de l’Amérique latine tout au long de l’histoire, en décrétant l’état d’exception et en ordonnant l’escalade de la répression. C’est une réponse qui, au Venezuela, a été connue dans toute sa dramatique intensité, en février 1989, au début du deuxième gouvernement de Carlos Andrés Pérez.

Une fois de plus, il faut se demander quelle aurait été l’attitude des autres gouvernements de la région si celui de Maduro avait déjà décrété l’état d’exception ou la suspension des garanties constitutionnelles, dans des circonstances où beaucoup de gens le recommandait, comme C’était le cas des quatre mois de violence terroriste de 2017 ou après la tentative de assassinat de 2018.

(Clodovaldo Hernández / Laiguana. TV)

