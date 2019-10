Le paradoxe Trump : toute correction de la faute impérialiste est impossible, la décision est toujours criminelle

Donald Trump prétend dénoncer la manière dont son rival Joe Biden et ses amis démocrates sont intervenus en Ukraine et ailleurs pour y installer un système de corruption généralisé et dont eux et leur famille ont été les bénéficiaires, c’est parfaitement exact, mais cela se traduit par un scandale sur la manière dont il a choisi d’impliquer un pays étranger dans les élections américaines et un processus de destitution. Comme si le système impérialiste ne pouvait produire que sa propre caricature allant toujours plus loin dans l’autodestruction.

Il en est de même de ses dernières décisions au Moyen orient. Le retrait de la Syrie est a priori inspiré par une promesse à son électorat, mais aussi la découverte des motifs pour lesquelles des expéditions aussi ruineuses que catastrophiques ont été décidé par les mêmes corrompus qu’ils soient démocrates ou républicains.

Cela fait 18 ans que les États-Unis ont envahi l’Afghanistan à la suite du 9/11 attaques et 14 ans depuis l’Irak en 2003. Cette semaine, Donald Trump a ordonné aux troupes de se retirer du nord de la Syrie, et a reçu une énorme vague de critiques, En partculier, il a été ‘ accusé de trahir la milice kurde soutenue par les États-Unis.

Ainsi Trump appelle des décennies de présence américaine au Moyen-Orient « pire décision jamais prise » et sur le fond il n’a pas tort, mais le système qui a été créé, les dirigeants qui ont été à cette occasion mis, en place, les alliés de l’OTAN, des membres clés pour ces guerres inutiles et monstrueuses sont comme des meutes déchaînées et il faut un maître chien pour les tenir.

» Nous sommes allés à la guerre sous une prémisse fausse et maintenant infirmé, armes de destruction massive. Il n’y en avait pas ! » a tweeté Trimp. La raison du retrait n’est pas seulement la perte de millions de vies dans ces guerres mais le gaspillage d’argent, qui selon le président est de 7 milliards de dollars. D ‘ autres rapports disent que c’était 3.6 billions de dollars sur la période entre 2001 et 2016.

Plus tard, le président a tweeté : « Au cas où les Kurdes ou la Turquie perdent le contrôle, les États-Unis ont déjà pris les 2 militants de l’ EI liés à la décapitation en Syrie » c’est-à_dire que puisque ce qui est regretté n’est pas le massacre possible d’un petit peuple à qui l’on a fait miroiter une patrie pour qu’il soit le supplétif au sol non seulement contre daech mais pour le pillage du Moyen orient et de la Syrie par « la coalition », une intervention sans aucune légalité dans et contre des Etats souverains, mais à qui on prétend réserver un rôle de garde chiourne de criminels dont personne ne veut et qui peut-être ne doivent pas parler. L’immoralité est totale, il y a certes une indignation réelle face à ce lachage des Kurdes mais les calculs sordides se poursuivent quand on s’inquiète pour eux. Trump dit la réalité de ce que sont ces gens là et il est insupportable moins par ce qu’il fait ou dit mais parce qu’il révèle de l’incapacité de l’impérialisme y compris de prétendre corriger ses pires travers…

Et ce petit peuple Kurde que les Etats-Unis et les puissances occidentales ont transformé en figure héroïque voir féministe de leurs plus infames turpitudes néo-coloniales devient à leur propre yeux le symbole de leur déchéance morale… Il faut noter que le reste du monde qui contemple avec plus de lucidité ce que nous sommes, nous occidentaux a peu de larmes à verser sur les alliés de l’occident, occupés comme il l’est à tenter de se dégager partout de l’étriente morbide.