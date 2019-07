Noam Chomsky: « Les maîtres de l’humanité ont tué l’Europe »

« Ils croient qu’ils sont les maîtres de l’humanité et malheureusement ils le deviennent: la politique démocratique a cessé de leur résister, ouvrant la voie à la dictature inconditionnelle de puissances économiques et financières fortes, qui dicte désormais les conditions de notre vie publique ». Déclaration de Noam Chomsky, considéré comme le plus grand linguiste vivant, auteur du chef-d’œuvre « Le langage et l’esprit ».

À 86 ans, le professeur américain fait preuve d’une clarté d’esprit et d’une vision qui ne laissent planer aucun doute. Aucune illusion: « Nos sociétés se dirigent vers la ploutocratie. C’est du néolibéralisme », a déclaré Chomsky lors du Festival de la science de Rome en Italie, en Italie, en janvier 2014. Le titre du dernier recueil de textes inédits traduits en italien est extrêmement explicite: eux, les oligarques mondiaux, les seigneurs de multinationales et les grandes banques affaires, sont « les maîtres de l’humanité ».

« La démocratie en Italie a disparu lorsque Mario Monti est allé au gouvernement, nommé par des bureaucrates siégeant à Bruxelles, et non par des électeurs », a déclaré Chomsky. En général, comme le rapporte le magazine « Contropiano », pour Chomsky, « les démocraties européennes sont totalement effondrées, quelle que soit la couleur politique des gouvernements qui se succèdent au pouvoir ».

Les démocraties du vieux continent sont « finies » – Italie, France, Allemagne, Espagne – car leur destin « est décidé par des bureaucrates non élus et des directeurs qui siègent à Bruxelles. L’ensemble de la Commission européenne décide, ce qui n’est pas obligé de répondre au Parlement européen régulièrement élu. Autoritarisme néo-féodal pur: cette voie est la destruction des démocraties en Europe et les conséquences sont des dictatures ».

Pour Chomsky, le néolibéralisme qui domine la doctrine technocratique de Bruxelles est maintenant un danger planétaire. Le fanatisme du « marché libre » comme moyen naturel pour une économie saine repose sur un dogme menteur et nié de façon flagrante. En réalité, sans soutien public (en termes de protection sociale et d’émission monétaire), aucune économie privée ne peut réellement se développer.

Le néolibéralisme est aujourd’hui configuré comme « une grande attaque contre les populations du monde », même « la plus grande attaque jamais enregistrée depuis quarante ans ». Bleak le silence de l’information, qui implique les mêmes « nouveaux médias »: leur tendance est de « pousser les utilisateurs vers une vision du monde plus étroite ».

