Une bonne nouvelle : Un haut responsable du Parti communiste chinois rencontre une délégation du Parti communiste français

Xinhua | 29.07.2019 08h51

Huang Kunming, membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), a rencontré dimanche une délégation du Parti communiste français (PCF).

M. Huang, également chef du Département de l’information du Comité central du PCC, a indiqué que le PCC accordait une grande valeur à l’amitié traditionnelle avec le PCF. Il a appelé les deux partis à renforcer le dialogue et les échanges et à établir des relations plus proches.

La partie chinoise travaillera de concert avec la partie française pour sauvegarder le multilatéralisme, faire face aux défis mondiaux et construire une communauté de destin pour l’humanité, a ajouté M. Huang.

Le secrétaire national du PCF, Fabien Roussel, également chef de la délégation, a indiqué que le PCF renforcerait la coopération avec le PCC en vue d’un meilleur développement des relations entre les deux pays et au bénéfice des deux peuples.