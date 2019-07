Cuba propose au monde une utilisation légale et sûre de l’Internet

Photo: Internet

LE Forum international pour l’utilisation pacifique des technologies de l’information et de la communication (TIC) s’est achevé le 10 juillet à l’hôtel Iberostar Packard de La Havane sur une déclaration finale appelant à un processus de négociation dans le cadre des Nations Unies pour l’adoption d’un instrument juridique contraignant visant à combler les lacunes qui existent actuellement en matière de sécurité informatique.

Plus de 130 délégués de 21 pays s’étaient donné rendez-vous pour cet événement de haut niveau afin de discuter de questions telles que l’accès équitable au web et la gouvernance de l’Internet.

Dans ses paroles finales, le ministre cubain des Communications, Jorge Luis Perdomo Di-Lella, a déclaré que l’île défend l’extension des technologies à usage pacifique et social.

Le directeur régional pour les Amériques de l’Union internationale des télécommunications (UIT), Bruno Ramos, a déclaré que ces rencontres, organisées dans le cadre des Caraïbes, contribuent à la formation et au renforcement de l’utilisation des TIC par les pays qui sont de plus en plus connectés.

L’importance du Groupe de travail à composition non limitée a également été soulignée, lequel propose une ouverture équitable à tous les États en vue de la formation d’un cadre réglementaire consensuel et vise à parvenir à un accord mondial

– dans le cadre de la 3e Commission des Nations Unies – concernant l’utilisation à de fins criminelles des réseaux sociaux et autres outils.

Dans une déclaration à Granma, le premier vice-ministre cubain des Communications, Wilfredo Gonzalez Vidal, a reconnu qu’il y a encore beaucoup de chemin à parcourir en matière juridique quant à l’utilisation des TIC, notamment en ce qui concerne la sécurité nationale et mondiale.