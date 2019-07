Je reçois systématiquement les analyses et copmmentaires d’une société d »investissement conseillère de placement des capitaux, voici une de ses dernière productions, on notera le parallélisme entre leurs analyses et les notres, à cette différence près qu’étant farouchement antikeynesiens, ils attribuent une part essentielle des problèmes de nos sociétés à l’état providence (appelées ici pression dépensières social démocrate) et d’autre part d’un point de vue trés marxste à la hausse de la composition organique du capital En revanche ils n’ont aucun a priori semble-t-il contre l’Etat qui favorise les dépenses militaires et qui demeure à ce titre bien nécessaire y compris au tenant du primat du marché le plus sauvage. A part cela tout y est y compris la découverte que le renforcement de l’exploitation ne donne plus les résultats espérés et qu’ils n’ont aucune solution de rechange. Cela nous donne une indication ce sur quoi Stève est mort et d’autres mourront avec l’assentiment d’un pouvoir qui pourtant n’assure sa survie idéologique qu’en se présentant comme le seule alternative à la dictature. (note de Danielle Bleitrach)

Nous sommes en marche vers un monde de surveillance, de contrôle, de répression et de servitude.

Ce n’est pas un choix délibéré des hommes, fussent-ils les élites. Non, c’est un mouvement produit par la situation du système et sa logique ultime : sa reproduction en tant que système d’accumulation au profit de quelques-uns. Cette reproduction est sa logique inconsciente, non sue, non mise à jour. ,

Et le prix de cette reproduction importe peu.

La crise de 2008 a été une crise de reproduction avec un système qui a buté sur ses limites.

Lesdites limites étaient constituées par l’endettement, qui a permis au système de se prolonger malgré les difficultés à maintenir la profitabilité et la valeur du capital dans un monde soumis d’une part aux pressions dépensières sociales démocrates, et d’autre part à la hausse de la composition organique du capital. La modernisation, si l’on veut.

La dette n’est plus une solution

La dette qui a été la solution jusqu’en 2008 a cessé de l’être. On est passé en situation de surendettement permanent.

Pourtant, on ne connaît pas d’autre solution pour prolonger cette voie : faire encore plus de tout ce qui conduit aux crises.

L’augmentation du taux d’exploitation de la main-d’oeuvre et les quelques destructions de capital des plus faibles sont loin d’être suffisantes et de faire le compte. Le boulet des dettes est trop gros pour les cash-flows d’une part et la croissance érodée d’autre part.

On s’est résolu à avilir la monnaie, c’est-à-dire à inflater de façon accélérée le bilan des banques centrales.

On a voulu profiter du fait que certains gardaient la monnaie qu’ils gagnaient sans l’utiliser pour en créer plus. Ils ne s’en servent pas, donc on en crée d’autre pour s’en servir à leur place.

On a développé la thèse idiote de l’excès d’épargne : s’il y a déflation, c’est parce qu’il y a excès d’épargne. On peut donc compenser en créant de la monnaie pour remplacer celle qui est stockée et thésaurisée. On a décidé de se lancer dans l’inflation des signes monétaires et quasi-monétaires.

Naissance d’un nouveau système

Tout cela conduit à un nouveau système : on a créé une masse énorme de capital fictif, c’est-à-dire de capital non-productif, qui ne fait que reflater les dettes improductives du système. Les dettes des uns, dettes qui prolifèrent, sont toujours le capital des autres, lequel ne cesse donc de grandir.

Ce fut avec les théories qui sont nécessaires pour le justifier, le grand mouvement de financiarisation. Les fonctions créent à la fois les organes et les théories qui les justifient !

Pour accumuler plus et ne pas courir le risque de la fragilité exacerbée, il faut que les dettes coûtent de moins en moins cher. Il faut en produire un maximum et pouvoir les rouler, les renouveler, sans qu’elles deviennent exigibles.

Quand la baisse des taux ne suffit plus, il faut les mettre à zéro, puis quand on est à zéro, il faut inventer les taux négatifs ; c’est ce que l’on appelle la répression financière.

En clair, pour refaire un tour, il faut détruire les rémunérations de l’épargne normale, il faut laisser faire la spéculation car elle crée des collatéraux, des gages qui solvabilisent les dettes.

Publicités