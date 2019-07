Guerre en Libye : un rapport britannique accable Sarkozy

Le rapport, selon lequel « des solutions politiques auraient dû être explorées, conclut que cinq ans plus tard, le pays est livré aux milices formées d’ex-rebelles et qu’il reste miné par les luttes de pouvoir et les violences meurtrières. Une situation qui a grandement contribué à la montée en puissance des terroristes de Daech.

Pour les parlementaires, David Cameron et Nicolas Sarkozy auraient dû savoir que les jihadistes allaient chercher à profiter de la rébellion.