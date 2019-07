France : Les milliardaires français s’enrichissent plus vite que dans n’importe quel autre pays

Bernard Arnault, PDG du groupe LVMH et première fortune de France, avec Macxron après sarkozy c’est la même ligne. A propos , savez-vous que le chiffre de l’évasion fiscale correspond au budget de l’éducation nationale. Alors que l’évasion fiscale n’est qu’une mode d’enrichissement parmi d’autres nettement moins important que celui de l’accumulation capitaliste ordinaire. Le capitalisme local, je ne dirai pas national, la nation n’a rien avoir avec ça se réjouit sans doute d’avoir madame Lagarde à la BCE, mais les salariés, les chomeurs, la jeunesse française n’a aucune raison de se réjouir de voir ces vauours à un poste quelconque.Souvenez-vous du haut le coeur de cette grande bourgeroise quand elle a été surprise la main dans le sac en train de donner à Tapie le prix de son soutien à Sarkozy : est-ce que j’ai l’allure de fréquenter un Tapie ? Pas fréquenter distribuer le fric à qui de droit comme dans l’affaire des subprimes, crise qui a débuté avec deux banques françaises, Paris bas et société générale, on a la gloire que l’on peut alors que nos arts marquent notre déclin… Cette crise de 2008 gérée par madame lagarde et monsieur Sarkozy a couté aux peuples européens 4.589 milliards d’euros pour sauver les banques et si le peuple français y a perdu et continue de perdre ses services publics pour éponger la dette, dieu merci nos miliardaire grace à de tels gestionnaires ont prospéré comme nos marchands d’ames patron de presse (Sarkozy de surcroit nous envoyait en Libye avec l’assentiment général ) (note de danielle Bleitrach)

Depuis le 1er janvier, les milliardaires français ont amassé plus de 69 milliards d’euros.