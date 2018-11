D.G. Novikov a pris la parole au neuvième Forum mondial du socialisme à Pékin

après un premier travail sur les amendements de ma conférence de section dont je vous parlerai ultérieurement, il me semble que les esprits sont en train de s’oxygéner, on sort les idées reçues qui sont le plus souvent des produits récents d’origine de l’UE que l’on a interprété comme la pensée des pères fondateurs du PCF, en violation de toute réalité, donc on sort ces idées reçues, qui sentent la naphtaline avec leur envol de mites… et les militants sont presque prêts à se lancer dans des débats sans rivage sur la situation mondiale. D’où l’importance de ce texte traduit par Marianne et qui montre comment les communistes russes apprécient les innovations théoriques et pratiques du parti communiste chinois. Voilà pour ceux qui savent encore lire autre chose que des posts et s’envoyer des selfies donc une occasion de penser la réalité qui accompagne la mise en mouvement du parti communiste français, un processus qui n’en est qu’à ses débuts mais auquel certains devraient se rendre compte à quel point il est vain de prétendre l’enrayer.

09-11-2018

Le Forum mondial du socialisme était organisé par l’Académie chinoise des sciences sociales pour la neuvième année. Des scientifiques de différentes provinces de Chine, mais aussi des chercheurs étrangers y ont pris part.

L’année dernière, le forum était consacré au 100e anniversaire de la Grande Révolution d’Octobre. Cette année, les participants ont mis l’accent sur la mise en œuvre de la stratégie «Une ceinture – Une route» proposée par la Chine et sur l’idée du destin commun de l’humanité.

Extraits du discours de Novikov:

– La stratégie chinoise « Une ceinture – Une route » fête son premier jubilée. Il y a exactement cinq ans, à l’automne 2013, le président de la République populaire de Chine et secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois, Xi Jinping, a présenté pour la première fois l’initiative de relier des dizaines de pays à travers le monde en utilisant les corridors de transport et économiques. Cela s’est produit lors des voyages à l’étranger du dirigeant chinois dans les républiques d’Asie centrale et en Indonésie. C’est assez symbolique, car le projet «Une ceinture – Une route» vise à établir des relations à long terme et mutuellement bénéfiques non seulement entre la Chine et les autres États, mais également entre ces pays. En d’autres termes, il s’agit d’une intégration à plusieurs niveaux dans les relations bilatérales et multilatérales.

À cette date, Pékin a conclu 149 documents de coopération intergouvernementale avec 105 pays du monde. Tous ces accords portent sur certains aspects du fonctionnement de la «ceinture et du chemin». Dans le même temps, la Chine et ses partenaires accordent la plus grande attention à la création d’itinéraires de transport transfrontaliers. Cela est tout à fait justifié, car les artères routières, ferroviaires et de navigation sont ces liens qui relient les économies nationales auparavant séparées en un organisme intégré et interconnecté.

Citons au moins certains des projets déjà terminés ou en cours de réalisation : le corridor économique sino-pakistanais, avec la construction du port océanique de Gwadar, dix centrales électriques, des autoroutes modernes et lignes de chemin de fer à grande vitesse, voies de communication modernes par fibre optique, etc. En Afrique, le chemin de fer Addis-Abeba – Djibouti, construit avec le soutien de la République populaire de Chine, a été mis en service et est devenu la première ligne électrifiée du continent. Une autre ligne de chemin de fer sur le «continent noir» est la ligne Mombasa-Nairobi. En cours – Nairobi-Malaba, qui renforcera l’interconnexion des États de l’Afrique de l’Est et leur permettra de pénétrer les marchés mondiaux.

Les relations avec le Moyen-Orient se renforcent avec pour cet été, la cérémonie d’ouverture du nouveau corridor de transport entre la Chine et l’Iran. Par le train, une cargaison traversant le Kazakhstan en provenance de Chine a d’abord été livrée au port d’Aktau, sur la Caspienne, puis par voie maritime au port d’Enzeli, en Iran. Le voyage a duré 12 jours, soit 18 jours de moins que la route traditionnelle reliant Shanghai au port de Bandar Abbas.

En Europe de l’Est, les sociétés chinoises ont commencé la construction d’une ligne à grande vitesse Budapest-Belgrade l’année dernière. Par la suite, il est prévu de l’étendre au port grec du Pirée en Méditerranée. Le volume de marchandises en provenance de Chine et à destination d’Europe augmente constamment. Un « noeud » de la Nouvelle Route de la Soie est le centre de fret à Urumqi. Plus d’un millier de trains de marchandises empruntant la route Chine-Europe ont déjà été expédiés d’ici. En moyenne, trois trains de marchandises diverses, allant des textiles aux produits d’ingénierie, vont tous les jours d’Urumqi vers l’ouest.

À l’avenir, tous ces itinéraires devraient fusionner en un seul réseau de transport, qui deviendra le «squelette» de l’intégration économique, culturelle et politique profonde.

L’interdépendance financière entre les participants au projet s’approfondit également. Cela est particulièrement important lorsque les États-Unis utilisent le dollar et leur propre système bancaire pour faire pression sur des pays indésirables. Avec sept pays de «Une ceinture – Une route», la Chine a conclu des accords de clearing en yuan. La Banque asiatique d’investissement en infrastructures (AIIB) se sent de plus en plus confiante. Créée en 2014 pour financer les projets OBOR, elle est devenue une institution financière internationale à part entière. Le nombre de membres de l’AIIB est passé de 57 à 87, et des fonds ont été approuvés pour des projets d’une valeur supérieure à 5,3 milliards de dollars.

Le fait que le 19ème congrès du Parti communiste chinois, en octobre dernier, ait inclus sa promotion dans le Statut du PCC témoigne de l’importance de la stratégie «La ceinture et la route». Un département spécial a été créé au sein du gouvernement de la République populaire de Chine pour superviser la mise en œuvre de ce projet.

Mais ce n’est qu’une partie du nouveau système de relations internationales que la Chine s’efforce de créer. Ce système est désigné par l’expression « Communauté du destin unique de l’humanité ». Comme Xi Jinp l’a récemment déclaré: « En pensant à l’avenir, nous devrions encourager le dialogue et partager les responsabilités, coopérer afin d’obtenir des résultats mutuellement bénéfiques pour tous, rechercher l’harmonie sans homogénéité et traiter la nature avec respect et chérir notre planète.

En décembre dernier, j’ai participé à un forum de haut niveau sur les partis politiques dans le monde organisé par le Parti communiste chinois. 600 délégués de 300 partis du monde entier ont pris part au dialogue. Le forum a confirmé l’intérêt croissant pour l’idée d’une « communauté d’un seul destin de l’humanité ».

Le concept de «communauté de destin unique» prévoit de surmonter les problèmes mondiaux de l’humanité – une division croissante entre pays riches et pays pauvres, la pauvreté et la faim, la menace de catastrophe environnementale, l’extrémisme religieux et le terrorisme. La solution de ces problèmes deviendra possible si la base du système de relations internationales ne repose pas sur la concurrence et le «droit du plus fort», mais sur la solidarité, la coopération et l’assistance mutuelle.

Il est très important que la dernière session du Congrès national du peuple ait approuvé les amendements à la Constitution de la République populaire de Chine. En accord avec eux, la Chine travaille «à édifier une communauté du destin commun de l’humanité».

Nous notons également un certain nombre de principes importants sur lesquels repose le concept. Premièrement, il rejette la structure hiérarchique des relations internationales – cette pyramide géopolitique, au sommet de laquelle se trouve une seule superpuissance, qui dicte sa volonté au monde et applique un large éventail de mesures punitives – des sanctions au blocus économique aux révolutions « colorées » et aux interventions ouvertes. » Aucun pays seul ne peut résoudre les nombreux problèmes auxquels l’humanité est confrontée « , a déclaré Xi Jinping dans son discours au 19e Congrès du PCC. « … Quel que soit le niveau de développement atteint par la Chine, elle ne prétendra jamais être un hégémon, ne poursuivra jamais une politique d’expansion.»

Deuxièmement, la Chine pense que le socialisme à caractéristiques chinoises peut devenir un modèle pour le nouveau système. Ce concept a été initié par le « père des réformes chinoises », Deng Xiaoping. Il prévoit le développement créatif des idées marxistes-léninistes à la lumière des nouvelles réalités. Le 19e Congrès a réaffirmé « l’importance constante accordée à l’incarnation des valeurs clés du socialisme ». Conformément aux «objectifs de deux siècles», un puissant État socialiste devrait être construit en Chine d’ici le milieu du siècle.

Selon les dirigeants de la RPC, les principes du socialisme à la chinoise ont offert de nouvelles alternatives aux nations cherchant à accélérer leur développement et à préserver leur indépendance. En d’autres termes, le système socialiste, enrichi des valeurs traditionnelles d’un peuple donné, peut devenir la base idéologique et économique de la «communauté d’un seul destin de l’humanité».

La Chine offre aujourd’hui une alternative à la mondialisation capitaliste, qui se déroule sous les auspices des États-Unis d’Amérique. La nature de la mondialisation à l’américaine réside dans les inégalités et l’exploitation. Le capital occidental a construit un système sophistiqué qui permet de pomper des ressources en provenance des pays du tiers monde. Ceci est réalisé en imposant des traités inégaux aux pays, asservissant des « monstres » financiers tels que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Quand ce n’est pas une ingérence directe dans les affaires intérieures des pays souverains.

Le concept de «communauté d’un seul destin d’humanité» suggère que le monde n’a pas d’autre moyen que de se réunir et de s’intégrer. Cependant, ce rapprochement doit être effectué sur un pied d’égalité, sans les diktats d’un pays ou d’un groupe de pays.

C’est la raison principale des attaques que la Chine a subies ces derniers temps. Les États-Unis ont déclaré une guerre commerciale contre Beijing et tentent de supprimer l’accès aux technologies de pointe. Les médias occidentaux ont lancé une offensive d’information contre la Chine. La RPC est accusée d ‘«expansion» et de violations massives des droits de l’homme.

Les autorités américaines déclarent ouvertement que la Chine est le principal adversaire de la domination américaine et de la mondialisation à la manière américaine. À cela s’ajoute la « croisade contre le communisme » relancée par Donald Trump. Washington craint de mettre en place un système de relations internationales fondé sur des principes égaux. Sur les principes dont parlait déjà V.I. Lénine après l’accomplissement de la grande révolution socialiste d’octobre. C’est pourquoi Trump opère un tournant remarquable dans la propagande américaine. Longtemps après la destruction de l’URSS, des spéculations ont eu lieu aux États-Unis sur le thème de «l’effondrement historique du communisme». Maintenant, ils parlent à nouveau de la menace communiste. Lors de l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre de cette année, Trump a déclaré que «le socialisme et le communisme portent partout la corruption et le délabrement. La soif du pouvoir des socialistes mène à l’expansion, à l’invasion et à la répression. «

L’anticommunisme est associé aux pressions américaines sur la Chine et la Russie. Tous ces processus sont soigneusement analysés dans le dernier livre du docteur en philosophie G.A.Zyuganov, président du Comité central du Parti communiste de la Fédération de Russie. La pression sur la Russie n’est également pas accidentelle. En tant que successeur de l’Union soviétique, avec une longue histoire de réalisations, un potentiel de développement énorme et des ressources énormes, la Russie peut, sous certaines conditions, devenir l’un des piliers de la « communauté de destin de l’humanité ».

Les liens économiques, politiques et culturels entre la Russie et la Chine se renforcent. Le commerce bilatéral se développe. En 2016, il s’élevait à 69,5 milliards de dollars et, en 2017, à 84 milliards. Au cours des neuf premiers mois de cette année, le commerce a déjà dépassé 77 milliards de dollars. Dans le même temps, les exportations de produits russes vers la Chine ont augmenté de 39,2%, tandis que les importations chinoises vers la Russie ont augmenté de 12,7%. Selon les prévisions, les échanges commerciaux entre la Russie et la Chine pourraient dépasser les 100 milliards de dollars pour la première fois d’ici la fin de l’année.

Les projets communs contribuent à la montée des relations à un nouveau niveau. En 2014, la construction du gazoduc SilaSibiri [puissance de la Sibérie] d’une longueur de près de 4 000 kilomètres a commencé. Jusqu’à 60 milliards de mètres cubes de gaz naturel seront pompés chaque année.

Un accord-cadre a été signé pour la construction du gazoduc Altai (ou SilaSibiri-2), qui livrera du gaz russe à la RPC par la voie occidentale traversant les montagnes de l’Altaï.

La Russie participe à la mise en œuvre de la stratégie «Une ceinture-une route». En 2015, la plus longue ligne ferroviaire de fret au monde Harbin-Hambourg via la Russie a été lancée. Le transport de marchandises y est deux fois plus rapide que les routes et les voies maritimes.

Le chemin de fer à grande vitesse Moscou-Beijing pourrait revêtir une grande importance pour l’avenir des deux pays. La construction de son premier segment (Moscou – Kazan) fait l’objet de discussions entre la Russie et la RPC depuis plusieurs années. En 2015, les parties russe et chinoise, en présence des chefs d’État, ont signé un mémorandum sur sa construction avec les technologies chinoises et la participation de sociétés russes. Selon les dernières données, tous les problèmes technologiques liés à la construction et à l’exploitation du premier tronçon de la route ont été résolus.

En outre, des accords sur la construction de plusieurs chemins de fer ont été signés. La ligneBelkomur (mer Blanche – Komi – Oural) d’une longueur supérieure à 1 000 kilomètres doit relier Arkhangelsk à Solikamsk (territoire de Perm). Le projet prévoit également de construire un nouveau port en eau profonde au nord d’Arkhangelsk. Il devrait y avoir un chemin de fer qui reliera la Sibérie orientale et la province de Jilin au nord-est de la Chine. Deux ponts sont en construction sur le fleuve Amour: un pont de chemin de fer Tongjiang – Nizhneleninskoe et un pont routierHeihe – Blagoveshchensk.

Les relations entre la Russie et la Chine sont intégrées dans un format multilatéral. Il existe une interaction dans le cadre de l’OCS et du BRICS. En outre, les négociations se poursuivent sur l’interface de la stratégie «Une ceinture – Une route» et de l’Union économique eurasienne (UEE). Dans une déclaration commune de V.V. Poutine et Xi Jinping en mai 2015, il a été déclaré que les domaines de coopération les plus prometteurs entre l’UEE et OBORportent sur la modernisation des infrastructures de transport, la haute technologie, la construction, l’énergie et l’extraction des ressources.

Reconnaissant les réalisations dans les relations entre les deux pays, il est nécessaire de voir les problèmes. D’une part, comme souligné au niveau officiel, les relations entre la RPC et la Russie se situent à un niveau sans précédent. D’autre part, certains libéraux russes ne sont pas satisfaits de l’idée d’un «tournant vers l’est» dans la politique russe. Ils continuent de considérer le rapprochement avec l’Occident comme la «voie principale» du développement du pays. Par exemple, le célèbre libéral russe AlexeiUlyukayev, ancien ministre du Développement économique, s’est prononcé contre la construction du chemin de fer Moscou-Kazan avec la participation de la Chine.

En résumé, nous pouvons dire que l’idée avancée par la Chine «une communauté d’un destin unique de l’humanité» et le projet associé «La ceinture et la route» constituent une véritable alternative à la mondialisation impérialiste injuste dictée par le capital américain. Le rapprochement entre la Russie et la Chine devrait apporter une contribution importante dans la création d’un nouveau système de relations internationales, dans lequel la dictature militaro-politique et le chantage économique n’auront pas leur place.

Traduction MD pour H&S

