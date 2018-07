Continental, Samsonite, UPS… Roi de la procédure et plaideur hors pair, Fiodor Rilov est le pourfendeur des plans sociaux. Encarté au PC, il est la bête noire des grands groupes qui licencient. Il pourrait un jour passer à la politique.

Et une croix de plus sur la carlingue de ­Rilov. Cet avocat de combat, véritable bête noire des grands patrons, vient de faire invalider le licenciement des 680 anciens salariés de l’usine de Clairoix (Oise), fermée par Continental, le géant ­allemand des pneumatiques. Une affaire qui traînait depuis 2010. Chaque salarié recevra un chèque allant de 30.000 à 90.000 euros. «C’est la tranche très très haute en matière d’indemnités, se félicite l’avocat, costume sobre et sourire engageant, qui nous reçoit dans son ­bureau situé en plein cœur de Paris. Même si ça ne va pas leur rendre leur boulot…»

Faire cracher les multinationales. Depuis une dizaine d’années, ­Fiodor Rilov, 42 ans, promène sa grande carcasse de 1,92 mètre, sa bonne gueule et ses cheveux hirsutes dans tous les prétoires de France, où il met sa connaissance pointue du droit social au service des salariés. L’homme est en effet un pourfendeur de plans sociaux. Et pas les petits. Non, non. Les plus sensibles, les plus ­compliqués. RFI, Sony, les 3 Suisses, le bagagiste Samsonite, l’entreprise postale UPS, le fabricant de chips Flodor, Coca-Cola… «J’ai connu peu d’échecs», déclare-t-il, pas du genre à jouer les faux modestes. Il conteste, entrave, médiatise et, en dernier recours, fait cracher le maximum aux multinationales, afin que les salariés puissent voir venir. L’affaire des «Conti», où il a réussi à démontrer qu’il s’agissait d’un licenciement boursier, en est l’illustration parfaite. Il nous épargne le jargon ­juridique mais, grosso modo, pour les grands groupes, «cela risque de devenir beaucoup plus compliqué de siphonner la trésorerie d’une filiale en vue de justifier un plan économique». Des états de services remarquables qui lui valent dans le milieu le surnom de «l’avocat rouge». Un sobriquet qu’il ne dédaigne pas. «Je suis encarté au Parti communiste depuis mes 17 ans.»

La méthode Rilov pour mettre au tapis les armadas de juristes et les ténors du barreau payés à grands frais ? Il commence par arpenter le terrain afin de récol­ter un maximum d’informations. En ce moment, l’avocat, qui ne dort que quatre heures par nuit, passe l’essentiel de ses semai­nes entre Lyon (pour le dossier Kem One,), Calais (Goodyear) et Paris (Faurecia). Si nécessaire, il n’hésite pas à aller bien plus loin. L’année dernière, il s’est carrément envolé pour Boston avec une délégation d’anciens salariés de Samsonite afin d’entamer une procédure judiciaire contre Bain Capital, le fonds d’investissement de l’ex-candidat républicain, Mitt Romney. «J’ai aussi quatre collaborateurs : de jeunes avocats et des universitaires qui m’aident sur chaque dossier.» Un maigre effectif, compte tenu de l’ampleur des affaires traitées. Mais quand il s’agit de plaider, c’est toujours lui qui s’y colle. «C’est un bonheur de le voir en action, témoi­gne Mickaël Wamen, leader de la CGT de Goodyear Amiens. Il assure le show : non seulement c’est un excellent orateur, qui manie l’humour à la perfection, mais il sait aussi occuper l’espace.»

Empêcheur de licencier en rond. Cependant, de l’aveu même de ses détracteurs, l’homme est avant tout un as de la procédure. Un exemple ? En 2009, il a réussi à faire suspendre un premier plan social sur le site Good­year d’Amiens nord après avoir constaté que les informations données au comité central d’entreprise étaient incomplètes. Depuis 2007, il a ainsi empêché, au prix de 15 procédures, la fermeture annoncée de ce site. On pourrait arguer que cette usine, comme de nombreuses autres défendues par Rilov, ne sera de toute façon plus jamais compétitive dans une économie mondialisée, où chinois, indiens et brésiliens fabriquent aussi bien et bien moins cher. Peut-être. Mais l’avocat a le mérite de rappeler les grands groupes à leurs obligations sociales. «Il gagne toujours sur la forme, mais jamais sur le fond», tacle néanmoins un avocat de la partie adverse. Quand on lui rapporte ces propos, maître Rilov s’exaspère : «Arrêtons avec cette légende : ce n’est pas un délai dépassé ou une pièce manquante qui vont remettre en cause un licenciement. Ce qui fait débat, c’est de savoir si l’explication donnée au personnel correspond à la vérité.» Il s’arrête, tapote nerveusement ses doigts rongés à l’extrême sur la table de son bureau, puis reprend : «Malheureusement, en l’état actuel du droit, en cas d’absence de motif économique, on ne peut gagner sur le fond qu’après le licenciement.» Donc trop tard.

Jusqu’au-boutiste. Quand on lui demande si, justement, son combat n’est pas un peu vain, s’il ne consiste pas simplement à retarder l’inéluctable, il objecte, tranchant : «Dans certaines régions, un an de boulot en plus, c’est un an de répit avant de plonger dans une vraie misère.» Alors oui, il fait tout pour reculer l’échéance. Pas de compromis, pas de négociation. Un jusqu’au-boutisme que lui reprochent ses adversaires. «La plupart des organisations syndicales se fixent des limites pour ne pas mettre en péril la ­globalité de l’entreprise : pas lui, accuse un avocat ­adverse. A partir du moment où il a vu la faille, il va jusqu’au bout.» On lui reproche aussi des méthodes un peu limites. «Il ne respecte pas ses adversaires, se plaint l’avocat d’un grand groupe avec lequel il bataille. Son classique, c’est d’envoyer son argumentation par mail à 5 heures du matin, alors que l’audien­ce est à 11 heures, pour qu’on n’ait pas le temps de préparer notre contre-argumentaire.» Un autre dénonce une forme de harcèlement juridique : «Il va faire huit assignations quasiment sur le même sujet, mais dans des juridictions différentes pour user la défense.» Rilov balaie les critiques d’un revers de la main : «Je suis face à des groupes qui disposent de ressources gigantesques et qui déploient des efforts considérables pour passer entre les gouttes du droit social . Mon objectif, c’est simplement de faire appliquer la loi.»

Médiatisation décomplexée. Dans une profession où les ego démesurés se bousculent, ce qui dérange peut-être le plus, c’est sa forte médiatisation. «Rilov ? On n’en parlait pas il y a trois ans, on n’en parlera plus dans trois ans», persifle l’un de ses chers confrères. Notre avocat rouge assume parfaitement son utilisation décomplexée des médias pour plaider sa cause. Pendant les interviews, c’est lui qui mène la danse. Il sait quel message il veut faire passer, il devine là où on veut l’emmener, et il ne lâche que ce qu’il faut d’informations sur sa vie personnelle pour donner du grain à moudre aux journalistes.

Pour comprendre l’engagement ­révolutionnaire de Fiodor, il faut se pencher sur l’histoire de Nissan Rilov, son père, décédé en 2007, dont la vie ressemble à un véritable roman d’initiation. Né en 1919 en Ukraine, militant sioniste, il émigre rapidement en Palestine et s’engage dans un groupe armé dont il est renvoyé pour avoir refusé de tirer sur un civil ­palestinien. Il se déclare alors «juif palestinien», se tourne vers la peinture et s’engage dans l’armée anglaise pour combattre le nazisme. Puis il s’établit à Londres, où il rencontre son épouse, une alle­mande militante de gauche. Le jeune Rilov naît dans la ­capitale britannique. En 1977, toute la famille déménage à Paris. Alors qu’il entame ses études de droit dans l’idée de défendre un jour les salariés, le jeune homme s’encarte au PCF, puis milite à l’Unef, le syndicat étudiant de gauche. «A l’époque, c’était déjà un débatteur hors pair», se rappelle son ami avocat Philippe Jouary. Mais parfois, les mots ne suffisent pas… Un jour que le jeune Fiodor distribue des tracts avec son frère et un ami, ils tombent sur une petite bande de «fachos du GUD». Résultat, le futur avocat est ­accusé de «coups et blessures avec armes». Lui et ses comparses seront finalement relaxés.

Pas de “pro bono”. Malgré une vocation précoce, Fiodor Rilov ne se lance pas immédiatement dans la carrière d’avocat. Il commence par enseigner le droit à Paris, puis à Sceaux. Le tournant intervient en 2001, lorsqu’il entre en tant que conseiller juridique au service de Maxime Gremetz, alors député de la Somme et numéro 2 du PC. «On a travaillé ensemble sur une loi contre les licenciements économiques qui n’a malheureusement pas vu le jour, se souvient l’ancien député. Ensuite, je l’ai emmené avec moi dans la Somme pour m’aider sur les nombreux conflits ­sociaux qui émaillaient la région à l’époque.» C’est à ce moment-là que Fiodor Rilov assume son devenir de défenseur des salariés. «Etre communiste, cela veut dire être dans l’action : je me suis rendu compte que je pouvais agir très concrètement sur le sort des travailleurs victimes de plans sociaux», se souvient-il. Pour autant, l’avocat ne travaille jamais «pro bono» (gratuitement). «Quand je fais condamner des grands groupes à payer une réparation, c’est là que je me rémunère. Et les honoraires fixes qui me sont versés au départ sont toujours déterminés en fonction de la situation sociale des salariés qui font appel à moi.»

Communiste révolutionnaire. Quand on voit le parcours de maître Rilov, on peut se demander pourquoi l’homme n’est pas encore entré en politique. En fait, cela s’est joué à rien. Un mois avant les législatives de juin 2012 où il devait se présenter dans la Somme (lire l’encadré ci-dessous), l’avocat, de nationalité anglaise, comprend qu’il ne sera pas naturalisé à temps et se désiste. Aujourd’hui marié avec une Française dont il a deux enfants, il n’a pourtant toujours pas obtenu sa naturalisation. Mais espère quand même pouvoir se représenter un jour, «car ce n’est pas à coups de procès qu’on va changer le monde». Pas la peine d’arguer qu’avec la gauche au pouvoir, le sort des salariés pourrait s’améliorer… «La loi de sécurisation de l’emploi de Hollande est surtout une loi de sécurisation des licenciements», assène-t-il.

Des propositions ? Il en a. En janvier dernier, il a ainsi manifesté devant le ministère du Travail, «en tant que militant communiste révolutionnaire», tient-il à préciser. Aux côtés de 400 salariés d’une vingtaine d’entreprises où l’emploi est menacé, il est venu dépo­ser le projet de loi contre les licenciements boursiers qu’il a lui-même rédigé. C’est sans doute la seule personne au monde à vouloir faire passer une loi qui le mettrait au chômage technique.

Emmanuel Botta