Benalla, vu à la télé…

Ainsi donc, Alexandre Benalla était sur TF-1 le vendredi 27 juillet à 20h. Ceci n’aurait pu être qu’un épiphénomène. Il n’est pas fréquent qu’une personne mise en examen – ce qui est le cas de M. Benalla – ait une telle tribune. Il est clair que cela a fait partie d’une opération de communication[1]. Mais, ce qu’il a dit, et qui a été démenti par différentes sources, pointe un véritable problème de gouvernement. Bien sûr, M. Benalla a fait des choses condamnables le 1er mai. Bien sûr, il a menti le 27 juillet. De tout cela il faudra que la justice ait à connaître. Mais, le problème de fond concerne la Présidence. Car, dans sa déclaration maîtrisée au millimètre, M. Benalla a cependant laissé voir des trous importants dans la défense de l’Elysée sur cette affaire. Voilà qui repose la question de la responsabilité tout d’abord judiciaire mais aussi politique de la Présidence de la République.

Erreurs, fautes, et imprécisions

Alexandre Benalla a donc fait plusieurs déclarations à l’antenne de TF-1[2]. On peut en commenter quelques unes.

Il a tout d’abord dit qu’il avait été invité comme observateur par la police pour la manifestation du 1er mai. Or, ceci a été démenti le 28 juillet par l’IGPN[3]. La première conclusion qui ressort du rapport de l’IGPN est donc que c’est Alexandre Benalla lui-même qui aurait demandé à assister à l’opération policière du 1er mai, et ce contrairement à ses dires sur TF-1. Il était alors censé obtenir en amont l’autorisation du préfet de police, il a affirmé à Alain Gibelin et Laurent Simonin qu’il l’avait obtenue. Mais, selon l’IGPN ce n’était en fait pas le cas. D’ailleurs, Alain Gibelin, tout en reconnaissant avoir eu un dîner avec M. Benalla et avoir eu une conversation avec lui sur l’équipement qui lui pourrait lui être fourni, affirme que cette discussion ne concernait pas spécifiquement le 1er mai. Selon Alain Gibelin : « À aucun moment, monsieur Benalla n’a émis l’idée que ça soit le 1er mai spécifiquement. En aucun cas, je n’ai invité monsieur

Benalla sur cette manifestation« , Par ailleurs, concernant l’équipement de M. Benalla, il n’a jamais été question de fournir un brassard siglé « police » ni un poste de radio. « En aucun cas je n’aurais accepté, toléré, incité, demandé à qui que ce soit de doter monsieur Benalla de tels équipements« , a souligné Alain Gibelin[4].

Ensuite, concernant les faits de violence auxquels il s’est livré sur la place de la Contrescarpe, il a parlé d’un « réflexe citoyen » qui l’aurait poussé à venir en aide aux CRS qui occupaient une partie de la place. A ce propos, il a parlé de « guérilla urbaine ». Monsieur Benalla a 26 ans. Il ne connaît donc pas ce que signifie une manifestation marquée par des actes de « guérilla urbaine ». Pour ma part, j’en citerai deux exemples, que j’ai vécu personnellement comme manifestant : le 20 janvier 1974 et le 21 juin 1974. Le niveau de violence y était sans commune mesure avec ce qui a pu avoir lieu le 1er mai 2017. Ce n’est pas tout. Il semble bien aujourd’hui avéré, par diverses sources, que M. Benalla a commis d’autres actes de violences au niveau du Jardin des Plantes ce 1er mai[5]. Dans une vidéo on l’entend même donner des ordres aux policiers présents. Ce qui amène alors à une question clef : quel était le statut réel de M. Benalla dans la manifestation et au sein des forces de police ? Et ce d’autant plus que lors de l’épisode du Jardin des Plantes il est compagnie de M. Crase, vigile employé par le parti LREM.

Enfin, sur les fonctions de M. Benalla auprès d’Emmanuel Macron, il a prétendu, toujours dans sa déclaration à TF-1, qu’il n’intervenait pas lors des déplacements « officiels » du chef de l’Etat mis lors de ses déplacements « privés ». Mais, un chef de l’Etat est également protégé par le service adéquat lors de TOUS ces déplacements. La distinction entre « officiel » et « privé » ne concernant que les personnes qu’il peut rencontrer et la mobilisation ou non des autorités pour l’accueillir. Quand on connaît le professionnalisme des gendarmes et des policiers chargés de la protection du Président, ce n’est pas le fait que M. Benalla ait pu obtenir un permis de port d’arme, qui aurait changé quoi que ce soit.

M. Benalla a menti devant les téléspectateurs, au moins par omission, mais peut être de manière encore plus perverse.