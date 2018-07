Cent mille manifestants à Moscou contre la réforme des retraites

Cent mille personnes sur l’avenue Sakharov (anciennement Novokirovsky) ont interprété l’Internationale.

19 juillet, la Douma d’Etat a adopté en première lecture un projet de loi sur l’augmentation progressive de l’âge de la retraite en Russie – de 55 à 63 ans pour les femmes et de 60 à 65 ans pour les hommes. L’initiative du gouvernement n’a été soutenue que par les députés de « Russie unie ».

Juillet 28 dans des dizaines de villes et villages de Russie on a assisté à des protestations de toute la Russie contre l’augmentation de l’âge de la retraite. La diffusion du rassemblement sur l’avenue Sakharov à Moscou a été menée par la « Red Line » sur son site internet et sur YouTube.

Medvedev: Nous allons relever l’âge de la retraite pour augmenter les pensions

La réunion à Moscou a été marquée par l’intervention du président du CC KFPR, Gennady Zyuganov, qui a déclaré que les manifestants « feraient dans tous les cas l’affaire de la réforme ». « Aujourd’hui, les gens comprennent qui les a volés et ce que ce pouvoir fait. Nous déclarons officiellement au gouvernement: vous ne mettrez pas en oeuvre cette réforme. Nous ferons tout pour soulever le pays et celui-ci a dit « non » – a déclaré le chef du Parti communiste.

Des actions contre la réforme des retraites ont également été menées dans d’autres villes russes, y compris Yuzhno-Sakhalinsk, Vladivostok, Khabarovsk, Novossibirsk et Ekaterinbourg. Le Parti communiste estime le nombre de participants un regroupement de centaines de milliers de personnes.

Le Parti communiste a déposé une demande auprès de la Commission électorale centrale pour organiser un référendum sur le relèvement de l’âge de la retraite, mais la commission l’a rejetée sous prétexte d’une formulation incorrecte.