la championne Olympique refuse qu’on lui arrache le drapeau de la victoire soviétique

C’est le parti communiste de la fédération de Russie et son candidat à la présidentielle qui ont proposé que puisqu’on interdisait à la délégation russe de défiler son son drapeau et on les obligeait à un drapeau blanc, ils préféraient le drapeau de la victoire de l’Union soviétique. La proposition a été reprises dans les réseaux sociaux et elle a connu un franc succès. La Championne olympique a tenu bon pour tendre le sien et affirmer qu’il s’agissait de son drapeau, celui du pays le plus grand du monde. la video montre qu’elle revendiquait cette appartenance en tendant le poing et en défiant au nom de l’URSS.