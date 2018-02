la necessité franquiste d’extirper le « gène rouge »

25 de febrero de 1960.

LA NECESIDAD FRANQUISTA DE EXTIRPAR EL « GEN ROJO ».

» A la mujer se le atrofia la inteligencia como las alas a las mariposas de la isla de…

25 février 1960.

Le besoin franquiste d’extirper le « gène rouge ».

» la femme s’atrophie l’intelligence comme les ailes aux papillons de l’île de Kerguelen, car sa mission dans le monde n’est pas celle de se battre , mais de fournir la descendance de celui qui doit se battre pour elle. » (Antonio Vallejo-Nájera) « Psychologie des sexes ». 1944).

Le 25 février 1960, mourait à Madrid, à l’âge de 71 ans, Antonio Vallejo-Nájera Lobón, un médecin et psychiatre réputé sous le régime franquiste. L’un des pseudos idéologues du franquisme, qui a causé des dégâts considérables , en particulier aux femmes. Et qui a affirmé et constaté, selon lui, que le marxisme était une maladie, pratiquement incurable.

Parmi ses nombreuses affirmations, nous pouvons souligner son pari sur l’eugénisme, la pureté de la race d’inspiration nazie, la recherche du gène rouge et la démonstration que les femmes marxistes sont des infidèles irrémédiables, possédées par la lubricité et incapables d’éduquer leurs enfants.

Psychiatre, dimplomé de l’université de valladolis, où il a terminé ses études en 1909, il s’est consacré à la santé militaire de l’armée.

En 1917, il a été nommé attaché à l’ambassade espagnole de Berlin, où il entre en contact direct avec le nazisme et avec différents psychiatres nazis ce qui détermine son fanatisme face aux théories eugéniques nazies et ce jusqu’ à devenir un fervent admirateur du nazisme et de sa stratégie de l’élimination des plus faibles.

En 1930, il est retourné en Espagne pour travailler à la clinique psychiatrique viesville. Mais il n’a pas trouvé de Juifs en Espagne. Il a tourné les yeux vers cette partie de la société espagnole de couleur rouge qui demandait : « Liberté, égalité et fraternité » et qui, en outre, osait rompre avec le sacro-Saint ordre établi en demandant la réforme agraire et la nationalisation des moyens de production.

»

« L’imbécile social inclut cette foule d’êtres incultes, maladroits, influençables, dépourvus de spontanéité et d’initiative, qui contribuent à faire partie de la masse grégaire des gens anonymes. » ( » la folie de la guerre. » Psychopathologie de la guerre espagnole « . 1939).

Au début de la guerre civile, le Colonel Vallejo-Nájera était professeur de psychiatrie à L’Académie de la santé militaire, il est devenu le plus gradé des services psychiatriques de l’armée franquiste et il a écrit abondamment sur sa théorie suprématistes et eugéniques, créant le cabinet de recherche Psychologie de l’armée, une copie de l’institut allemand qui diffusait les idées eugéniques nazies, et sur la dégénérescence de la race espagnole pendant la République, demandant comme une solution nécessaire de reprendre L’Inquisition, comme moyen de défendre la « Race hispanique ». ainsi dans son Livre « Eugénisme de l’ hispanité et régénération de la race » (1937), il exposait le canon de la race hispanique :

» le phénotype amojamado, anguleux, sobre, austère, se transformait en un autre arrondi, ventru, sensuel, vénale et parvenu, aujourd’hui prédominant. le rapport de la figure corporelle avec la psychologie de l’individu est si étroit que nous devons considérer comme nécessaire de lutter contre la nébuleuse de Sanchos et la pénurie de don Quchotte . »

C’est pourquoi il a préconisé la résurgence d’une inquisition nécessaire contre ceux qu’il considérait comme des déprogrammé, des anticatóliques et des antimilitaristes qui corrompaient la race espagnole. Il affirmait :

» Remercions Nietzsche la résurrection des idées spartiates sur l’extermination des inférieurs organiques et psychiques, qui sont les parasites de la société. La société moderne n’admet pas d’aussi cruel postulats dans l’ordre matériel, mais dans le moral, il ‘y a lieu de mettre en pratique des mesures, qui placent les tarés biologiques dans des conditions qui rendent impossible leur reproduction et leur transmission à la descendance des tares qui les affectent. .

Le moyen le plus simple et le plus facile de ségrégation consiste à placer dans les prisons, les asiles et les colonies les tarés, avec séparation des sexes. » (Antonio Vallejo-Nájera. « L’ eugénisme de la hispanité et la régénération de la race ». 1937).

En tant que chef des services psychiatriques de l’armée de franco, pendant la guerre civile et les premières années d’après-guerre, il a réalisé des études qui avaient pour mission de répondre à des questions de l’ordre de : est-ce que le rouge naît comme ça ou il le devient ? Et quelle malformation amène un individu à adhérer au marxsime ?

»

L’infériorité mentale des partisans de l’égalité sociale et politique ou des mécontents. La perversité des régimes démocratiques partisans du ressentiment assure la promotion des perdants avec des politiques publiques, contrairement à ce qui se passe avec les régimes aristocrates où seuls triomphent les meilleurs. » ( » Psychisme du fanatisme marxiste « ) dans la revue semaine médicale espagnole . 1939).

Ainsi entre décembre 1938 et octobre 1939, il a fait plusieurs études pour démontrer que les personnes d’idéologie marxiste avaient une tare mentale qui les rendait vulnérables. Le soi-disant » gène rouge » ou marxiste empoisonnait l’idéal de la race hispanique, considérant que la race hispanique avait remplacé là son fronton : » Dieu, patrie et famille » par les idées marxistes de la lutte des classes et le sentiment intérieur d’appartenance À la classe ouvrière, qui se sont reflétés dans son œuvre « L’ eugénisme de la hispanité et la régénération de la race ou psychisme du fanatisme maxriste », en analysant un groupe de brigadistes internationaux prisonniers à San Pedro de cardeña (Burgos).

De sa recherche dans le camp de concentration de Saint-Pierre de cardeña, il a tiré plusieurs postulats s sur l’infériorité de l’idéologie marxiste exposée dans son travail » Psychisme du fanatisme marxiste. Des recherches psychologiques sur des marxistes féminins criminelels « :

» le candeur de l’idéologie marxiste et de l’égalité sociale qu’il préconise favorise son assimilation par des inférieurs mentaux et déficients culturels, incapables d’idéaux spirituels, qui trouvent dans les biens matériels offerts par le communisme et la démocratie la satisfaction de leurs soif animale. Le bas niveau mental et l’inculte trouvaient dans la politique marxiste les moyens de faciliter la lutte pour la vie, contrairement à tout autre régime social, en particulier les aristocrates qui encouragent le au des meilleurs. »

Ses idées scientifiques l’ont amené à affirmer que les marxistes étaient possédés par des complexes psychoaffectifs comme l’ambition, le arrivisme, l’envie, la rancune et la soif de vengeance face aux nationalistes chez lesquels régnait le patriotisme, la religion et la responsabilité morale :

» les marxistes aspirent au communisme et à l’égalité des classes en raison de leur infériorité, dont ils ont sans doute conscience, et c’est pourquoi ils peuvent être considérés comme incapables de prospérer par le travail et l’effort personnel, s’ils veulent l’égalité des classes Il ne s’agit d’une volonté de s’lélever, mais de faire baisser à leur niveau ceux qui possèdent un poste social important, acquis ou hérité. »

En mai 1939, Antonio Vallejo-Nájera S’est rendu à la prison de Malaga avec l’objectif de soumettre à une expérience raciale 50 brigadistes marxistes d’âges différents et dont 33 étaient condamnées à mort, 10 À la réclusion à perpétuité et 7 à des peines de 10 à 20 ans. En diagnostiquant les » 13 sujets » Qu’il définit comme : » libertaires congénitales, révolutionnaires nées, qui sont inspirés par leurs tendances biopsychiques constitutionnelles qui ont déployé une intense activité avec la race rouge masculine. »

Pour conclure que » la femme rouge et la femme en général avaient des traits physiques d’une extraordinaire infériorité par rapport à l’homme » et que » le marxisme et la révolution unis à la femme devaient être traités médicalement, et non politiquement. »

Ce psychiatre franquiste affirmait que devant l’existence d’un gène rouge, les femmes avaient un virus qu’il fallait enlever et qu’être de gauche était lié à la perversion humaine. Sa misogynie absurde l’a amèné à affirmer que :

» Rappelez-vous pour comprendre la participation du sexe féminin à la révolution marxiste il faut partir de sa caractéristique faiblesse d’équilibre mental, sa moindre résistance aux influences environnementales, l’insécurité du contrôle sur la personnalité (…) alors se réveillent l’instinct du le sexe féminin Il est de cruauté et il dépasse tout ce que l’on peut imaginer, précisément parce qu’il y manque les inhibitions intelligentes et logiques, par rapport à la cruauté féminine qui n’est pas satisfaite par l’exécution du crime, mais augmente au cours de sa réalisation (…) en plus, dans les révoltes politiques elles ont l’occasion de satisfaire leurs soif sexuelles latentes. »

La haine qu’il éprouvait envers les femmes marxistes ou les tendances gauchistes, l’a conduit à publier diverses études qui l’ont conduit à affirmer qu’il était pertinent de voler les enfants en bas âge des femmes marxistes, pour aussi détruire leurs esprits et annuler leurs volontés ; ou que Le mieux, c’est que les rouges n’aient pas d’enfants :

» L’idée des relations intimes entre le marxisme et l’infériorité mentale nous l’avions déjà exposée dans d’autres travaux. La vérification de nos hypothèses a une énorme incidence politique sociale, car militent dans le marxisme de préférences des psychopathes antisociales, selon nous , la ségrégation de ces sujets dès l’enfance pourrait libérer la société d’une terrible peste. »

De cette idéologie et de tous ces postulats, après la fin de la guerre civile, et avec le soutien résolu du régime franquiste, il a lancé sa campagne pour psychiatriser la dissidence et vaincre les dangers qui menaçaient l’Espagne, par son Influence au sein du nouveau régime fasciste , il a eu une carrière jalonnée « succès », qui l’a conduit à présider le 1950. ème congrès international de psychiatrie, tenu à Paris en 1950.