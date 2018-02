Du passé faisons table rase ? (une critique d’une grande pertinence de notre livre)

Voilà un essai qui vient mettre les pieds dans le plat et bousculer les idées très reçues, rarement contestées par personne. Ce qui est tout de même étrange : il y a très peu de domaines, dans notre pays en tout cas, et en Europe, qui fassent ainsi consensus sur tout l’échiquier politique. Bizarre, vous avez dit bizarre….

En bref et en gros : avec des nuances » l’expérience soviétique » fut une catastrophe et a disqualifié sinon pour toujours du moins pour longtemps toute alternative au délicieux capitalisme.

Les nuances et débats tournent autour de la chronologie :

cela commence avec Lénine ou bien c’est Staline qui a tout gâché ? Foin de l’intervention de 14 puissances étrangères, dont la France, jamais en reste pour exporter » ses valeurs » au canon… J’ai déjà écrit sur tout cela autour du centenaire d’Octobre…

Donc voilà ces deux dames, sociologue pour l’une, ancienne membre du CNRS et, accessoirement du Comité Central du PCF, où elle est désormais « blacklistée » et sa commère, agrégée de russe et folle de ce pays qu’elle connait de l’intérieur, ( mais aussi la Chine..) qui nous soumettent une analyse, ouvrent des pistes, en s’appuyant sur les documents historiques et sur des visites et rencontres dans la Russie actuelle où le regard sur le dirigeant soviétique est complètement différent. Certes dans la Russie actuelle la thèse des deux totalitarismes, Staline égale Hitler, est connue, mais massivement rejetée… Et, concordance des temps, en ce moment même en Russie, jusqu’au plateaux TV, montée de la société. Voir mon article de vendredi dernier.

Donc, l’ouvrage mérite attention.

Non hagiographie. Comme un polar politique.

Une invite à bousculer nos neurones…

À noter que Staline est le sujet de nombre de publications à charge. D’études aussi, surtout chez les Anglo-saxons. Domenico Losurdo, philosophe et communiste italien, s’y était attelé en 2011.