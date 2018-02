Mise à jour du  rôle joué par les Etats-Unis dans le massacre anti-communiste en Indonésie

Les documents , déclassifiés le 17 octobre à l’Université George Washington par les Archives de la sécurité nationale des États-Unis, confirment que les diplomates de l’ambassade américaine à Jakarta ont tenu un registre des dirigeants exécutés de la PKI. De plus, les autorités américaines ont activement soutenu les efforts de l’armée indonésienne pour détruire le mouvement ouvrier de communiste dans le pays.

Les purges anticommunistes de 1965 et 1966 ont été décrites par la CIAcomme « l’un des pires meurtres de masse du 20ème siècle ». Entre 400 000 et un million d’accusés de gauche ont été tués, même quelques estimations parlent de trois millions.On sait depuis longtemps que les États-Unis et les gouvernements alliés ont soutenu la prise de contrôle militaire en 1965. L’ambassade américaine et la CIA ont été accusées d’avoir fourni aux forces de Suharto des armes, une aide économique, une formation et une liste de noms. de 5000 communistes.

L’un des câbles nouvellement déchiffrés provient de la première secrétaire de l’ambassade, Mary Vance Trent, qui a informé Washington du «changement fantastique qui s’est produit en seulement 10 semaines». Au cours de cette période, environ 100 000 personnes ont été tuées.

Les documents confirment que Washington a contribué à la prise du pouvoir par des moyens militaires et à la purge des opposants communistes.

Dans un télégramme de 1966, envoyé par Edward Masters, officier de la CIA, on discute du «problème» des prisonniers communistes capturés.

« De nombreuses provinces semblent faire face à ce problème avec succès en exécutant leurs prisonniers [communistes], ou en les tuant avant d’être capturés, une tâche dans laquelle des groupes de jeunes musulmans fournissent une assistance », a déclaré M. Masters.

Le Département d’Etat américain a compilé les documents en 2001 et les a ensuite classés. Seulement aujourd’hui, ils sont venus à la lumière.

« Franchement, nous ne savons pas si le chiffre réel est plus proche de 100 000 ou 1 000 000 [victimes] », indique-t-on dans un télégramme d’avril 1966 annexé au rapport.

Le sénateur américain Tom Udall, qui avait présenté un projet de loi en 2015 qui exige la déclassification de tous les documents américains liés à la question et appelle l’Indonésie à créer une commission de vérité et de réconciliation sur le massacre , a salué la publication de ces documents.

« Ces documents apporteront une plus grande transparence sur le soutien américain au gouvernement indonésien au cours de la même période où ces crimes horribles ont été commis », a déclaré Udall.

L’Indonésie, qui était une colonie des Pays-Bas pendant des siècles, a déclaré son indépendance en août 1945, date à laquelle l’Etat moderne d’Indonésie a été fondé, avec le socialiste et anti-impérialiste Sukarno comme premier président de la nouvelle nation.Sukarno a essayé de trouver un équilibre entre l’armée, l’islam et le communisme dans une politique appelée Nasakom. En outre, il a été un membre fondateur du Mouvement des non-alignés, avec d’autres pays anciennement colonisés tels que l’Egypte et l’Inde.

Mais au fil du temps, Sukarno a davantage favorisé ses alliés communistes, en particulier ceux qui étaient à l’étranger, en particulier la Chine et l’Union soviétique. La pauvreté et la faim ont secoué le troisième plus grand pays communiste du monde. L’Indonésie a accumulé d’énormes dettes avec Pékin et Moscou. Sukarno a également réprimé les islamistes et a essayé d’affaiblir les éléments militaires de la société, en créant une milice paysanne alignée avec les communistes.

Après un coup d’Etat manqué contre Sukarno en septembre 1965, l’armée a accusé le Parti communiste indonésien et les Chinois de la crise. La nation est rapidement devenue impliquée dans une purge brève mais extrêmement sanglante.

L’armée et les islamistes se sont alliés pour éliminer le régime de Sukarno, massacrant la direction du parti communiste. Les documents ont également suggéré que l’ambassade américaine avait des preuves crédibles que le coup d’Etat n’avait pas été orchestré par les communistes, et qu’ils en étaient responsables. En outre, la motivation derrière la tentative de coup reste en litige.Le chef de la rébellion, Suharto, a pris le contrôle de la présidence et a mis Sukarno en résidence surveillée, où il est mort en 1970 d’une insuffisance rénale. Suharto, en tant que dictateur militaire, a promu une politique étrangère amicale avec les États-Unis jusqu’à ce qu’il soit forcé de démissionner en 1998.

L’héritage du massacre reste un sujet brûlant de controverse en Indonésie et suscite beaucoup de controverse. Pour le moment, Jakarta n’a pas été capable de créer un compte conciliatoire de cet épisode historique.

