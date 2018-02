Aki Kaurismäki: « Nous devons exterminer les riches et les politiciens qui leur lèchent le cul »

Aki Kaurismäki, à Vigo, où il a présenté The Other Side of Hope. / EFE / SALVADOR SAS

Il est clair qu’Aki Kaurismäki est un directeur à idées fixes. Les ingrédients qu’il a utilisé durant trois décennies pour faire ses films -humour impassible, délicieux anachronismes visuels, d’une simplicité désarmante narratives et des personnages qui quand ils font des choses très absurdes sont très sérieux se retrouvent dansq son nouveau film, qui a remporté le prix de la meilleure mise en scène dans la dernière Berlinale. Deuxième volet d’une trilogie sur le drame des immigrés, «L’autre face de l’espoir» transforme les tribulations d’un réfugié à Helsinki en une chanson de solidarité et de décence.

Qu’est-ce qui l’a poussé à vouloir consacrer une trilogie au drame des réfugiés en Europe? Je n’ai jamais pensé que j’étais très intelligent mais maintenant, à cause des dirigeants politiques, je me sens n idiot. Je suis né en Europe et j’ai été éduqué en tant qu’Européen, mais aujourd’hui j’en ai honte. La démocratie occidentale ne suit plus les règles de base de la démocratie authentique. Nous avons oublié que les réfugiés sont des gens qui aiment et ont besoin d’être aimés, qui ont une histoire et des sentiments, et qui souffrent. Et il souffre principalement à cause de notre indifférence, et du traitement inhumain que nous leur donnons.

Après avoir placé ‘Le Havre’ (2011) en France, dans le nouveau film, il est retourné en Finlande. Le traitement des réfugiés n’est-il pas meilleur là-bas? Tout le monde croit que les pays nordiques sont un paradis de bien-être, et c’est un canular. Dans mon pays, les immigrants sont maintenant traités comme s’ils étaient des ordures. Oui les gens ordinaires sont magnifiques et s’efforcent de les aider, mais le gouvernement et les fonctionnaires font ce qu’ils peuvent pour les empêcher d’entrer ou de les jeter. Si mon gouvernement continue ainsi, j’ai l’intention de brûler mon passeport finlandais.

Vous êtes généralement considéré comme un réalisateur misanthrope, mais en réalité, votre cinéma est plein d’humanisme. Comment vous définiriez-vous? Je ressemble à un gars froid, mais je suis sentimental. Je prends grand soin des autres, même si je ne prends pas soin de moi-même. Sans solidarité, notre vie est creuse. J’en suis venu à penser que mes films pouvaient changer le monde, ou au moins changer l’Europe. Maintenant, je suis content de changer trois ou quatre personnes. En tout cas, je veux croire que l’humanité peut redresser son cours même si même les chiens ont plus de gentillesse que nous.

« Je veux croire que l’humanité peut redresser son cours, même si même les chiens ont plus de gentillesse que nous »

Comment? Je ne vois pas d’autre solution pour sortir de cette fosse de misère que de tuer cette minorité qui a toute la richesse du monde. Nous devons exterminer, les riches et les politiciens qui lèchent leurs fesses. Ils nous ont conduits à cette situation où les valeurs humanitaires ne valent rien. Si nous ne le faisons pas, ils nous tueront.

Tu sembles apocalyptique. Je n’ai jamais été aussi pessimiste que je le suis maintenant. Je suppose que tôt ou tard je finirai par me suicider. Après tout, se suicider est quelque chose de très finlandais. Notre problème est que nous n’avons pas assez d’heures de soleil. Nous manquons de vitamine D, et cela nous déprime.

Vous avez dit un jour que, pendant la réalisation d’un film, la moitié du temps e vous êtes sobre et l’autre moitié saoul. est-ce toujours vrai ? Est-ce quand je bois je ne suis pas capable d’écrire, donc pendant le processus de script je suis sobre, et pendant l’édition aussi. Mais je peux diriger et boire en même temps, alors quand je dirige , je bois. Mais de moins en moins.

« Je préfère passer les journées à cueillir des champignons qu’à faire des films, après tout, mes films sont de la merde »

L’histoire des réfugiés est la troisième trilogie de votre carrière. Pourquoi cette habitude de regrouper vos films en trios? Parce que je suis fainéant, et j’ai besoin de faire des plans pour maintenir l’énergie. Cela dit, peut-être que cette trilogie n’aura que deux films. Personne n’a jamais fait ça avant, non? Je sais que j’ai déjà dit ça par le passé, mais maintenant c’est sérieux: je ne ferais peut-être pas plus de films. J’ai passé trop de temps à faire des films, et je suis fatigué. Je préfère passer les journées à cueillir des champignons. Après tout, mes films sont de la merde.

Personne d’autre ne semble partager cette opinion. Comme je le dis toujours, bien que la phrase ne soit pas la mienne, dans le monde des aveugles, l’homme borgne est le roi.

N’y a-t-il aucun de tes films que tu aimes? Certains ne me semblent pas odieux, mais je n’ai rien fait de satisfaisant. Sinon, je me serais retiré juste après l’avoir fait. Et maintenant je suis en retard, parce que je suis physiquement et mentalement à bout . Même ainsi, si je suis encore vivant dans cinq ans, je pourrais faire un autre film. C’e sera peut-être même la comédie la plus optimiste de toute ma carrière.