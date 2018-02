A propos de Marx : de l’endettement comme une catégorie religieuse du capital

» Lorsqu’on considère de tels bouleversements, il faut toujours distinguer entre

– le bouleversement matériel – qu’on peut constater d’une manière scientifiquement rigoureuse – des conditions de production économiques

– et les formes juridiques, politiques, religieuses, artistiques ou philosophiques,

bref, les formes idéologiques sous lesquelles les hommes prennent conscience de ce conflit et le mènent jusqu’au bout. »

Karl MARX : Préface de la Critique de l’économie politique 1859

Marx ne se contente pas de mettre en évidence une méthode pour une analyse scientifique rigoureuse, mais il est très attentif aux formes idéologique, politique, idéologiques sur lesquelles les hommes prennent conscience et là il exerce une critique sans pitié. Il y a Marx journaliste, mais toute l’oeuvre de Marx y compris l’austère Capital fourmille de formules assassines et drolatiques du type « L’agneau de dieu représente la nature moutonnière du Chrétien », Proudhon déchaîne sa verve et ce jusque dans ce qui aurait dû être un éloge funèbre et qui est le renouvellement de tous les éreintements. Marx est un grand lecteur, il aime particulièrement Balzac à qui il empruntera « l’opium du peuple ». Chez Balzac c’est la loterie, pour Marx on le sait c’est la religion. Il y a aussi Eschyle, Shakespeare dont il parodiera Hamlet avec son spectre qui hante l’Europe et surtout Timon d’Athènes et l’amour de l’argent. Mais son style est surtout parent de celui de son ami Heine, leurs communes origines juive en feront des maîtres du witz, la plaisanterie qui fuse et crée des évidences incontournables. Mais qu’est-ce que ce souci littéraire chez Marx ?

le rapport à la littérature de Marx va au-delà d’une utilisation la plus efficace possible du propos du polémiste, elle atteint aussi le vieux messianisme juif auquel deux millénaires d’expérience n’ont pas pu porter atteinte dans l’espérance de justice, en particulier dès qu’il aborde le conflit entre prolétaire et bourgeois, une vision de la destinée humaine qui sera reprise par Ernst Bloch, mais qui utilise la tragédie grecque. Pourtant ce sentiment tragique du conflit entre l’homme intérieur et son destin cosmique doit toujours être confrontée avec le sol sur lequel il surgit et sur lequel il ne peut manquer de s’appuyer. Marx aime la matérialité et l’utilité des choses mais il est aussi fasciné parce que Walter Benjamin définit comme le capitalisme comme religion et son emprunt à Balzac de l’opium du peuple identifié à la loterie n’est pas simple formule mais bien identification entre jeux boursiers et la religion, le fétichisme, les deux servant aux mêmes besoins; C’est là que la parenté avec Heine est évidente avec sa référence aux fragments anglais dans ses tableaux de voyage et la plaisanterie du philosophe fou qui affirme que « Dieu était à court de liquidité quand il créa le monde et qu’il lui fallut à cette fin emprunter de l’argent au diable et hypothéquer pour lui la création entière. » L’Angleterre est un de ces asiles d’aliénés du monde » et de là il part sur la « dette » ainsi créée, dette qui en allemand (shuld) a le sens de culpabilité et il en déduit que « les dettes , tout comme l’amour de la patrie, la religion, l’honneur, etc font certes partie des qualités éminentes de l’homme- car les animaix n’ont pas de dettes- mais elles sont aussi une torture tout à fait éminente de l’humanité; et de même qu’elles mènent l’individu à sa perte, de mêmes elles entraînent à la ruine des générations entières, et elles semblent remplacer l’antique fatum dans les tragédies nationales de notre temps« . le tragique, le messianisme passe par le bon sens et le jeu de mot révélateur. La pensée de Heine, sa proximité avec la démonstration marxiste prouve assez que les emprunts de Marx à la littérature ne sont pas simple travail sur le style mais bien pensée en profondeur de la manière dont le capital qui fait par ailleurs tomber les illusions religieuses construit une autre religion dans laquelle l’argent, la dette, le crédit contiennent une part de la transcendance et le capitalisme en est l’exécuteur approprié.ce qui devient chez Marx: « le crédit public voilà le credo du capital. Aussi le manque de foi en la dette publique vient-il, dès l’incubation de celle-ci prendre la place du péché contre le saint -esprit, jadis le seul impardonnable ». Toujours dans la section Idu livre I du Capital Marx constatera-t-il que si le juif est le pore de la peau de ,la société féodale comme la Pologne, le capitalisme a besoin de l’homme abstrait du protestantisme. Pour entretenir la foi et la culpabilité de l’endettement comme un rapport social sans issue.

Et pour en revenir à l’agneau de dieu, le capitalisme exige « un troupeau humain uniformisé par la tonte et les bêlements. » commente Heine. Avec le capital, la destinée humaine reste plus que jamais dans les mains des puissances surhumaines.

On ne peut qu’admirer l’ampleur de la pensée de Marx, son génie, mais personnellement ce qui m’attache à lui comme au compagnon de voyage d’une vie, ce sont deux approches. la première j’en ai parlé hier c’est la manière dont il unira toute sa vie une théorie avec une curiosité intellectuelle pour les civilisations et la manière dont partout, l’économie, la double relation de l’homme à la nature et des rapports de production, n’est déterminante qu’en « dernière instance » pour reprendre l’expression d’Engels. La seconde est justement le style avec lequel il traque les illusions réactionnaires, la haine de l’emphase, des proclamations creuses et surtout son art de débusquer le caractère réactionnaire de certaines utopies, ce qui déclenche chez lui une ironie mordante qui lui vaudra un maximum d’ennemis. Il traque l »esprit religieux dans le discours politique. La fable théologique dans le socialisme utopique, alors qu’il ne renie jamais l’apport de l’idéalisme hégélien.

Ce sont ces traits, celui d’une curiosité insatiable et du goût du witz qui ont fait de lui un ami, nous partageons un intérêt sans cesse renouvelé pour la cocasserie humaine, la manière dont chacun se débat et la haine de l’hypocrisie. Cette manière dont le capital a l’art de transformer comme « Ricardo » les hommes en chapeaux, tandis que hegel les transforme en idées, ce goût pour l’individu concret dans sa trivialité opposé à toutes les marionnettes de l’invention religieuse et des faux humanismes creux.

Après avoir relu avec bonheur ses articles dans la Nouvelle gazette rhénane, je me suis demandé comment il jugerait de la situation française, ce pays qu’il considère à la fois comme celui de la lutte des classes et pourtant de la courte vue sur le plan politique et philosophique… Cette « nation d’émeutiers » sensible à tous les leurres et qui veut toujours aller à la conclusion sans s’encombrer de lourdes démonstrations … Comment aurait-il jugé de ce paradoxe qui a fait que la France qui venait durant une année de mener un mouvement exemplaire contre le code travail a fini par élire pour président celui qui exprimait la volonté de pousser jusqu’au bout une politique dont personne ne voulait.

Comment aurait-il jugé l’impossibilité du personnel politique d’apporter la moindre perspective à ce mouvement et ce n’est pas la première fois en France.Et comment aurait-il décrit cette réalité d’une offensive du capital contre ce que le communisme a partout installé dans le 20 e siècle et qui continue à travailler le 21 e ? Ce que prétend aujourd’hui attaquer macron et il le dit c’est « la soviétisation de la France, celle qui a eu lieu à la Libération avec des ministres communistes, de la sécurité sociale à la fonction publique en passant par la reconnaissance de l’héroïsme de la bataille du rail.

Et il le fait au nom de ce pêché contre le saint esprit de l’endettement, mais à qui l’humanité doit -elle cette dette aurait demandé Heine? Auprès de quel diable sinon lui-même, le capital a–t-il contracté ce prêt hypothécaire qui est en train de conduire l’humanité à sa perte?