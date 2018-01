Le chef d’État-major et le chef des services de renseignement turcs à Moscou deux jours avant le début de l’offensive en Syrie

https://www.lecourrierderussie.com/international/2018/01/turcs-moscou-deux-jours-offensive-syrie/

En fait, comme nous l’avons analysé depuis le début, l’intervention turque dans la région d’Afrinie a été négociée, les Kurdes ont été prévenus par la Syrie, pour être circonscrite et limitée et faire qu’elle n’engendre pas un effet en chaîne que voulaient les groupes terroristes agissant avec l’accord des saoudiens alliés de fait aux israéliens, même si elle sonne plus ou moins le glas d’un état indépendant kurde. Ceci est vrai pour la plupart des pays de la région, qui ne peuvent garder leur indépendance qu’en acceptant de participer à une négociation alors que les Etats-Unis et leurs alliés officiels ou officieux choisissent d’entretenir des foyers de combat. Les Kurdes auraient intérêt à comprendre cette donne essentielle: une négociation pour garder une situation en l’état y compris avec des zones d’autonomie ou l’exaspération des conflits et ils n’ont rien à attendre des Etats-Unis et de l’occident. ce sont les jeux impérialistes. La Russie n’est pas l’URSS, mais elle n’a aucun intérêt à la guerre, la seule chose qui nous fait choisir la proposition russe est qu’elle table non sur la guerre mais sur des négociations (note de danielle Bleitrach)

