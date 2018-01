The National Interst: L’Amérique peut-elle se permettre de couper les liens avec la Turquie?

La caractéristique la plus fondamentale que les États-Unis devraient attendre d’un allié est un comportement cohérent et fiable qui profite aux objectifs de la politique américaine. Idéalement, puisque l’Amérique se considère comme un champion de la démocratie et de la liberté, un allié devrait également incarner ces valeurs, mais Washington n’a jamais été un pilier de cette norme. En effet, les États-Unis ont une histoire sordide de collaboration avec des régimes non démocratiques, voire odieux, lorsque les dirigeants américains ont estimé que la relation était importante pour la sécurité ou les intérêts économiques des États-Unis . L’ attitude du président Donald Trump à l’ égard de l’Arabie Saoudite est la preuve évidente qu’une telle attitude cynique reste à l’ordre du jour.

Compte tenu du bilan de Washington, il n’est pas particulièrement surprenant que les administrations Obama et Trump aient maintenu des liens étroits avec la Turquie, alors même que le président Recep Tayyip Erdogan a systématiquement démantelé les institutions démocratiques laïques de son pays. Il pourrait être embarrassant pour les responsables américains d’accepter qu’un autre membre de l’OTAN, une alliance de nations démocratiques déclarées, soit désormais une dictature de facto qui emprisonne systématiquement les opposants politiques et les journalistes indépendants . Les exactions intérieures d’Erdogan, cependant, ne semblent pas suffisants pour lui aliéner les décideurs politiques américains. Tant que la politique étrangère de la Turquie ne sape pas les objectifs de Washington, les dirigeants américains se contentent de détourner le regard de tels méfaits. Mais la conduite internationale d’Ankara menace maintenant d’éliminer la base la plus fondamentale de ce qui fait considérer la Turquie comme un allié des Etats-Unis.

Un domaine important dans lequel les objectifs américains et turcs s’affrontent fortement est la politique envers les combattants kurdes en Syrie. Les différences entre Washington et Ankara ont déjà produit des complications désagréables . Les dirigeants américains considèrent les Kurdes comme des alliés utiles dans la lutte contre l’EIIL et d’autres extrémistes islamiques. Même si l’EI a subi des revers massifs en Syrie l’année dernière, Washington continue de croire que le groupe pose un problème majeur dans ce pays et au Moyen-Orient – à tel point que le secrétaire à la Défense James Mattis insiste sur le fait que les forces américaines resteront en Syrie et l’Irak, indépendamment des souhaits de l’un ou l’autre gouvernement. Permettre à la Turquie de détruire les Kurdes pourrait faire rebondir la menace islamiste.

Ankara, cependant, considère les ambitions kurdes à peine déguisées pour un état indépendant dans ces pays comme une menace mortelle pour l’intégrité territoriale de la Turquie. Les forces turques ont déjà mené des attaques répétées contre des zones tenues par les Kurdes en Irak et en Syrie pendant plusieurs années. Plus récemment, Ankara a également intensifié ses pressions sur Washington pour qu’il arrête d’armer les Kurdes syriens. Avec une certaine réticence, l’administration Trump a annoncé l’accueil favorable à cette demande / demande.

La concession de Washington n’était apparemment pas suffisante pour satisfaire Erdogan, cependant. À la mi-janvier 2018, il a annoncé son intention de lancer une offensive de grande envergure dans les régions kurdes de Syrie dans une semaine ou deux. Il a déclaré sans ambages que la Turquie ne pouvait plus suivre la politique américaine. Erdogan et ses associés semblent beaucoup plus intéressés à faire la guerre aux Kurdes qu’aux extrémistes islamiques.

Les divergences concernant la politique syrienne ne sont pas les seuls signes d’éloignement entre les deux alliés de l’OTAN. Erdogan a poursuivi un effort concerté pendant plus d’un an pour parvenir à un rapprochement avec la Russie. Ce rapprochement a déjà donné lieu à un accord de 2,5 milliards de dollars pour l’ achat de missiles de défense antiaérienne S-400. Les États-Unis et d’autres membres de l’OTAN sont décidément mécontents de ce développement, non seulement parce que ces armes ne peuvent être intégrées dans la défense aérienne globale de l’OTAN, mais parce que l’accord symbolise l’ampleur de la coopération militaire turco-russe.

l existe également des preuves d’une plus grande coopération bilatérale sur d’autres questions. Les deux gouvernements (avec l’Iran, l’ennemi juré ) ont signé un accord de forage pétrolier et gazier en août 2017. Cette mesure fait suite à un accord de 2016 pour la construction d’ un gazoduc de la mer Noire qui contourne l’Ukraine. De telles mesures ne sont guère compatibles avec la stratégie de Washington consistant à imposer des sanctions unilatérales et multilatérales à la Russie pour l’annexion de la Crimée par le Kremlin et le soutien aux forces séparatistes dans l’est de l’Ukraine. En effet, Ankara s’oppose de plus en plus à toute la stratégie de sanctions États-Unis-UE contre Moscou.

Ce n’est pas que la Turquie a nécessairement tort sur ces questions. En particulier, on peut affirmer que la politique occidentale vis-à-vis de la Russie est à la fois inefficace et provocatrice, et que l’approche plus conciliante d’Ankara est bien meilleure. Cependant, quels que soient les mérites fondamentaux de la politique de la Turquie, ce n’est clairement pas ce que les États-Unis attendent d’un allié loyal. Ce pays se comporte maintenant comme un pouvoir hautement indépendant, sinon un adversaire pur et simple. Il faut un acte extraordinaire de tolérance – ou d’auto-illusion – pour ignorer les implications désagréables.

La conduite extérieure malhonnête, combinée à la répression interne croissante du régime Erdogan, rend presque impossible de justifier le maintien des relations de sécurité américaines avec Ankara, que ce soit bilatéralement ou au sein de l’OTAN. En tant que premier pas vers l’adoption d’une nouvelle position plus réaliste, Washington devrait insister pour que l’OTAN suspende, voire expulse, la Turquie. Sous Erdogan, ce pays ne peut plus être considéré comme un membre légitime d’une alliance démocratique ou comme un partenaire de sécurité fiable.

Ted Galen Carpenter, senior fellow en études de défense et de politique étrangère à l’Institut Cato et rédacteur en chef à l’émission National Interest , est l’auteur de dix livres, rédacteur en chef de dix livres et auteur de plus de 700 articles sur affaires.

Image: Un char turc manœuvre lors d’un exercice militaire près de la frontière turco-irakienne à Silopi, Turquie 26 septembre 2017. REUTERS / Umit Bektas