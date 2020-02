La Chine a sélectionné un anti-viral cubain

LA HAVANE (Spoutnik) – La Commission chinoise de la santé a sélectionné l’interféron alpha 2B combinant (IFNrec), un antiviral produit dans l’industrie biotechnologique de Cuba, pour faire face au coronavirus, une maladie qui affecte jusqu’à présent plus de 28 000 personnes et a tué 563 personnes infectées.

« L’usine sino-cubaine Changheber à Jilin produit dès le premier jour du Nouvel An lunaire, de l’interféron alpha (IFNrec) en utilisant la technologie cubaine. La Commission chinoise de la santé a sélectionné notre produit parmi ceux utilisés dans la lutte contre le coronavirus « , a confirmé la présidence de Cuba sur son compte Twitter.

Selon l’ambassadeur cubain en Chine, Carlos Miguel Pereira, l’usine mixte de Changheber a commencé la préparation du médicament cubain depuis le 25 janvier, en tenant compte de « son potentiel à guérir la maladie respiratoire ».

Selon des spécialistes, IFNrec est appliqué contre les infections virales causées par le VIH, la papillomatose respiratoire récurrente causée par le papillomavirus humain, les condylomes accumulés et les hépatites de types B et C, en plus d’être efficace dans les thérapies contre différents types de cancer .Au cours de la dernière journée, la Commission nationale de la santé a reçu de 31 provinces des rapports sur 28 018 cas confirmés de pneumonie causée par le nouveau type de coronavirus .

Sur ce total, 3 859 personnes sont dans un état grave, 563 sont décédées et 1 153 ont été libérées, selon le communiqué de la Commission nationale de la santé de Chine.

Fin 2019, la Chine a annoncé avoir détecté une nouvelle souche de coronavirus, répertoriée comme 2019-nCoV, dans la ville de Wuhan. La maladie peut être transmise de personne à personne et est contagieuse sans symptômes pendant la phase d’incubation, jusqu’à 14 jours.

Le 30 janvier, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a décrété une urgence internationale pour la propagation du nouveau coronavirus.