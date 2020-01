Les USA répondent à la demande de l’Irak concernant le retrait de ses troupes

Malgré le chaos apparent décrit ici de leurs déclarations, en fait les USA et leur atrabilaire président semblent partagés par la volonté de continuer à gérer la situation et dans le même temps par le désir de faire partager le coût de leur domination au reste de la planète, en particulier leurs alliés européens. Ce qui ne peut que rendre inquiet sur ce qu’il attend de Macron après l’enthousiasme inconditionnel dont il a fait preuve. Ce qui risque de nous coûter un maximum d’argent au moment où on prétend ne plus en avoir assez pour nos retraites. Je propose donc que nos politiques daignent faire le lien entre la destruction de nos services publics et le poids de nos expéditions militaires. Par parenthèses si le service public de santé, d’éducation licencie, l’armée recrute (note et traduction de Danielle Bleitrach)