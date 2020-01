Malgré ou à cause de puissantes manifs en France, le gouvernement avait organisé avec la CFDT et l’UNSA qui de toute façon n’est jamais rentré dans le mouvement une opération, « un jeu de rôle », dont il a l’habitude et que démonte ici le secrétaire de la CGT SNCF. Voici d’ailleurs comment les syndiqués de base de l’UNSA ont immédiatement réagi…

Share this: Twitter

Facebook

WordPress: J'aime chargement… Sur le même thème