Un sénateur demande aux États-Unis de mettre fin à l’ingérence au Venezuela et en Bolivie

Bien sûr une hirondelle ne fait pas le printemps et ce sénateur au franc parler ne représente pas la majorité des sénateurs acquis à Trump, mais cela fait plaisir de voir que tous les américains ne sont pas complètement aliénés et des vautours prêts à tout. A l’inverse d’une certaine extrême-droite qui se prétend anti-impérialiste et qui diabolise tout un peuple à partir de son gouvernement, les communistes ont pour règle de savoir s’il y a des alliés y compris chez l’adversaire. Ce qui leur évite par parenthèse l’antisémitisme ordinaire de ces pseudos anti-impérialistes et qui est nettement plus productif sur le plan de la stratégie. Fidel Castro a toujours agi ainsi (note et traduction pour histoire et société de Danielle Bleitrach).