Des carabiniers attaquent à nouveau des manifestants au Chili après une menace de « tolérance zéro »

Au Chili alors que la foule continue ses manifestations contre le pouvoir, la police durcit la répression. Le pouvoir est prêt à tout face à un peuple déterminé à en finir avec « le néo-libéralisme, la privatisation des services publics, la fin de tous droits pour la population. Est-ce que les « experts » de Castaner sont déjà à l’oeuvre, il est des « spécialités dont la France devrait apprendre à se passer, celle-là, mais aussi l’envoi de tortionnaires; et même d’être les marchands d’armes pour les tyrans de la planète, tout en se proclamant la patrie des droits de l’homme. Il est vrai que Macron ne représente pas plus la France que Pinera le Chili (note et traduction de Danielle Bleitrach pour histoire et société).