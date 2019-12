2 ans de prison pour avoir chanté «Un violeur sur votre chemin» en Turquie et Erdogan ne s’est pas trompé sur le sens de cet hymne, c’est un chant révolutionnaire contre l’Etat, le président sa police et c’est à ce titre qu’elles risquent d’aller en prison pour deux ans (note et traduction de Danielle Bleitrach)

Sept femmes ont été arrêtées pour avoir chanté le nouvel hymne féministe en Turquie et pourraient aller en prison.