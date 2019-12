Inde: une jeune femme victime de viol brûlée vive sur le chemin du tribunal

Avec notre correspondante en Inde, Carole Dieterich

Après avoir été violée, cette Indienne de 23 ans espérait sans doute obtenir justice. Mais au petit matin sur le chemin du tribunal, alors qu’elle marche aux abords de son village de l’Uttar Pradesh, cinq hommes l’aspergent d’essence pour la brûler vive.

La jeune femme devra ensuite parcourir près d’un kilomètre criant à l’aide, avant qu’un homme ne l’aperçoive et appelle les secours. Elle se trouve actuellement dans un état critique. Parmi ses agresseurs, elle parvient à reconnaître les deux hommes qu’elle accuse de l’avoir violée.

Les quatre suspects abattus

Au mois de mars 2019, elle avait eu le courage de porter plainte contre eux. Pour la police, les accusés ont donc cherché à se venger en mettant le feu à cette jeune femme. L’un d’eux venait tout juste d’être libéré sous caution.

Cette terrible agression intervient alors que le pays est encore sous le choc après le meurtre et le viol, la semaine dernière, d’une vétérinaire de 27 ans, à Hyderabad dans le sud du pays. Dans la nuit de jeudi à vendredi, on a appris que les quatre suspects avaient été abattus par la police en tentant de s’enfuir lors de la reconstitution du crime.

De nombreuses manifestations avaient été organisées à travers tout le pays réclamant plus de justice et plus de sécurité pour les femmes. Selon les statistiques officielles, plus de 33 000 viols ont été recensés dans le pays en 2017. Des chiffres bien en deçà de la réalité.