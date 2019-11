The guardian : Ce que le coup contre Evo Morales signifie pour les peuples autochtones comme moi

Evo Morales est plus que le premier président indigène de la Bolivie – il est également notre président. L’ascension d’un humble cultivateur de coca Aymara au plus haut poste du pays en 2006 a marqué l’arrivée des peuples autochtones en tant qu’avant-gardes de l’histoire. Au sein des mouvements sociaux qui l’ont amené au pouvoir, ont émergé des visions indigènes du socialisme et des valeurs de Pachamama (la Mère de la Terre andine). Evo représente cinq siècles de privations et de luttes indigènes dans l’hémisphère.

Un coup contre Evo est donc un coup contre les peuples autochtones.

Les critiques d’Evo, de l’anti-État à gauche et à droite, ne manquent pas de signaler ses échecs. Mais c’est ses victoires qui sont à l’origine de cette ultime violence réactionnaire

Evo et son parti, le Mouvement indigène pour le socialisme (MAS en espagnol), les industries clés nationalisées et utilisées dépenses sociales pour réduire l’ extrême pauvreté de plus de la moitié, en abaissant le coefficient de Gini, qui mesure l’inégalité des revenus du pays, par un remarquable 19 % . Durant le mandat d’Evo et du MAS, une grande partie de la population à majorité autochtone de Bolivie a vécu pour la première fois de sa vie au-dessus de la pauvreté.

Les réalisations étaient plus qu’économiques. La Bolivie a fait un grand pas en avant en matière de droits des peuples autochtones.

Une fois en marge de la société, les langues et la culture autochtones ont été complètement intégrées au modèle plurinational de Bolivie. Le concept autochtone andin de Bien Vivir, qui encourage la vie en harmonie les uns avec les autres et avec le monde naturel, a été inscrit dans la constitution du pays en devenant une mesure de réforme institutionnelle et de progrès social. Le Wiphala, un drapeau multicolore autochtone, est devenu un drapeau national à côté du drapeau tricolore et 36 langues autochtones sont devenues des langues nationales officielles aux côtés de l’espagnol.

Le socialisme autochtone d’Evo est devenu le porte-drapeau de la communauté autochtone internationale. Le juriste maori estimé, Moana Jackson, a déjà qualifié la constitution de la Bolivie de 2009 de «la chose la plus proche au monde d’une constitution issue d’un kaupapa autochtone (une vision communautaire)».

Le projet socialiste autochtone a accompli ce que le néolibéralisme a échoué à maintes reprises: redistribuer la richesse aux secteurs les plus pauvres de la société et élever les plus marginalisés. Sous la direction d’Evo et du MAS, la Bolivie s’est libérée en tant que colonie de ressources. Avant le coup d’État, Evo avait tenté de nationaliser ses importantes réserves de lithium, un élément nécessaire pour les voitures électriques. Depuis le coup d’Etat, les stocks de Tesla ont explosé. La Bolivie a réprimandé les États impérialistes tels que les États-Unis et le Canada en empruntant la voie du nationalisme des ressources pour redistribuer les bénéfices dans la société.

C’était le crime d’Evo.

« Mon péché était d’être indigène, de gauche et anti-impérialiste », a déclaré Evo après avoir été contraint de démissionner cette semaine.

Son remplaçant, Jeanine Añez Chávez, a accepté. «Je rêve d’une Bolivie libérée des rites sataniques indigènes», a tweeté le sénateur de l’opposition en 2013, «la ville n’est pas destinée aux Indiens qui devraient rester dans les hauts plateaux ou au Chaco !!!». Après le départ d’Evo, Chavez s’est proclamée présidente par intérim. tout en brandissant une grande bible, elle n’a cependant pas réussi à obtenir le quorum requis au Sénat.

Luis Fernando Camacho, membre de l’extrême droite chrétienne, se tenait à côté d’elle. Après la démission d’Evo, Camacho a pris d’assaut le palais présidentiel, un drapeau dans une main et une bible dans l’autre. « La bible est de retour au palais du gouvernement », a déclaré un pasteur dans une vidéo alors qu’il se tenait à côté de Camacho. “Pachamama ne reviendra jamais. Aujourd’hui, le Christ retourne au palais du gouvernement. La Bolivie est pour Christ. «

Aux endroits où l’opposition est la plus forte, les drapeaux Wiphala, symboles de la fierté autochtone, ont été abattus et brûlés. Les policiers ont coupé les drapeaux de leurs uniformes. Ce qui était des actes symboliques a rapidement dégénéré en violence dans la rue.

Les maisons des membres du MAS ont été incendiées. La maison d’Evo a été saccagée . Des hommes armés masqués ont commencé à rassembler des partisans présumés du MAS et des autochtones dans les rues, en les chargeant à l’arrière de camions. Une poignée de manifestants ont été tués. Les mêmes mouvements sociaux qui ont amené Evo et le MAS au pouvoir sont descendus dans la rue pour défendre les acquis de leur révolution indigène.

Au milieu du chaos, la haine raciale anti-autochtone s’est emparée du pays depuis la réélection d’Evo, le 20 octobre. Tandis que les critiques de gauche continuent de protester contre Evo, lui reprochant paradoxalement le coup d’État qui l’a renversé, aucune preuve de fraude électorale n’a émergé. L’Organisation des États américains a cité des «irrégularités» sans encore fournir de documentation. Un rapport du Centre de recherches économiques et politiques n’a toutefois révélé aucune irrégularité ni aucune fraude.

Pour apaiser les critiques, Evo a même accepté de se représenter aux élections mais a été contraint de démissionner sous les ordres de l’armée et de l’escalade de la violence de droite. Personne ne démissionne avec une arme à feu pointée vers la tête. Clairement, c’était un coup d’Etat.

Craignant d’être assassiné, Evo s’est réfugié au Mexique, où il a obtenu l’asile et a été accueilli par une foule enthousiaste.

L’avenir de la Bolivie marche dans les rues, les millions de personnes qui ont voté pour Evo lors des dernières élections, les 47% dont les voix et les votes ont été volés par le retour violent de la vieille oligarchie coloniale.

D’autres critiques soutiennent encore que la durée de 13 ans d’Evo était trop longue. Ils mentionnent qu’Evo avait perdu un référendum pour modifier la constitution, mais qu’il n’avait pas tenu compte de la décision de la Cour suprême qui lui permettait légalement de briguer un autre mandat. Pour notre président autochtone, après cinq siècles de colonisation, treize ans n’ont pas suffi.

« Nous reviendrons », a récemment assuré Evo à ses partisans, citant le leader de la résistance indigène du 18ème siècle, « et nous serons des millions, comme l’a dit Tupac (Katari) ».

Nick Estes est un citoyen de la tribu Lower Brule Sioux. Il est professeur adjoint au département d’études américaines de l’Université du Nouveau-Mexique. En 2014, il a cofondé The Red Nation , une organisation de résistance autochtone. Il est l’auteur du livre Notre histoire est l’avenir: le rocher debout contre le pipeline d’accès Dakota et la longue tradition de la résistance autochtone (Verso, 2019).