Le gouvernement de facto publie un décret accordant l’impunité à la police et aux forces armées boliviennes

Le décret du gouvernement de facto de Bolivie autorise l’utilisation d’armes à feu pour réprimer les manifestations, qui ont déjà été violées par les forces de l’ordre avec un bilan de 18 morts. Un décret accorde l’impunité à la police et aux forces armées pour la répression en Bolivie

Le gouvernement de facto bolivien a publié samedi un décret visant à exempter les forces armées (FFAA) et la police nationale bolivienne de toute responsabilité pénale dans le cadre de la répression contre les manifestants qui sont descendus dans la rue pour rejeter le coup d’État.

La sénatrice Jeanine Áñez, qui s’est dite « présidente » sans approbation constitutionnelle, a publié le décret le vendredi 15 novembre.

« Le personnel des forces armées, qui participe aux opérations de rétablissement de l’ordre et de la stabilité publique, sera dégagé de toute responsabilité pénale lorsque, conformément à ses fonctions constitutionnelles, il agira pour la défense légitime ou dans un état de nécessité », précise le décret.

Le décret stipule également que les forces militaires et de police peuvent utiliser des armes à feu pour réprimer les manifestations contre le coup d’État dirigées contre le président Evo Morales. « Les forces armées doivent définir leurs actions comme indiqué dans le manuel d’utilisation de la force approuvé, afin de pouvoir utiliser tous les moyens disponibles proportionnels au risque opérationnel », indique le texte.

Il exige également que « toutes les organisations et institutions publiques et privées de l’État apportent, en fonction des besoins, le soutien nécessaire aux forces armées et de police ».

18 morts et massacre à Cochamba

Le décret d’Áñez arrive un jour après le massacre de la ville de Cochabamba contre une grande marche de producteurs de coca, qui réclamaient le retour du président Morales. La répression de la police et des forces armées a fait neuf morts et 105 blessés.

Le représentant du bureau du médiateur dans la région centrale de Cochabamba, Nelson Cox, a déclaré que tous les morts étaient des manifestants et avaient été blessés par balle. Il a déclaré que la police et les forces militaires avaient exercé une action « disproportionnée » avant la manifestation.

Durant les 26 jours du conflit, nous avons constaté de graves actes de violence traduits par l'atteinte à l'intégrité de plus de 542 personnes et la mort de 18, dont 14 dans le contexte des interventions conjointes de la Police bolivienne et des FFAA.

La violence des groupes de l’opposition depuis le 20 octobre (jour du scrutin) et la répression contre les manifestations depuis le 11 novembre (à la suite de la démission forcée d’Evo Morales) ont fait au moins 18 morts en dans le pays, selon le bureau du médiateur.