L’Union européenne a ignoré le coup d’État en Bolivie

De Madrid

Grande réserve de valeurs démocratiques et premier ennemi déclaré de l’extrême droite, l’ Union européenne a préféré ignorer le coup d’État en Bolivie et a déclaré ce qui, dans une perspective historique, elle devrait faire honte aux démocrates européens.

La haute représentante de l’Union européenne, Federica Mogherini , a déclaré ce matin que le souhait des 28 pays qui composent le bloc est que » toutes les parties du pays soient dans la maitrise et la responsabilité, et mènent le pays pacifiquement et calmement vers élections crédibles permettant aux Boliviens d’exprimer leur volonté démocratique « .

Rien de coup d’État, ni de rupture de l’ordre constitutionnel, pas même la mention que, au XXIe siècle, l’armée renverse un président légitimement élu par le peuple. Rien Les valeurs et les principes démocratiques proclamés par Bruxelles ne s’appliquent pas en Amérique du Sud, à en juger par les déclarations du haut représentant de l’Union européenne.

Les réactions dans les pays européens

En prenant légèrement ses distances de Bruxelles, le gouvernement espagnol en exercice a publié une déclaration suggérant d’interpréter ce qui s’est passé en Bolivie comme un coup d’État. Le ministère des Affaires étrangères a envoyé un communiqué dans lequel il condamne « le processus ouvert hier à un nouvel appel électoral qui a été déformé par l’intervention des forces armées et de la police, suggérant à Evo Morales de présenter sa démission à la présidence , ce qu’il a fait plus tard », dans une manœuvre qui« remonte aux moments passés de l’histoire latino-américaine ».

À son tour, l’exécutif espagnol par intérim appelle tous les acteurs politiques boliviens à « œuvrer de manière institutionnelle et pacifique afin de rendre possible l’appel à de nouvelles élections le plus tôt possible » , tout en dépassant le plus tôt possible » le vide institutionnel à la tête de l’exécutif et du législatif conformément aux procédures constitutionnelles ».

D’autre part, les dirigeants de United We ont appelé clairement coup d’Etat ce qui s’est passé en Bolivie . Pablo Iglesias a écrit sur son réseau social qu’il est honteux que des médias disent que «l’armée démissionne le président» et critiquent l’absence de référence aux améliorations significatives apportées aux indicateurs sociaux par Evo Morales. L’argentin Gerardo Pisarello, député d’En Comú Podem, a affirmé que «le coup d’Etat en Bolivie est un désastre, une vengeance raciste de ceux qui n’ont jamais toléré la récupération de ressources stratégiques et la dignité de la vie de paysans autochtones et pauvres».

Au Royaume-Uni, le dirigeant travailliste Jeremy Corbyn a condamné le « coup d’Etat contre le peuple bolivien » et a exprimé son soutien à « la démocratie, la justice sociale et l’indépendance »; une dernière référence qui pointe vers les dénonciations d’ingérence étrangère dans les événements qui ont abouti au renversement de Morales.

En Grèce, la référence de la force de gauche Syriza, Alexis Tsipras , écrivait sur son compte Twitter un message en espagnol dans lequel il exprimait toute sa solidarité et son respect pour Evo Morales et le peuple bolivien « face à toutes les tentatives de retourner aux jours sombres des coups et de la violence « .

Depuis le continent européen, bien que situé en dehors de l’orbite de Bruxelles, le gouvernement russe a déclaré que ce qui s’était passé dans ce pays d’Amérique du Sud suivait tous les schémas d’un coup d’état orchestré et avait appelé toutes les forces politiques boliviennes à agir. de manière responsable et raisonnable « à trouver » une solution constitutionnelle pour rétablir la paix et la tranquillité et à rétablir la gouvernance dans les institutions « du pays.