Chine : XINJIANG ET LES OUÏGOURS – QU’EST-CE QU’ON NE VOUS DIT PAS

Voici un plaidoyer chinois à propos du Xinjiang, en le lisant l’approche générale me paraît convaincante mais il me semble sans vouloir contredire nos camarades chinois qu’elle le serait d’autant plus si nous Français une fois pour toutes nous comprenions disons une mentalité chinoise largement partagée par le peuple chinois, y compris les minorités. D’abord une solide rationalité qui voit dans la misère et le sous développement le terreau fertile de tous les troubles sociaux attisés par l’étranger. C’est vrai pour le Xinjiang mais également pour Hong kong où les chinois ne sousestiment pas l’impact des problèmes économiques sur la révolution de « couleur », s’il n’est pas question à Hong kong de sous développement, il y a baisse du n iveau de vie par rapport à la Chine continentale. Pour les chinois ce sont ces questions qu’il faut résoudre en priorité, c’est le rôle de l’Etat chinois que de favoriser pour tous une société de moyenne aisance, des équipements structurels, de l’éducation. Ensuite, le problème pour le gouvernement chinois n’est pas un problème religieux, c’est un problème d’unité nationale. Les échos qui me parviennent qu’il s’agisse de said belguindoun qui a passé deux mois dans cette province ou de Marianne, ils vont dans le même sens, la Chine veille a son unité et le parti unique en est la garantie, c’est une société qui va bien et offre des perspectives à ses citoyens, mais qui connait une telle vitesse de transformation dans un contexte géopolitique hostile que l’experimentation, l’apprentissage rapide à la fois de soi-même et de l’apport de l’occident laisse celui qui demeure un touriste désorienté. En tous les cas pour un sociologue, la Chine est incontestablement le terrain le plus passionnant aujourd’hui et je n’ai qu’un regret celui que le temps qui m’est imparti biologiquement soit si court.(note de danielle Bleitrach)

«Un million de musulmans ouïghours dans des camps de concentration!»… «Un nettoyage ethnique et un génocide culturel!»… Les médias occidentaux utilisent très efficacement des expressions émotionnelles. Mais quelle est la vraie histoire? Allons au-delà de l’exagération, de la distorsion et du sensationnalisme.

Tout d’abord, les médias ne montreront jamais les régions pacifiques et prospères du Xinjiang:

Et les médias occidentaux ne parleront pas des milliards de dollars que la Chine a investis dans le Xinjiang, de la modernisation des villes, de la construction de 21 aéroports, de la liaison avec la région avec des trains à grande vitesse, etc.

Et il y a aussi des milliers de mosquées dans le Xinjiang, dont l’histoire remonte à plus de 2000 ans, lorsque l’ancienne Route de la soie reliait la Chine à l’Italie et à la Grèce. En Chine, des mosquées construites au 10ème siècle témoignent de la tolérance et du respect des droits religieux dans la société chinoise.

Deux pépites d’information sont également à retenir: le Xinjiang est une région très vaste – quatre fois plus grande que la Californie (!); et les Ouïghours ne représentent qu’environ 40% de la population du Xinjiang.

Maintenant, décomposons les faits. Il existe quatre types de musulmans ouïghours:

Ouïghours bien éduqués, musulmans modérés / laïcs Ouïghours de la classe moyenne pauvre Les nomades Séparatistes et terroristes

Ouïghours modérés / séculiers

Ce sont des musulmans de la classe moyenne ou de la classe moyenne supérieure qui mènent une vie normale, ont un bon travail et s’intègrent facilement à la culture chinoise. Il y a même des musiciens ouïghours populaires, des animateurs de télévision, des rappeurs (!), Etc. en Chine. Voici deux actrices ouïghours célèbres – Guli Nazha et Dilraba Dilmurat.

Les enfants ouïghours issus de familles instruites vont à l’école, mènent une vie normale et s’amusent beaucoup sur les médias sociaux comme Tik Tok («Douyin» en Chine):

Et voici un mariage ouïghour de la classe supérieure, pour lequel la famille a évidemment dépensé beaucoup d’argent!

Ouïghours de la classe ouvrière

Il existe également de nombreux Ouïghours de la classe ouvrière qui possèdent des restaurants et des boutiques de souvenirs ou travaillent comme artistes et artisans dans des lieux touristiques. Leur vie n’est pas mauvaise et la plupart d’entre eux ne rencontrent pas de problèmes avec le gouvernement. voici un rapide diaporama:

La viande halal dans le Xinjiang

Vraiment Pauvres Ouïghours

Ensuite, il y a vraiment de très pauvres Ouïghours qui vivent dans des bidonvilles. Ce sont des cibles privilégiées pour le recrutement par les djihadistes. Bon nombre de ces enfants ouïghours travaillent dans la rue et cirer des chaussures ou aider leur famille à des tâches ingrates, comme s’occuper d’ânes ou d’autres animaux.

Lorsque le gouvernement chinois ordonne à ces enfants d’aller à l’école, les médias occidentaux crient au meurtre. Quelle hypocrisie! Si ces Ouïghours viennent aux États-Unis, les enfants seront également obligés d’aller à l’école. Voici une école à laquelle le «pervers PCC» oblige les enfants ouïghours à aller:

La plupart de ces enfants ne parlent même pas le chinois, ce qui limite considérablement leur capacité à trouver un emploi plus tard, à l’âge adulte. Ainsi, quand ils apprennent le chinois à l’école, la propagande occidentale crie «un génocide culturel». Une pure idiotie!

La BBC admet que le gouvernement « communiste » (gasp!) A dépensé 1,2 milliard de dollars au cours des cinq dernières années pour rénover et construire de nouvelles écoles pour enfants au Xinjiang. Cela devrait être applaudi, pas diabolisé!

Le gouvernement chinois a fait un travail phénoménal en retirant 1,85 million de musulmans ouïghours de la pauvreté entre 2014 et 2017. Bien entendu, les médias occidentaux n’en parleront jamais.

Ouïghours Nomades

Ensuite, il y a des Ouïghours qui sont des éleveurs et des nomades dans la vaste région du Xinjiang. Voici un diaporama rapide:

Bien que cela semble romantique, leurs vies ne sont pas compatibles avec les temps modernes. La plupart d’entre eux sont bloqués dans l’extrême pauvreté et leurs enfants grandissent également complètement analphabètes. Parfois, le gouvernement chinois déplace des dizaines de milliers de ces personnes dans les villes et leur fournit des emplois, des logements gratuits, des soins de santé, etc. Bien sûr, les médias américains parleront de «nettoyage ethnique». d’autres régions sortent de l’extrême pauvreté par des projets de réinstallation similaires ).

Nombre de ces nomades apprécient cette nouvelle vie : «Avec le chauffage central, le gaz, l’eau courante, Internet et la télévision par câble, nous n’avons plus besoin de nous inquiéter de choses qui nous ont perturbés dans le passé.»

Parfois, si les parents ne veulent pas abandonner leur vie de nomade, le gouvernement peut transférer les enfants dans des internats où ils ont droit à un logement, des repas et une éducation gratuits.

Séparatistes et terroristes



Ce qui n’est pas mentionné dans les principaux médias, c’est que l’Occident caresse le séparatisme au Xinjiang depuis les années 1950! Lorsque les communistes chinois ont gagné en 1949 (en vainquant la faction soutenue par les États-Unis, qui a ensuite créé Taïwan), les États-Unis ont commencé à armer / financer des séparatistes au Tibet et au Xinjiang. Les États – Unis ont apporté un grand nombre de ces extrémistes en Allemagne dans les années 1970 et les a aidés fomenter un mouvement pour « Turkestan ». À l’ heure actuelle, le soi-disant « Congrès mondial ouïgour » (WUC) est financé et glorifié par le gouvernement américain par les ONG comme le National Endowment of Democracy (NED) – qui a également joué un rôle majeur dans les affrontements sur la place Tiananmen en 1989 ( voir mon article). BTW, l’histoire de « 1 million de musulmans dans les camps de concentration » (parfois 2 ou 3 millions!) Est tirée des témoignages de membres de la WUC.

Cependant, à la consternation des propagandistes, aucun pays musulman n’achète le récit des «camps de concentration». La Turquie est la plus proche des Ouïghours, d’origine turkique. Le dirigeant turc Erdogan était en Chine il y a quelques jours et a déclaré que les centres de rééducation ouïghour n’affecteraient pas les relations sino-turques.

L’Indonésie – le plus grand pays musulman du monde – a également déclaré comprendre la situation difficile de la Chine face aux séparatistes. De même, le Pakistan, le Bangladesh, la Malaisie et même l’Arabie saoudite ont rejeté les récits sensationnels. De nombreux diplomates et journalistes ont visité ces camps et en sont ressortis rassurés.

Une autre perspective historique: après la fin de la guerre des Moudjahidines en Afghanistan en 1989, bon nombre de ces combattants se sont rendus en Asie centrale. Et la maladie du wahhabisme s’est étendue au Xinjiang également. De 2009 à 2015, il y a eu beaucoup d’attaques terroristes de la part des djihadistes ouïghours ( voici un exemple ). C’est alors que la Chine a décidé de vraiment sévir. Au plus fort de la guerre en Syrie , environ 18 000 musulmans ouïghours radicalisés se sont rendus en Syrie et ont rejoint l’Etat islamique pour combattre Assad.

Camp d’enfants de terroristes ouïghours Les radicaux ouïghours et leur école de filles

Conclusion

Le Xinjiang a également de nombreuses implications économiques. L’Initiative de ceinture et de route de Chine (BRI) regroupe chaque année des milliers de trains de marchandises et de camions transportant des marchandises entre la Chine et l’Europe. et la plupart de ces trains et camions passent par le Xinjiang. De nombreux oléoducs et gazoducs d’Asie centrale traversent le Xinjiang pour alimenter l’économie industrielle chinoise. Un Xinjiang instable va faire des ravages sur l’économie chinoise.

Le gouvernement chinois essaie d’aider les pauvres et de combattre les djihadistes en même temps. Alors que l’Occident pleure des larmes de crocodile, les Ouïghours dansent et chantent sur «Uyghur Got Talent»:

Les États-Unis doivent vraiment redéfinir leur politique étrangère, qui repose désormais sur le chaos, la confrontation, les guerres, les stratégies de division et de conquête machiavéliques et une propagande sans fin. Les États-Unis ont besoin d’une approche positive basée sur la coopération, la concurrence amicale et les politiques éthiques.

Article de blog connexe: Le Xinjiang en images (diaporama)