Grossman : de Harvard à Berlin-Est

Une partie de ma motivation actuelle est de rendre ce type d’histoire intéressant pour les jeunes. J’ai été particulièrement inspiré par la campagne de Bernie Sanders et, avant cela, par Occupy Wall Street. J’étais enthousiaste à l’idée de voir cet intérêt croissant pour le socialisme chez les jeunes. Mais bien sûr, ils n’ont pas toujours des idées bien formées sur ce que cela signifie. Certains diront que le socialisme est ce que Bernie Sanders dit, mais ce n’est certainement pas quelque chose comme l’Union soviétique ou l’Allemagne de l’Est. Et bien sûr, beaucoup de gens pensent que l’Allemagne de l’Est est le pire des États socialistes à cause du mur de Berlin.

En effet, il y avait beaucoup de problèmes en RDA. Il y a eu des violations de la liberté de parole et de mouvement et des élections loufoques ont été organisées. Cependant, il existait également en RDA des forces profondément démocratiques, qui ont eu un impact réel sur la vie de la population. Le contrôle du lieu de travail et certaines méthodes de protestation signifiaient que le pouvoir de la classe ouvrière d’influer sur les décisions au sommet n’était pas négligeable. Il y avait presque le plein emploi, ce qui a également aidé les travailleurs à faire pression quand ils étaient malheureux. À cela s’ajoutaient des pressions civiles dans la population en général. Le parti au pouvoir (le Parti socialiste unifié, SED) devait essayer de refléter quelque peu ce que les gens disaient ou pensaient, pour au moins prouver quelque peu sa propre légitimité.

Dans le nouveau livre, je prends des exemples d’aspects de la vie aux États-Unis d’aujourd’hui et parle de ce qu’était la vie en RDA en comparaison. Je fais la lumière sur les problèmes auxquels les Américains sont confrontés: expulsions, itinérance, incarcération de masse, banques alimentaires et manque d’accès à la nourriture, aux soins de santé, à l’éducation, aux congés de maternité et aux soins des enfants. Je me base sur des exemples à la fois terribles et déroutants, comme une femme nécessitant des soins dentaires qui n’a pas été soignée depuis neuf ans pour manque de capacité de paiement, mais qui l’obtient après la création d’une clinique gratuite.

La RDA n’était pas comme ça. J’ai appris presque tout mon allemand en vivant en RDA, mais je n’ai jamais appris le mot allemand pour banque alimentaire! Cela n’existait pas car tout le monde avait les moyens d’acheter suffisamment de nourriture pour vivre. Ils ne pouvaient pas toujours acheter ce qu’ils voulaient et il y avait souvent des pénuries de certains articles, mais il y avait suffisamment de nourriture – tout le monde pouvait se le permettre. C’était vrai même pour les plus démunis. Par exemple, les femmes âgées qui sont devenues veuves après la guerre et n’avaient pas la capacité de travailler beaucoup avant de prendre leur retraite et se retrouvaient donc dans la tranche de pension la plus basse, ont accès à des clubs sociaux pour personnes âgées, avec des repas très bon marché – personne n’a faim .

Il s’agit donc d’aider les gens à penser que nous pouvons gérer la société différemment – il n’est pas nécessaire que les choses soient comme elles sont maintenant.