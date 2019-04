Le président de la télévision ukrainienne est dangereusement pro-russe

Porochenko qui a fait un score ridiculement bas de 17%, à peine supérieur à celui de sa rivale Timochenko n’a plus qu’une carte à jouer celle d’une candidature pro-russe de son rival qui lui en bonne logique électorale devrait l’emporter. Cet article va dans ce sens, le vide apparent de cette candidature recouvrirait en fait la main de Poutine… Tout simplement parce que le président incarné par l’acteur n’a rien à voir avec l’hystérie anti-Russe et promet simplement d’être honnête. Porochenko s’adresse moins à l’opinion publique qu’aux oligarques de son espèce et à leurs clientèles, c’est moi ou le retour à des relations normales avec la Russie et s’il y a ce retour à la normalité fini le pillage lié à la guerre, à l’appropriation des ressources de l’occident, le tout masqué sous un nationalisme qui ne craint pas d’exlter les collaborateurs nazis. La presse occidentale va-t-elle enfourcher ce canasson et nous présenter Porochenko comme le recours démocratique, pourquoi pas, ils n’en sont plus à ça près. Pourtant ils devraient réfléchir si les Ukrainiens en sont à plébisciter l’émission de télévision représentant la politique et le pays tels qu’ils devraient être, ce qu’ils défendet avec tous les moyens à leur disposition est repoussé par les ukrainiens qui plebiscitent un retour à l’URSS et à l’amitié entre les peuples comme leur dignité recouvrée. (note de danielle Bleitrach)

Après le premier tour de scrutin de l’élection présidentielle ukrainienne de ce week-end, Volodymyr Zelensky, acteur populaire, et Petro Poroshenko, l’actuel dirigeant de l’Ukraine, ont émergé en tête du peloton. Le prochain président ukrainien sera cependant Poroshenko ou son alter ego, Zelensky, Vasyl Holoborodko.

Holoborodko est le président de la télévision incorruptible que joue Zelensky dans la série à succès Servant of the People , qui en est à sa troisième saison. Simple instituteur, dont la tirade contre la corruption est filmée par un étudiant et devient appropriée par tous, Holoborodko est catapulté à la présidence. Dans la vraie vie, Zelensky a réduit sa campagne au minimum. Il a laissé Holoborodko faire le travail pour lui, ce qui pourrait signifier que le seul moyen de deviner le point de vue d’un homme réel peut être de prendre au sérieux le faux.

À l’instar de Zelensky, qui n’a jamais montré grand intérêt pour le gouvernement avant de décider de le diriger, Holoborodko en sait peu sur la politique, l’économie ou les affaires internationales. Dans l’émission, il met de côté le discours inaugural émouvant que ceux qui croient le manipuler ont écrit pour déclarer qu’il ne ferait aucune promesse parce que ce serait « malhonnête et je ne sais pas assez ». Il assure cependant au public qu’il agira de manière à ne pas avoir honte de regarder les enfants dans les yeux. Ses deux saisons suivantes sont marquées par une série de confrontations souvent amusantes avec une bureaucratie inflexible, des conseillers visqueux et des corrupteurs à profusion.

Si l’émission est, comme l’a écrit un partisan canadien de Zelensky , un «cahier de réformes», alors ses partisans devraient s’inquiéter. Au mieux, ils ne peuvent rien espérer que des revers pendant deux ans. Au pire, ils pourraient voir leur pays se dissoudre et leur dirigeant aller en prison. À la fin de la deuxième saison, les efforts de Holoborodko lui gagnent suffisamment d’ennemis pour lui faire perdre une élection truquée. Lors de la troisième saison, des nationalistes ukrainiens fous (avec le slogan «Liberté, Nom de famille, Pays») organisent un coup d’État qui aboutit à son arrestation.

Lors de la troisième saison, des nationalistes ukrainiens fous (avec le slogan «Liberté, Nom de famille, Pays») organisent un coup d’État qui aboutit à son arrestation.

Comme le dit l’un des usurpateurs en demandant aux détenus de révéler leurs noms de famille (et donc leur nationalité), « l’Ukraine n’est pas pour tout le monde » – tellement, apparemment, que même les prisons ukrainiennes ne retiennent que des patriotes.Au moment où le dernier épisode de la troisième saison arrive, le pays se divise en une trentaine de statelets. À l’extrême ouest se trouve le royaume de Galice; en Extrême-Orient, la RSS, qui signifie Union des républiques libres et autonomes, est également la version latinisée de l’acronyme cyrillique de l’URSS. Au milieu, il y a même un État juif centré sur la ville d’Uman, le foyer du hassidisme. Heureusement pour l’Ukraine, Holoborodko fait son grand retour , est réélu président, nomme un nouveau cabinet de réformateurs et réussit si bien que les dirigeants dissidents sont persuadés de rejoindre le pays. L’économie est en plein essor, l’investissement direct étranger afflue dans le pays, les entreprises en démarrage décollent, les migrants rentrent chez eux et l’Ukraine se lance même dans un programme spatial.

Hélas, deux États opposés refusent de rentrer chez eux: la Galice et la RSSS, dont les élites insistent pour dire qu’ils ne peuvent pas coexister dans une Ukraine unifiée. La bonne vollonté humaine sauve la situation gens , cependant. Un incendie se déclare dans une mine de Lviv, mettant en danger la vie des mineurs piégés dans les puits. Les dirigeants de la SSSR refusent d’aider, mais une troupe de sauveteurs russophones du Donbass se précipite à Lviv et sauve leurs camarades de langue ukrainienne. Les deux régions rejoignent la nation et l’Ukraine est une fois de plus ensemble.

Mais Holoborodko ne s’arrête pas là. Il assiste à une réunion des pays occidentaux à Bruxelles, où les occidentaux critiquent l’Ukraine pour avoir contesté leur primat économique et politique. Holoborodko s’en va fièrement. De retour en Ukraine, il dit à une classe de diplômés qu’il les envie de pouvoir vivre dans cette nouvelle Ukraine. Mais il y a un énorme problème qui les affectera, eux et leurs enfants, dans les décennies à venir: l’Ukraine a toujours une dette de 163 milliards de dollars. Il appelle les Ukrainiens à le rembourser « afin que nous ne soyons plus jamais des personnes de second ordre ». La dernière scène de l’épisode (et, selon le destin politique de Zelensky, peut-être de la série) montre la place Maïdan, le site des révolutions d’Orange et d’Euromaidan de 2004 et 2014, respectivement,ont eu lieu. .

Servant of the People commet un certain nombre de problèmes.

Servant of the Peoplecommet un certain nombre de problèmes.

La plupart des personnages parlent russe la plupart du temps. En réalité, en Ukraine, l’ukrainien est parlé publiquement au moins aussi souvent que le russe. La grande majorité des Ukrainiens qui défendent la langue et la culture ukrainiennes ne sont guère des putschistes radicaux. La corruption est répandue, mais ce n’est pas tout à fait le monstre que Holoborodko – et les journalistes occidentaux – l’imagine. Et plutôt que de réprimander l’Ukraine, l’Occident serait ravi s’il décollait économiquement et politiquement. Ces inexactitudes peuvent être pardonnées comme une hyperbole de campagne.Il est impardonnable de ne pas assister au spectacle de la Russie ou du président russe Vladimir Poutine. Dans son univers alternatif, la Crimée et le Donbass ne sont pas occupés. Il n’y a pas de guerre. Il n’y a pas de morts. Les tentatives russes d’annuler l’indépendance de l’Ukraine depuis 1991 ne sont nullement évoquées. Cette absence curieuse laisse penser que Zelensky, qui est le producteur exécutif de la série, n’a aucune idée de la manière de traiter une menace existentielle bien réelle pour l’Ukraine, ou bien pire encore. il ne croit pas qu’il y en a un. Au mieux, un président Zelenski serait sujet à de graves erreurs dans ses relations avec Poutine; au pire, il serait peut-être disposé à faire des concessions qui videraient la souveraineté de l’Ukraine.

L’absence de la Russie de Poutine a une autre implication. Il est impossible de comprendre la guerre en Ukraine dans l’est du Donbass – l’inspiration pour les propres conflits civils de l’émission – sans une appréciation de l’invasion et de l’annexion de la Crimée par Poutine; son soutien aux séparatistes du sud-est de l’Ukraine; il continua de baser plusieurs milliers de soldats là-bas; il stationne des dizaines de milliers de soldats russes, de chars et d’unités d’artillerie le long de la frontière ukrainienne; et son blocus des ports de l’Ukraine sur la mer d’Azov.