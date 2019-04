Une brève remarque à propos du débat de hier

Les commentaires sont unanimes sur l’excellente prestation de Ian Brossat, c’est vrai. Non seulement nous avons un bon candidat mais aussi une liste exemplaire et qui tranche sur toutes les autres.Mais il y a plus la nouvelle direction du parti a eu le courage d’imposer une liste du Parti communiste et quel que soit le résultat c’est le choix d’un début de reconquête. Merci à ceux qui comme Ian Brossat ont assumé ce dur et nécessaire combat.

Mais il ne faut pas oublier que s’il n’y avait pas eu Fabien Roussel, un début de nouvelle équipe, nous n’aurions pas une liste communiste et donc un effacement du PCF qui même d’un point de vue strictement électoraliste des municipales nous aurait réduits un peu plus. Quand est-ce que vous en tirerez des conséquences stratégiques et politiques par rapport aux buts de transformation révolutionnaire de la société? Quand est-ce que vous mesurerez la folie qui a été celle du parti depuis le Congrès de Martigues et de ses directions liquidatrices successives? La manière dont ces directions ont détruit l’organisation et tous ceux qui voulaient se battre?

Je ne dis pas cela pour régler des comptes mais pour avancer et arrêter ce système d’une double direction qui est destructrice de notre parti. Laissons leur chance à ceux qui veulent à leur manière reconquérir la place que le parti doit avoir dans notre pays, en particulier porter les aspirations de la classe ouvrière et des couches populaires, les mettre au centre d’une nouvelle conception du développement, de la mise au service des hommes et de l’environnement de notre politique de justice et de paix.

Ce qui est apparu hier grâce à Ian Brossat et on peut l’en remercier c’est la réalité de notre parti, ce qu’il recèle de capacités et de volontés en ce sens.

Personnellement il me donne non seulement le désir de me battre pour cette liste et ce candidat, mais aussi de poursuivre débat et approfondissement au sein du PCF pour que nous nous approprions collectivement des questions qui le méritent et sur lesquelles depuis des années nous laissons s’instaurer la confusion, il y a l’Europe, mais il y a aussi l’état du monde et les rapports de force en pleine évolution.Il y a plus généralement la manière dont le développement scientifique et technique peut déboucher sur une amélioration du sort de l’humanité ou au contraire les détruire.

Danielle Bleitrach

PS je boucle mes mémoires, c’est le moment odieux où on arrête pas de tenter de traquer coquilles, fautes de frappe, etc… merci à Gilbert Rodrique qui a réussi à créer une maquette et un index…

