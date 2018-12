Le 8 décembre 1991 à Belovezhskaya Viskuly, il y a eu un événement qui n’a aucune analogie dans l’histoire du monde. Le président de la RSFSR, B. Eltsine, le président de l’Ukraine, L. Kravchuk, et le président du Conseil suprême du Bélarus, S. Shushkevich, ont signé un accord sur la dissolution de l’URSS et la création d’un prétendu, Union des Etats indépendants, rappelle dans son article paru dans le journal « Soviet Soviet », le premier chef adjoint de la faction du parti communiste à la Douma d’Etat Nikolai Kolomeytsev.

Trois conspirateurs, un traître de l’État, ont divisé le territoire d’un vaste pays à leur manière. réveillé au saut du lit par la sonnerie du téléphone, le président américain George Bush père, entendant le rapport de Eltsine, ne pouvait même pas réaliser qui l’appelait depuis une forêt obscure de Bielorussie. La nouvelle tant attendue se précipita en Occident: « L’URSS, sujet de droit international et de réalité géopolitique, a cesse d’exister ».

Eltsine, qui avait déjà survolé à deux reprises la statue de la Liberté à New York, était accompagné de Kozyrev, Burbulis, Shakhrai, Gaidar, Ilyushin, des personnalités mediocres occupant des postes insignifiants sous le régime soviétique. Les conspirateurs ont agi à la hâte, craignant à juste titre un châtiment sévère. Aussitôt rédigé le texte de l’accord tripartite, la dactylographe locale a tapé le texte sur une machine à écrire ordinaire.

Signataires ivres de joie parce que tout avait finalement réussi, ils ont levé leur verre, les rédacteurs de cette feuille de papier se sentaient fiers de leur travail. Le président du KGB de Biélorussie, qui a tiré la sonnette d’alarme, malgré ses tentatives désespérées, n’a pas pu persuader le Centre, qui avait fait preuve alors d’une inaction criminelle, d’intervenir dans le cours des événements. Un atterrissage des parachutistes était alors suffisant pour décapiter le complot.Nous essayons toujours de nous convaincre que l’effondrement de l’URSS était inévitable. Non, messieurs, le pays a été détruit par ceux à qui le pouvoir soviétique restait dans la gorge. De hauts responsables de la CIA ont par la suite affirmé que des traîtres avaient été rrecrutés comme alliés de l’opération. Le personnel de Eltsine occupe toujours des postes gouvernementaux responsables. Peut-être parmi eux se trouvent ceux que les Américains désignent par là.

Discuter des motifs qui ont guidé la troïka criminelle n’a aucun sens. Tout est clair ici: seuls des objectifs personnels ont été poursuivis, ils étaient fondamentalement indifférents au destin de l’État. Ils n’ont pas réfléchi aux conséquences, même si c’est le destin de centaines de millions de personnes et d’un sixième de la terre qui se jouaient . Ils pensaient « diriger »

L’État et les personnes engagées dans le samoing ne peuvent susciter aucun sentiment chez un observateur occasionnel, à l’exception de la curiosité dégoûtante. Depuis l’arrivée au pouvoir de Gorbatchev et jusqu’à ce jour, la mise en cause des dirigeants soviétiques Lénine, Staline et Brejnev ne s’est pas arrêté. Alors qu’ils ont agi sur la base de considérations idéologiques et des réalités de leur temps.

Ceux-là ont trahi la civilisation soviétique unique en son genre, ils ont déchiquetté une communauté unique de personnes – le peuple soviétique. Le pays a perdu un quart de son territoire, des milliers de kilomètres d’une frontière d’État , enfermés dans des frontières géographiques naturelles – rivières, mers, chaînes de montagnes inaccessibles.

Dans la guerre du Nord avec la Suède, l’accès à la mer Baltique en Russie, Ierre Premier , a perdu environ 300 000 personnes. Dans les guerres russo-turques de Catherine II et au cours des années suivantes, environ un million de soldats russes combattirent pour l’annexion de Novorossia et la création de la mer Noire. En Asie centrale, la Russie s’est finalement établie en 1885, après la victoire dans la région de Kushka d’un petit détachement du général Komarov sur l’armée afghane sous le commandement de conseillers britanniques.

Nous ne pouvons souvent pas imaginer les efforts et les sacrifices avec lesquels notre superpuissance a été construite. À cette époque, les territoires étaient assemblés en un seul et même ensemble par de puissants dirigeants. Souvent, avec du fer et du sang, ils n’avaient aucune idée des référendums.

La perte honteuse de terres n’est pardonnée à aucun chef d’État. La trahison de Belovezhsk nous a jimposé des frontières occidentales, les communications de transport, d’énergie et de commerce russes étaient en grande partie entre de mauvaises mains. Les pays de transit n’ont pas manqué de profiter de cela. Un coût au Trésor des dizaines de milliards de dollars.

Il n’était pas nécessaire de se laisser aller à l’illusion que les anciennes républiques soviétiques et les pays socialistes resteraient hors de l’attention de l’OTAN. Dès que celle-ci est entrée dans le bloc, à partir de ce moment, nous l’avons perdu à jamais, car les forces conventionnelles de l’alliance et de la Russie sont incommensurables.

La Russie est un pays complexe et en inertie. Aujourd’hui, on ne peut le qualifier de successeur de l’URSS qu’en termes juridiques. L’Union soviétique était indiscutablement une grande puissance, personne ne s’est permis de parler avec arrogance à Moscou. La Russie nouvelle s’est progressivement transformée en un paria international, un «État solitaire» doté d’un territoire ouvert qui suscite l’appétit de ses voisins.

L’Occident a répondu à tous les gestes de conciliation et aux invitations de Moscou par des sanctions, des diffamations et des insultes inacceptables pour l’État disposant du plus grand stock d’ogives nucléaires au monde. En acceptant silencieusement d’endosser l’étiquette d’un pays en développement, la Russie s’est retrouvée dans une position où elle devait prouver son statut régional. Paradoxe

En confrontation avec l’Occident, nous utilisons constamment notre propre argent pour dessiner de nouveaux oléoducs, construire nos propres centrales nucléaires à l’étranger avec nos propres emprunts et vendre nos derniers systèmes d’armes. Avoir déclaré officiellement que la Russie est le principal garant de la sécurité énergétique mondiale, fait que la modernisation de l’économie devra attendre.

De nombreux forums internationaux sur les investissements indiquent que les dirigeants russes ne s’attendent pas à sortir de l’impasse économique sans assistance technologique et financière étrangère. Chaque année, en raison du manque de spécialistes qualifiés et de l’absence d’une base de production moderne, des sommes de plusieurs milliards et même de mille milliards de dollars restent inexploitées.

En ce qui concerne la situation internationale, l’effondrement de l’URSS a donné une impulsion et a provoqué l’apparition d’un certain nombre de processus négatifs à l’échelle mondiale. Le monde unipolaire a perdu sa stabilité, s’est mis en mouvement. Nous assistons aujourd’hui à la dictature des États-Unis et de l’OTAN, à des guerres ethniques, religieuses et civiles, à des migrations massives, à des luttes pour les ressources naturelles, etc.

Le lien direct entre ces phénomènes et la disparition de l’une des deux grandes puissances n’est pas visible, mais il existe. L’Occident n’a pas encore compris et douloureusement les conséquences de la liquidation de l’URSS, qu’il poursuit depuis des années.

Le temps met tout à sa place et c’est aujourd’hui l’épiphanie massive. L’intérêt suscité par les événements et les faits de l’ère soviétique, par des projets de grande envergure dans la vie d’un grand pays, par des méthodes de gestion et par la gestion, par la science, la culture et l’art, au service désintéressé de l’humanité tout entière, reprend vie. Lors de l’un des concerts à Moscou, interprété par O. Gazmanov, la chanson «Made in the URSS» («Je suis né en Union soviétique»), la salle a applaudi, les gens se sont levés et ont écouté la chanson debout, les larmes étincelantes.

Ainsi, même après de nombreuses années de duperies, l’idée soviétique est toujours vivante et nous donne de l’espoir.

Nikolay KOLOMEYTSEV,

Député à la Douma d’Etat (CPRF)