Le candidat du parti communiste a battu Russie unie aux élections dans la ville de Birobidjian

Birobidjan (en russe : Биробиджан ; en yiddish : ביראָבידזשאַן) est une ville et le centre administratif de l’Oblast autonome juive en Russie Sa population s’élevait à 74 791 habitants en 2014. C’est le seul exemple contemporain d’un territoire administrativement juif , à l’exception d’Israêl C’est seulement en français que Le nom de la ville désigne également, l’Oblast autonome juif lui-même. Cet article est doublement intéressant il montre un des premiers effets politiques de la campagne du parti communiste contre la très impopulaire réforme des retraites et les difficultés rencontrées par le parti au pouvoir. Mais il nous permet de découvrir cet étrange territoire créé en 1930 pour que le Juifs soient une véritable nation avec une terre. (note et traduction de Danielle Bleitrach)

Vladimir Sakharovsky Les résultats de l’élection partielle du 12 août du député de la ville de Douma de Birobidjan ont évidemment déçu les partisans de la Russie unie. La candidate du « parti du pouvoir », la rectrice de l’Université de l’État d’Amour, Natalya Shklyar, a fait un résultat catastrophique face à son adversaire du parti communiste Vladimir Sakharovsky, rapporte 64, 6 % des électeurs ont voté Pour Vladimir Sakharovsky, 32,,05 pour Natalya Sklyar soit deux fois moins rapporte la publication indépendante en ligne « Nabat ». Les journalistes notent qu’un taux de participation plutôt faible (13,04%) n’a pas permis aux autorités locales d’utiliser pleinement les ressources administratives. Selon eux, les élections ont montré que l’appartenance au parti au pouvoir n’est plus une garantie pour gagner les élections dans les organes représentatifs. L’autorité de ce parti au pouvoir a chuté sous le coup des votes des députés de la Russie unie pour des décisions impopulaires, comme la « réforme des retraites ». Commentant les résultats du vote, Vladimir Sakharovsky a déclaré que la dans dernière campagne électorale le Parti communiste a mobilisé toutes ses forces. »La campagne électorale achevée a montré que l’opposition peut remporter une victoire convaincante sur le parti au pouvoir dans des circonscriptions uninominales. Personnellement, j’ai été favorisé par le fait que d’autres partis d’opposition – le LDPR et A Just Russia – n’ont pas eu tout le soutien pour leurs candidats. Tous les votes de ces électeurs mécontents du monopole politique de la Russie unie et de la loi antinationale qu’ils ont approuvée pour augmenter l’âge de la retraite m’ont désigné comme le seul candidat de l’opposition « , a déclaré le député élu à la Douma. Vladimir Sakharovsky a noté que dans le cadre de la campagne électorale, il a contacté toutes les maisons du comté,il a frappé à chaque porte, avec ses camarades distribué des centaines de tracts et des journaux, trois od’entre eux nt pris part à la télévision des débats locaux, à plusieurs reprises, publié des articles dans la presse, mais la chose la plus importante , – il tenu 11 réunions avec des électeurs. « Les gens veulent sincèrement des changements pour le mieux, les gens en ont assez du terrible royaume de la dévastation et de la pauvreté. Aujourd’hui, les communistes ont démontré une capacité unique d’entendre les gens et de parler avec eux dans un langage compréhensible. C’est pourquoi le peuple a soutenu le candidat communiste à 64% « , a souligné Vladimir Sakharovsky.

