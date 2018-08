Cet entretien est en lien avec notre article « Assemblée nationale : une révolution de velours », publié le même jour

Sébastien Michon est chercheur au CNRS, spécialiste de sociologie des élus et du personnel politique. Il a réalisé, avec Etienne Ollion et Julien Boelaert, une enquête approfondie sur la véritable origine sociale des députés français, à publier cet été dans la Revue française de science politique. Alternatives Economiquesa eu accès à ces données exclusives. Entretien.

Pour votre enquête vous avez dû reconstituer une imposante base de données en croisant des dizaines de sources, alors que ces informations existaient déjà dans les archives de l’Assemblée Nationale. Pourquoi était-il nécessaire de faire ce travail-là ?

Avec les données publiées par l’Assemblée Nationale, on s’est retrouvés confrontés à plusieurs insatisfactions. Pour commencer, les indicateurs manquaient de précision. Notre ambition était d’établir le temps passé par chaque député en mandat ou dans telle ou telle position de collaborateur politique, afin de pouvoir mesurer concrètement le temps passé en politique à différents échelons. Il nous fallait pour cela un certain nombre de données spécifiques. Or l’Assemblée Nationale ne donne qu’une information synthétique sur les mandats précédents. Il nous fallait une base plus détaillée.

« Être un professionnel de la politique, c’est devenu un véritable stigmate »

Deuxième source d’insatisfaction : il s’agit de données déclaratives. Sur les professions d’origine en particulier, on avait seulement accès à ce que les députés voulaient bien en dire. On ne sait jamais s’ils ont déclaré la première profession qu’ils ont exercée, la dernière, ou une profession plus ou moins ajustée pour éviter de passer pour quelqu’un qui n’a fait que de la politique toute sa vie. L’exemple typique, c’est celui qui indique, comme Manuel Valls, qu’il était « conseiller en communication ». Cette appellation masque souvent le fait il s’agissait d’un travail de conseiller en communication politique ou d’un auxiliaire politique. Et donc qu’on a affaire à quelqu’un qui a travaillé pour un ou plusieurs élus, pour un ministre, et qui finalement vivait déjà de la politique depuis plusieurs années. C’est bien le cas de Manuel Valls, puisqu’il a commencé conseiller en communication… au sein du cabinet de Michel Rocard.

Avoir travaillé dans la politique est-il si infâmant ?

Oui. Ce jeu sur les appellation des professions d’origine, l’activité antérieure… cela montre bien que vivre de la politique est devenu un véritable stigmate : on dira des professionnels de la politique que ce ne sont pas des « vrais gens », qu’ils vivent dans leur monde clos…

L’Assemblée Nationale elle-même participe de ce brouillage. Dans notre livre Métier : Député, nous avions donné cet exemple d’un élu qui, au moment de s’enregistrer dans les registres de l’Assemblée, déclare « je suis collaborateur parlementaire », parce que c’était son métier. On lui a répondu « Oui, mais vous avez fait quoi d’autre ? » Comme il avait fait une thèse, il a été enregistré dans la catégorie « profession scientifique ». On voit là à quel point l’institution, elle aussi, a intégré un certain nombre de stigmates, de limites, de codes.

« Il y a un décalage entre l’image d’une politique qui devrait être menée sur le mode de la vocation, en amateur, et une forte exigence de professionnalisme »

D’ailleurs on parle rarement de « métier » en politique, parce que dans ce monde on préfère parler de vocation. Et pourtant, c’est devenu un véritable métier. Le décalage est frappant entre une représentation de l’activité politique censée être menée sur le mode de la vocation, en amateur, et les exigences toujours plus fortes qui pèsent sur les élus. Ils doivent connaître parfaitement leur dossier, les enjeux, les personnes concernées. doivent s’informer très vite et exprimer clairement leur opinion en un temps réduit. C’est une tension qui est au cœur de la critique des professionnels de la politique.

À ces exigences contradictoires est venue s’ajouter la critique de l’entre-soi d’un monde politique réservé à une caste de professionnels. En 2014 déjà, Michèle Delaunay avait évoqué le « tunnel de la politique » dans lequel s’engouffrent des professionnels de la politique qui ne sont jamais passées par la case de la « vraie vie ». On entre dans ce tunnel jeune, par exemple en rejoignant des mouvements de jeunesse des partis politiques, avant d’y prendre goût, de devenir salarié du champ comme auxiliaire politique, d’enchaîner les postes de collaborateurs d’élus, puis de devenir élu à son tour. Et ce sont de plus en plus des personnes avec ce profil-là qui vont occuper l’espace politique, être élus notamment à l’Assemblée Nationale ou devenir membres du gouvernement.

Cette critique, Macron l’a reprise à son compte pour faire sa campagne en partie sur le nécessaire renouvellement des profils. On a retrouvé dans ses discours la rhétorique habituelle selon laquelle les personnes qui n’ont jamais fait autre chose que de la politique sont forcément éloignées des réalités des citoyens, du quotidien. Mais une telle rhétorique gagnerait à être interrogée : lorsqu’on est situé dans telle ou telle partie de l’espace social, est-ce qu’on n’est pas, par la force des choses, déconnecté d’autres parties de l’espace social ?

Vous avez travaillé sur cinq législatures différentes, jusqu’à 1978. Quelles tendances avez-vous pu dégager sur le temps long ?

Nous avons essayé de mesurer ces tendances en nous intéressant aux parcours des élus et nous avons observé, en effet, une forte augmentation au cours des quarante dernières années du nombre d’anciens auxiliaires politiques. Ces positions sont devenues de véritables marchepieds pour faire des carrières politiques au plus haut niveau.

Un phénomène encore plus large ressort de l’étude des données que nous avons collectées : celui de l’allongement des carrières en politique. Pour accéder au premier échelon de la politique nationale, l’Assemblée Nationale, il faut avoir passé de plus en plus de temps en tant qu’élu local ou en tant que collaborateur politique ou auxiliaire politique. Le nombre d’années à attendre dans ces positions était passé de 12 ans en moyenne en 1978 à 19 ans en 2012. Une file d’attente s’est en quelque sorte créée : un certain nombre de personnes étaient candidates pour accéder aux différents mandats, notamment les plus prestigieux, ce qui les a contraintes à se maintenir plus longtemps en politique pour pouvoir accéder, plus tard dans la carrière, à différents mandats.

Dans cette file d’attente vous aviez des personnes qui étaient dans le champ politique depuis plusieurs années, en tant qu’élu ou en tant qu’auxiliaire, à plein-temps. Ils ont ainsi développé un certain nombre de connaissances et de savoir-faire : répondre à des journalistes, prendre la parole en public, animer une réunion, diriger une fédération locale d’un parti… Par rapport à des personnes aux novices, qui avaient un autre emploi, ils se trouvaient nettement avantagés dans la compétition pour les positions les plus prestigieuses. Ce sont des personnes fortement investies et qui ont des coups d’avance par rapport à ceux qui n’ont pas le temps, parce qu’ils travaillent à côté.

Pour ce qui est des élections législatives de 2017, vos données racontent-elles une histoire très différente de ce qu’on a pu entendre dès la sortie des urnes, sur le renouvellement des élites politiques ?

Ce renouvellement était un enjeu fort pour le groupe désormais majoritaire à l’assemblée. La République en Marche avait d’ailleurs annoncé dans sa campagne la présence de plus de 50 % de « novices » sur leurs listes. Nous avons voulu mesurer avec justesse si tous les élus qui étaient annoncés comme des novices en étaient véritablement.

Ce que nous montrons, c’est que s’ils étaient des « novices » dans la carrière élective, ils étaient loin d’être sans passé politique ! Prenons par exemple Marie Guévenoux : cette députée LREM a certes été élue pour la première fois en 2017. Mais en réalité elle est dans l’espace politique depuis presque vingt ans : c’est une ancienne attachée parlementaire d’Alain Madelin, qui a aussi été membre de plusieurs cabinets ministériels. On pourrait multiplier les exemples de ce type.

« Chez les députés de la République en Marche on ne compte finalement que 44% de novices »

Nos données permettent de repréciser cette définition de novices : ce sont des personnes qui n’ont jamais été élues auparavant, et qui n’ont jamais été collaborateurs ou auxiliaires. Il n’y a finalement que 44 % de véritables novices parmi les députés LREM.

Quelle rupture le groupe LREM a-t-il donc induit à l’assemblée ?

On peut identifier quatre catégories au sein des députés LREM. Il y a d’abord les députés sortants, transfuges d’autres partis, tels François de Rugy, Barbara Pompilli, Christophe Castaner… Ces ancien(ne)s député(e)s ont rejoint la République en Marche juste avant les élections. Ils représentent 11 % du groupe.

Ensuite, on a tous ceux qui n’avaient pas été élus au niveau national mais qui avaient déjà fréquenté les coulisses du pouvoir, en particulier les cabinets ministériels – à l’instar de Benjamin Griveaux, qui faisaient en quelque sorte partie de la garde rapprochée de Macron et qui a trouvé là un premier mandat d’importance. Ils sont aussi à peu près 10 %.

« Il y a des députés qui, de manière assez décomplexée, ont dit que le travail de circonscription ne les intéressait pas »

On a également un bloc d’environ un tiers d’élus locaux, qui pour la plupart n’avaient pas une longévité importante dans le champ. Je pense qu’au moment des attributions de l’étiquette « En marche ! », la commission de sélection des candidats a souhaité obtenir un certain équilibre (?) tout en trouvant des candidats un peu partout. Ils ont donc sélectionné des élus locaux souvent avec une courte expérience : quatre ans, cinq ans, ou un mandat tout au plus. On n’a donc pas de « vieux routiers » de la politique. Le fait qu’ils étaient aussi à la recherche de candidates femmes les a aidés, car en moyenne, au local, les femmes ont moins d’expérience. La part des élus locaux est donc importante, mais ils ont une expérience politique beaucoup plus faible que les élus locaux qu’on retrouve au PS ou chez Les Républicains.

Pour finir la dernière catégorie identifiée est celle des novices — ceux qui n’ont jamais été élus, même au local et qui n’ont jamais été auxiliaires politiques. C’est tout de même la catégorie la plus importante (44 % des députés LREM).

Le renouvellement est donc fort, malgré tout. Mais on constate, paradoxalement, que ces candidats qui durant leur campagne critiquaient la « distance au terrain » et arguaient de leur ancrage dans la « vraie vie » ne font pas vraiment de travail de circonscription. Certains ont affirmé de manière assez décomplexée que ça ne les intéressait pas. Je pense notamment au député de la région lyonnaise, Bruno Bonnell, qui a fait cette sortie dans la presse : « moi, je suis un élu de la nation, ce qu’on pense en circonscription, je n’en ai rien à foutre ». Certains n’ont même pas ouvert de permanence !

Or ce travail de circonscription, c’est un peu le symbole de la politique du XXè siècle. La permanence est un lieu où on accueille les citoyens, où se développe une forme d’assistance sociale : les citoyens, ne sachant pas trop où frapper, vont voir l’élu, le député ou la maire pour demander une recommandation, un avis, de l’aide, pour trouver un logement, un emploi… etc.

« Le renouvellement ne s’est pas du tout fait au profit des catégories les plus populaires »

Un autre élément à mettre en perspective est que ce renouvellement est fortement situé socialement, avec des élus provenant souvent de l’élite économique. Nombre de députés novices ont été cadres supérieurs dans le privé, dirigeants ou associés dans des entreprises. Beaucoup ont monté des entreprises à côté de leur activité principale, ont été autoentrepreneurs à un moment… Les catégories populaires sont toujours quasi-absentes de la représentation nationale.

Pourtant, les catégories sociales supérieures et les profils de notables notamment ont longtemps dominé de façon écrasante à l’Assemblée nationale. Qu’est-ce qui change avec les législatures précédentes ?

Pendant une période dans la Ve République, l’Assemblée a pu compter de nombreuses personnes issues du monde intellectuel. En 1981, avec l’arrivée de la gauche au pouvoir, des enseignants du supérieur et du secondaire, des cadres de la fonction publique… ont fait une entrée massive. C’était aussi le cas à droite : beaucoup de hauts fonctionnaires figuraient parmi les proches de Jacques Chirac, un certain nombre de personnes étaient passées par l’ENA, par exemple. et il y avait aussi des avocats et des médecins… Au fil du temps, les hauts fonctionnaires ont été remplacés par des fonctionnaires venant plutôt de la fonction publique territoriale. Et puis progressivement, de plus en plus de personnes qui n’étaient ni vraiment du public ni vraiment du privé, mais qui étaient des collaborateurs, des auxiliaires politiques de métier, ont investi les bancs de l’Assemblée…

« 2017 apporte une rupture, avec le retour en force de personnes issues du secteur privé »

C’est là que 2017 apporte une rupture, avec ce retour en force d’individus issus du secteur privé. Reviennent dans l’hémicycle certains profils de notables, semblables à ce qu’on pouvait observer il y a plusieurs décennies : des avocats, des médecins, ce qui avait été considéré comme des professions propices à la politique. Mais la différence réside dans le fait que les nouveaux députés ont surtout des profils très ancrés dans le monde de l’entreprise : ce sont finalement moins des professions libérales que des cadres du privé. Ce qui signe un véritable renouvellement par rapport aux périodes antérieures.

On compare souvent la rupture de 2017 avec celle de 1958. Après l’élection de 2017, 72 % des élus étaient nouveaux à l’assemblée. En 1958, la proportion de nouvelles têtes était de l’ordre de 65 %. Mais cette période était quand même extrêmement particulière. C’est le début de la Ve République, qui s’accompagne d’un changement de mode de scrutin… Le seul vrai point commun entre ces deux dates, c’est la forte volonté de changer, de passer d’un ancien système à un nouveau. 1958 a porté cette idée de moderniser la république en se reposant sur un ensemble de technocrates, de personnes très diplômées, passées par les grandes écoles notamment par l’ENA, avec une certaine vision de l’Etat, d’où le développement de la planification.

« Le premier questeur proposait de casser des cloisons dans le palais Bourbon pour créer des espaces de coworking »

En 2017 en revanche, ces élites ne revendiquent plus un savoir technocratique. Dotées de compétences managériales, elles mettent l’accent sur leur expérience du monde de l’entreprise et souhaitent appliquer ces méthodes au champ politique et à l’Assemblée nationale. Un certain nombre de discours et de prises de position d’élus mobilisent ces savoirs, ce que nous avons l’habitude d’appeler le « nouvel esprit du capitalisme ». Nos nouveaux élus nous disent : « nous, on multiplie les réunions, on fait des to-do lists », comme si les réunions et les listes de tâche étaient seulement l’apanage des entreprises.

Ces députés surjouent ce rôle : « on importe des bonnes pratiques du monde de l’entreprise pour réformer, pour renouveler le champ politique ». Au-delà de ces déclarations, se profile une volonté d’appliquer un nouveau management public, de rationaliser les institutions politiques, de réduire le nombre d’élus, mais aussi celui des fonctionnaires à l’Assemblée nationale et dans la plupart des institutions publiques, de réduire les coûts jusque sur le papier, en travaillant sur des tablettes numériques… In fine, il s’agit de rendre les institutions politiques plus « efficaces », plus proches d’une certaine vision de l’entreprise. Ce phénomène trouve quelques illustrations assez savoureuses : à commencer par le premier questeur, qui proposait de casser des cloisons dans le palais Bourbon pour créer des espaces de coworking…

Vos données montrent à la fois une relative ouverture politique et une certaine fermeture sociale du champ politique. Doit-on interpréter cela comme un phénomène ponctuel, dû à une campagne législative très particulière ?

C’est difficile à dire. Avec les élections partielles qui ont eu lieu récemment, certains partis ont interprété les élections de 2017 comme un message de la part des des électeurs. Ils l’ont entendu comme une demande de renouvellement qu’il fallait prendre en compte. Pour les municipales partielles, des listes ont été constituées avec, par exemple, une moitié de la liste sans étiquette, des personnes qui n’étaient adhérentes à aucun parti, des listes plus « citoyennes »… Ce phénomène a été constaté à gauche notamment.

Il y a une vraie inconnue : ces élus « novices » vont-ils ressortir du champ politique à la fin du mandat ?

Quant aux législatives, il est clair que l’ouverture du champ politique à des personnes novices a été un thème de campagne central en 2017, et que La République en Marche a beaucoup surfé là dessus. Pourtant il y a une vraie inconnue : ces candidats, qui aujourd’hui sont députés et qui font de la politique à temps plein, vont-ils ressortir du champ politique à la fin du mandat ?

Avec la forte réduction programmée du nombre de parlementaires, plusieurs d’entre eux ne pourront pas se maintenir. On pourrait alors voir se multiplier des poursuites de carrières dans le conseil, les relations publiques, la représentation d’intérêts, des secteurs dans lesquels les députés revendent de plus en plus leur expérience et leur carnet d’adresse.

Il n’empêche : un certain nombre des nouveaux députés LREM vont débuter de véritables carrières politiques et rester dans le champ relativement longtemps. L’argument sur la professionnalisation de la politique et la distance au terrain pourrait alors être retourné contre eux.