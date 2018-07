La rencontre avec Xi Jinping ouvre la visite en Chine de la dirigeante de l’Unesco.

Pékin, 16 juillet (PL) La Directrice générale de l’Unesco, Audrey Azoulay, a ouvert aujourd’hui sa première visite en Chine par une rencontre avec le Président, Xi Jinping, qui a assuré le soutien aux projets de l’institution dans les pays en développement.

Au cours des entretiens, le Président a souligné l’importance que la nation asiatique attache à l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), la stabilité des relations et le désir de les renforcer davantage.

Il a souligné la philosophie de la Chine sur la construction d’un monde avec une coexistence harmonieuse, un respect mutuel, de plus grands échanges et une meilleure compréhension entre les différentes cultures.

Xi a notamment exprimé sa volonté d’approfondir la coopération avec l’Unesco, d’œuvrer ensemble pour le bien-être de tous les pays et de la soutenir dans ses efforts pour assurer le développement de l’éducation, de la science, de la technologie et de la culture, en particulier des Etats les plus pauvres.

Pour sa part, Azoulay a remercié le géant asiatique pour son soutien à son organisation et a également salué la ferme défense du multilatéralisme face à la résurgence de tendances unilatérales et protectionnistes, qu’il considérait comme des menaces pour la gouvernance mondiale.

Il a souligné la compatibilité des principes chinois de coexistence mondiale avec les objectifs de son institution et s’est déclaré ouvert à la coopération dans le cadre du projet Strip and Route.

Cette visite marque le début d’une nouvelle ère pour le partenariat stratégique entre la Chine et l’Unesco », a-t-elle dit.

Elle a également évoqué la recherche de possibilités de promouvoir la technologie, la culture et les initiatives en matière d’éducation pour les femmes et les filles, en particulier en Afrique.

Azoulay sera ici jusqu’à jeudi et dans le cadre de son emploi du temps, elle visitera l’institut d’intelligence artificielle de l’Université de Tsinghua.

