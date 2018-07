Mémoires: Valentina Terechkov, la mouette, les rêves des femmes soviétiques

Dernièrement je ne sais où j’ai lu que Valentina Terechkova aurait souhaité aller sur Mars et même y rester en cas de retour impossible. Peut-être parce que la planète était rouge, parce qu’elle est restée communiste, et peut-être parce qu’elle avait l’habitude des défis. ,

Je crois que c’était pour son 70 e anniversaire, il y a donc dix ans puisque elle a à peu près mon âge, elle avait révélé qu’elle avait à plusieurs reprise frisé la mort au cours de son périple autour de la terre et failli rejoindre les étoiles, s’enfoncer dans la nuit infini de l’espace. C’était le constructeur en chef des vaisseaux spatiaux soviétiques Sergueï Korolev qui lui avait demandé d’en garder le secret.

.Je ne suis pas outre mesure étonnée qu’elle ait gardé ce secret pendant 43 ans, à cette époque là, on formait les communistes à se taire, à ne pas dire ce qui risquait de nuire à notre cause et tant de choses honorables pourtant seront perdues à jamais. Le 14 juin 1963, le vaisseau Vostok-5 piloté par Valeri Bykovski a été lancé depuis le cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan. Le vol de Valentina Terechkova à bord de Vostok-6 était prévu pour le 16 juin. Le tir s’est déroulé sans problèmes, mais il s’est avéré ensuite que le « programme automatique d’orientation du vaisseau présentait des défaillances: Vostok-6 montait au lieu de descendre. Je ne m’approchais pas de la Terre, mais je m’en éloignais à chaque révolution », a avoué Valentina Terechkova dans une interview au journal Komsomolskaïa Pravda. Pire encore elle a failli atterrir dans un lac. Terechkova en a informé Sergueï Korolev. Le lendemain, les spécialistes ont modifié les données du système de commande de Vostok-6 pour le renvoyer sur une bonne orbite. « M.Korolev m’a demandé de n’en parler à personne et j’ai gardé ce secret pendant des dizaines d’années. A présent, il y a des informations à ce sujet et je peux donc en parler librement », a déclaré Valentina . j’imagine ce qu’elle a dû ressentir devant cette défaillance du pilotage, ce vertige de disparaître à jamais dans l’immensité et pourtant aujourd’hui elle déclare vouloir aller dans un voyage peut-être sans retour sur mars. Elle sait ce dont elle parle…

La première femme cosmonaute, qui avait comme nom de code « la Mouette », est restée presque trois jours dans l’espace parallèlement au séjour spatial de Valeri Bykovski à bord du vaisseau Vostok-5. Ce vol jumelé a permis aux techniciens de perfectionner les systèmes de vaisseaux pilotés dans l’espace, mais ces trois jours furent sans doute exaltants, éprouvants, il y avait, est-ce que vous pouvez l’imaginer vous qui avez vingt ans, dans notre vision du monde existait quelque chose que j’ai du mal à décrire, à vous communiquer, et qui relève de ça: se perdre dans l’immensité pour pratiquer, la seule prière que reconnaissait Spinoza, celle de la connaissance humaine.Si vous saviez le bonheur d’une telle tension vers un absolu sans transcendance… Le fait d’appartenir à un collectif, les joies collectives sont démultipliées à un point que vous ne pouvez pas imaginer…

La femme, que j’ai rencontrée par deux fois à Moscou,était de cet acabit, C’était une petite ouvrière du tissu, mais qui ne cessait de rêver de l’espace et qui s’était proposée avec d’autres pour devenir la première femme astronaute, cinq ont été retenues, mais c’est elle qui conseillée par le charmant et idéaliste Gagarine a passé seule ces trois jours dans l’espace.. Elle était à l’ image de cette société et de ce qu’elle offrait de rêves et d’espoir à tous. Elle s’habillait modestement, mais avec dignité, un tailleur sombre avec une blouse blanche quand je l’ai vue dans cette réunion avec le collectif de direction des femmes soviétiques qu’elle présidait. J’étais alors avec Gisèle Moreau dans un voyage que nous avions consacré à la situation des femmes soviétiques, j’écrivais pour Révolution un compte-rendu. Ce fut l’occasion de nouer une amitié qui ne s’est jamais démentie avec Gisèle. Gisèle qui était alors membre du secrétariat du PCF avait la verve d’un titi parisien et nous nous amusions beaucoup. Nous étions si différentes, je ne faisais attention à rien. En voyage, je perdais tout, je continue. Je franchissais avec désinvolture les lourdes portes moscovites et Gisèle qui devait la retenir derrière moi protestait: « Tu es censée me faciliter le séjour et c’est moi qui suis obligée de m’occuper de tes bagages, mais cela ne serait rien si tu prenais l’habitude de retenir derrière toi ces portes qui pèsent une tonne. » Si je raconte cela, c’est que Valentina me faisait le même effet que Gisèle, une femme que la vie avait disciplinée et qui avait néanmoins beaucoup de curiosité, ce qui la rendait indulgente à mon désordre et à mon étourderie. Nous étions faites pour nous entendre, moi ma seule vertu était de savoir écrire, de voir des choses qui n’étaient pas évidentes. Quelquefois on me supporte, quelquefois on m’exècre, et je suis tout à fait consciente que ces femmes-là sont bâties pour soulager les autres alors que moi je suis parfois insupportable tant je les vois peu… au quotidien…Comment se fait-il que j’éprouve une telle empathie pour l’individu auquel je m’intéresse tout à coup^, que je sois capable de percevoir tant de choses et que dans le même temps je me conduise comme un gougnafier, incapable de lui assurer un minimum de confort, l’asphyxiant sous mon savoir…

La seconde fois où j’ai rencontré Valentina, on le voit sur la photo j’étais seule. Je participais à un ouvrage collectif sur les femmes du monde. J’étais chargée de traiter des femmes soviétiques, celle de Bielorussie et celles du Tadjikistan. La question était l’application des mêmes lois natalistes à la Bielorussie où l’on faisait peu d’enfant et le Tadjikistan où la moyenne d’enfants par femme était de dix… Ce dernier voyage a été une des expériences qui m’a le plus marquée et je peux dire qu’il a été un de ceux qui ont construit ma conception internationaliste, ma sensibilité à « l’autre » et à la richesse d’une humanité à la fois si semblable et si différente. Si je n’avais pas eu la chance d’aller ainsi à travers la planète à la rencontre de camarades qui parlaient une autre langue, vivaient dans une société différente et avec lesquelles nous avions immédiatement cette familiarité digne et respectueuse qui s’appelait alors la camaraderie. Nous étions déjà un autre monde et celui-ci m’a marqué à jamais et toujours je me souviendrai de ces sept semaines au Tadjikistan avec une russe galina et une tadjik, Mansour. le premier mot que m’a dit cette dernière a été : « Danielle dis moi comment tu es devenue communiste ? » C’était notre rite de passage… vers les étoiles dans lesquelles.tournait le vaisseau spatial de Valentina.

Ce fut pour moi un immense privilège que m’a offert le parti communiste de rencontrer ces femmes issues de la classe ouvrière et qui avaient une soif de culture, de connaissance qui faisait partie de leur engagement. Valentina ressemblait beaucoup physiquement mais aussi à ce qu’il me semble moralement à mon amie Gisèle Moreau. Des féministes d’une autre sorte, une manière de se dépasser plutôt que de s’opposer. Une curiosité sans limite et une sagesse que j’étais loin de posséder.. Valentina m’a accueillie avec les autres dirigeantes des femmes soviétiques. Nos discussions étaient sévères, politiques, mais chaleureuses, je leur expliquais la situation en France et elles m’entretenaient de ce que les femmes soviétiques espéraient, ce qu’elle construisaient ou plutôt ce qu’elles croyaient construire. J’ai tellement pensé à elles quand l’URSS s’est effondrée, quand les femmes russes sont devenues des poupées pour coeur solitaire et petites annonces, prêtes à tout pour aller vivre en occident. J’ai compris ce dont on se moquait en France, à savoir le côté gendre idéal de Poutine. Tout le monde lui était reconnaissant parce qu’il avait mis un frein à cette déchéance dont les femmes russes étaient l’objet. Du temps de Gorbatchev, déjà, le mot d’ordre était que les femmes soviétiques devaient recouvrer leur féminité, comme si Valentina n’était pas féminine, cela faisait peut-être partie de sa grande oeuvre:en finir avec le communisme. Faire croire qu’être féminine c’était ressembler à une poupée Barbie. .

Valentina avait repris des études d’ingénieur, ce profil n’avait rien d’exceptionnel, même si à ce jour Valentina demeure la seule femme à avoir volé en solitaire autour de la terre et la plus jeune cosmonaute puisqu’elle avait 26 ans. Quand je lui ai demandé si elle n’avait pas eu peur, à l’époque elle s’est contenté de dire que c’était un immense honneur qui lui était fait. Elle avait souri et ajouté, j’ai eu un peu le mal de l’espace, mais j’étais très occupée et j’avais reçu la formation adéquate, rien n’avait été négligé.. pas un mot sur ce qui avait failli se passer, les défaillances de l’appareil.

Valentina Terechkova avait été nommée Héros de l’Union Soviétique pour son courage le 22 juin 1963. Le Bureau du Soviet Suprême de l’URSS lui a décerné l’ordre Lénine et la médaille de l’Etoile d’or. La femme cosmonaute a également reçu de nombreuses distinctions internationales, parmi lesquelles la médaille d’or de la paix de l’Organisation des Nations unies et la médaille Joliot-Curie.La première femme de l’espace est citoyenne d’honneur de 15 villes du monde – Kalouga et Iaroslavl en Russie, Vitebsk en Biélorussie, Baïkonour et Karaganda au Kazakhstan, Gumri en Arménie, Montreuil et Drancy en France, Montgomery en Grande-Bretagne, Polizzi Generosa en Italie, Darkhan en Mongolie, Sofia, Burgas, Petric, Stara Zagora, Pleven et Varna en Bulgarie et Bratislava en Slovaquie. Un cratère de la Lune et une petite planète portent aujourd’hui son nom. Elle était aussi une manière pour la société soviétique de montrer sans le dire que, malgré ou à cause de la déstalinisation, l’épopée se poursuivait. Cela ne me posait aucun problème, à l’époque le cas Staline ne m’intéressait pas. Il a commencé à m’intéresser quand j’ai vu le traitement que l’on réservait à notre propre passé, à ce qu’avait été l’Union soviétique. .

Mais pour revenir à ma rencontre avec Valentina, rapidement puisque nous étions des camarades, l’atmosphère s’est détendue et à la fin elle m’a fait une confidence qui a beaucoup fait rire toutes les présentes. Elle m’a dit: « tu sais camarade, nous t’attendions et nous pensions voir arriver une élégante parisienne et nous avons vu arriver …. une Ukrainienne.

Effectivement, je me suis longtemps habillée dans une maison de prêt à porter qui s’appelait Anastasia et j’avais plusieurs robes inspirées par le folklore russe. Plus tard lors des semaines de indo-soviétique, cette ressemblance a fait de moi la représentation de l’Union soviétique aux côtés d’une indienne en Sari à la télévision soviétique. Pendant huit jours, avec ma robe blanche, ma tresse blonde et des fleurs dans les cheveux, j’ai été l’image de la femme russe ou ukrainienne, à l’époque il n’y avait pas de différence alors.

Danielle Bleitrach