Gorbatchev avoue: « Le but de ma vie était l’anéantissement du communisme »

Les Cubains, auteurs de l’article, disent de Gorbatchev qu’il est un « hijo de puta » et ils donnent ici des preuves de la manière dont il a été l’instrument de la CIA. Il n’y a pas eu effondrement spontané mais bien trahison au profit de la CIA, de celui qui était à la tête de l’Etat, capable donc comme le dit le texte d’y imposer un personnel à sa botte, non seulement en URSS mais dans toute l’Europe. Des partis ont résisté comme les Chinois en pleine scission, mais aussi le parti communiste cubain, à cause de sa volonté d’indépendance et son recentrage sur le tiers monde et l’Amérique latine. Les Russes savent tout cela et leur rancune à l’égard du parti communiste qui de fait les a trahi explique les difficultés des communistes dans un pays qui regrette massivement l’URSS. L’histoire du PCF reste à écrire dans le cadre de cette trahison, comme celle de bien des partis européens étroitement liés à Moscou. j’ai personnellement vécu ces moments et peu à peu ils prennent sens (note et traduction de Danielle Beitrach)

Par Arthur González

http://razonesdecuba.cubadebate.cu/articulos/gorbachov-se-confiesa-el-objetivo-de-mi-vida-fue-la-aniquilacion-del-comunismo/#.W0OLj56dI45.facebook

Gorbatchev a avoué lors d’un discours à l’Université américaine en Turquie: « L’objectif de ma vie était la destruction du communisme … ma femme m’a soutenu pleinement et compris avant même […] pour réussir à trouver des camarades, y compris des Yakovlev et Shevardnadze. »

Au-dessus de l’analyste et ancien employé de la NSA, l’Agence nationale de sécurité, Wayne Madsen, a déclaré que le milliardaire George Soros, a fourni en 1987 une couverture économique et une feuille de route au gouvernement de Mikhaïl Gorbatchev, par une ONG de la CIA connue sous le nom de l’Institut d’études de sécurité est-ouest, IEWSS, pour son acronyme en anglais.

Les informations stipulent que Soros et la CIA ont favorisé la diffusion de deux termes qui se sont répandus à l’Ouest , la « perestroïka » (ouverture) et « Glasnost » (transparence) de sorte que les deux ont servi d’entités déstabilisantes pour accélérer la disparition de l’URSS .

Ces documents de la CIA prouvent que ce qui est arrivé n’a pas été le résultat d’un acte « spontané et d’un processus démocratique » sous Gorbatchev, parce que le système socialiste était « épuisé et brisé », comme ils veulent le faire croire au monde.

En Turquie, Gorbatchev lui-même a déclaré:

« Pour y parvenir, j’ai profité de ma position dans le Parti et dans le pays, j’ai dû remplacer toute la direction du PCUS et de l’URSS, ainsi que le leadership de tous les pays socialistes d’Europe. »

La vérité est que c’était la CIA avec l’argent de l’Organisation Soros, qui a conçu et exécuté cette grande opération, avec tout le soutien du leader soviétique d’alors.

Gorbatchev avec Bush père, tous deux ont joué le rôle de fossoyeurs de l’URSS

L’ancien analyste de Wayne Madsen affirme que le plan visant à éliminer le bloc socialiste en Europe de l’Est, a été organisée par deux coprésidents de IEWWS Soros, Joseph Nye, économiste de Harvard et Whitney MacMillan, président de la Cargill multinationale agro-industrie, qui avait entretenu des relations commerciales avec l’Union soviétique dans les années soixante-dix du XXe siècle.

Insatisfaits des résultats obtenus, la CIA et Soros ont concentré en 1991 leurs efforts sur la nouvelle Fédération de Russie, en stimulant le séparatisme dans ces régions afin de l’affaiblir au maximum.

Le rapport Nye et MacMillan, laisse présager la fin de l’Union soviétique et les éléments du nouveau modèle pour les relations de Moscou avec l’avenir des États-Unis, pour passer à l’ère capitaliste, et ils disent: « toute nouvelle évaluation des relations L’Occident avec une Union Soviétique offerte doit partir d’une position de force au lieu d’un équilibre des forces. »

Le rapport de l’IEWWS daté de 1987, et son application pratique, était une façon sans effusion de déchirer l’URSS par étapes.

Le document exhorte l’Occident à tirer profit de l’Union soviétique mourante, dans la nouvelle carte géopolitique qui se profilait, en particulier dans le Tiers-Monde, zone jusque-là d’influence soviétique.

Madsen ajoute que Soros et ses alliés des organisations de « droits humains » ont travaillé activement pour détruire la Fédération de Russie, et ont appuyé les mouvements indépendantistes en Kuzbass (Sibérie), à travers les fondations allemandes qui avaient leur siège à Königsberg et en Prusse orientale, ceux-ci ont financé les nationalistes lituniens et d’autres républiques autonomes et des régions comme Tartaristán, l’Ossetie du Nord, Ingouchetie, Tchechenie, entre autres, avec la visée de provoquer le séparatisme et les ont désignées comme les républiques autonomes socialistes soviétiques.

L’activité obstinée de Soros contre la Russie n’a pas cessé, la provocation n’a cessé de croître grâce à leurs bases opérationnelles réparties sur les territoires environnants, y compris l’Ukraine, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Finlande, la Suède, la Moldavie, la Géorgie, l’Azerbaïdjan, la Turquie, la Roumanie, la Mongolie, le Kirghizistan, le Kazakhstan, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan ont rejoint des groupes terroristes coupés en coalition avec les Moldaves, faisant s’unir sionistes, ukrainiens fascistes et néo-nazis.

Récemment, le président russe Vladimir Poutine a expulsé plusieurs organisations Soros telles que l’Open Society Foundation et d’autres ONG de la CIA opérant dans des circonstances similaires sur le territoire russe, y compris le NED (National Endowment for Democracy), l’Institut républicain International, la Fondation MacArthur et la Maison de la liberté, les considérant comme indésirables et une menace pour la sécurité de l’Etat russe.

Ce n’est pas gratuitement que Mikhaïl Gorbatchev a reçu le prix Nobel de la paix, car il a suivi avec diligence les directives de la CIA et de George Soros.

La CIA ne se repose pas et vise à éliminer tous les vestiges du socialisme sur la terre, de sorte que leurs plans contre Cuba et maintenant au Venezuela, où rien n’est occasionnel et où il suffirait de remercier le Saint-Esprit, mais comme dit saint Jean: 8-32, » Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. »

C’est pourquoi chaque jour le monde prouve ce que les Yankees sont capables de réaliser en vue de leurs intérêts hégémoniques et les mensonges qu’ils tissent, créant des modèles préconçus parmi les grandes masses à travers leurs campagnes de presse; José Martí a ainsi sagement affirmé: «Trouver une vérité est une joie tout autant que de voir naître un enfant».

