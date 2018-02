La Chine et la Russie font le point sur leurs relations avec l’Amérique latine et les Caraïbes

En provenance de Resistancia, le journal des communistes brésiliens cette confirmation de la coordination du partenariat russo-chinois. je voudrais rappeler à cette occasion à quel point la lecture d’un rapport de Fidel castro de 1983 aux non alignés m’avait incitée à voir dans les rapports sud-sud, impulsés par l’intervention chinoise une dimension de la résistance de l’Amérique latine(cf. Les etats-Unis de mal empire, ces leçons de résistance qui nous viennent du sud .Aden). Ce processus parait bloqué par l’offensive des Etats-Unis contre les pays progressistes de l’hémisphère sud. En fait, il y a simplement eu reflux du mouvement populaire favorisant les menées contre-révolutionnaires, mais rien n’est joué parce que l’isolement des gouvernements pro-washington est de plus en plus patent, le monde multi-polaire impulsé par l’alliance russo-chinoise tend aussi à gagner des positions face au repliement des Etats-Unis et à la poursuite de son agressivité militaire. Si en Europe on peut se faire quelques illusions sur ce que les Etats-Unis sont un modèle démocratique y compris économiquement, en Amérique latine encore moins que dans le reste du monde, on sait comment a été imposé le néo-libéralisme, par les meurtres de masse, les tortures, le plan Condor et les blocus.le Chili de Pinochet en fut le laboratoire. (note de danielle Bleitrach) GÉOPOLITIQUE 24/02/2018

La Chine et la Russie feront le point à Beijing sur les questions liées au développement de leurs relations avec l’Amérique latine et les Caraïbes lors de la 11ème série de consultations sur la région, a confirmé samedi le ministère chinois des Affaires étrangères.

Des hauts fonctionnaires des ministères des Affaires étrangères des deux pays se réuniront bientôt.

La date et les noms n’ont pas été divulgués, mais les informations diffusées dans la presse indiquent que la réunion pourrait avoir lieu lundi (26) et sera dirigée par Zhao Bentang, directeur général du Département Amérique latine et Caraïbes du ministère chinois des Affaires étrangères, et Shchetinin Aleksander Valentinovich, pour la Russie.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a rappelé que des consultations de ce type ont eu lieu depuis 2001 et ont contribué à une meilleure compréhension mutuelle et à la promotion des relations entre toutes les parties.

Beijing et Moscou sont des partenaires commerciaux importants des pays d’Amérique latine et des Caraïbes, avec lesquels ils entretiennent également des relations solides fondées sur l’amitié, la coopération, le respect et la complémentarité.

Selon les données officielles, seul le commerce entre la Chine et la région était de 260 milliards de dollars en 2017, soit 18,8% de plus qu’en 2016.

Résistance , avec Prensa Latina

