Vers une hausse des inégalités entre retraités et une pression accrue sur les retraites

L’attention que les citoyens européens accordent à leur retraite a pris de l’ampleur depuis la crise : à titre d’exemple, les Italiens sont désormais 16 % à considérer cette question comme un des deux enjeux majeurs auxquels doit faire face leur pays, contre 8 % il y a dix ans. C’est d’ailleurs l’un des principaux sujets en débat à l’approche des élections générales italiennes qui doivent se tenir le 4 mars prochain ; les partis de droite s’étant d’ores et déjà mis d’accord sur une annulation des hausses progressives de l’âge de départ en retraite prévues par la réforme de 2011. En France, le président Emmanuel Macron propose – sans toucher aux paramètres d’âge et de durée de cotisation – de rendre le système de retraite plus lisible en en faisant un système « à points ». Ce projet délicat a pour l’instant été reporté à 2019.

Une pression croissante sur les budgets publics % du PIB consacré aux systèmes de retraite, par pays en 2000 et 2013 https://www.alternatives-economiques.fr/sites/default/files/public/upload/iframe/180206depenseretraite.htm

Dans toute l’Europe, la question des retraites est amenée à prendre une place centrale dans les débats économiques et sociaux à venir. D’une part, à cause des pressions croissantes qui pèsent sur les budgets publics et, d’autre part, aux vues des évolutions démographiques. En 2050, l’OCDE devrait ainsi compter plus de 50 retraités pour 100 actifs, soit le double du ratio de 2015. Ce taux devrait même atteindre plus de 70 retraités pour 100 actifs en Espagne et en Italie.

Le déséquilibre entre retraités et actifs va se creuser Ratio de dépendance (nombre de personnes de plus de 65 ans pour 100 actifs) par pays, en 2015 et 2050 https://www.alternatives-economiques.fr/sites/default/files/public/upload/iframe/180130retraites.htm

Outre la progression de l’espérance de vie, qui augmente le nombre d’années passées en retraite (19,6 ans pour les femmes et 14,6 pour les hommes en 1990, contre respectivement 22,5 et 18,1 ans aujourd’hui en moyenne dans l’OCDE) et donc les pensions perçues, l’arrivée en retraite de la génération des baby-boomers et la stabilisation des taux de natalité à un niveau relativement bas dans l’ensemble de l’OCDE risquent de se traduire soit par une baisse des taux de remplacement pour les futurs retraités, soit par une hausse des dépenses des Etats pour leurs systèmes de retraite.