Fidel Castro dans le souvenir  du général russe Nikolaï Leonov

*Le premier anniversaire de la disparition physique du leader de la Révolution cubaine, Fidel Castro , nous donne l’occasion de publier aujourd’hui une interview passé en 2013 à Moscou avec Nikolái Leónov, co-auteur avec Vladimir Vorodáev de la biographie russe de Fidel sous le titre m’Histoire m’acquittera.

Installé sur une chaise de bois dur avec un coussin de cuir, dans le salon de sa maison, au centre de la capitale russe, le lieutenant-général des forces de renseignement soviétiques (à la retraite) un demi-siècle plus tard. décrit un moment étincelant, en 1963, lorsque le fondateur de la Révolution cubaine est arrivé pour la première fois en Union soviétique.

Avant de commencer la conversation, avec ce sourire franc qu’il dédie toujours « à mes amis cubains », l’auteur de la première biographie sur le président Raúl Castro, a touché les deux bras de la chaise et a exprimé une gratitude spéciale.

« C’est le principal trésor de cette maison. Fidel me l’a donné et pour moi rien ne vaut autant « , avoua-t-il.

Puis, dans un espagnol fluide entretenu par de longues années de service en Amérique latine, et alors qu’il a atteint presque l’âge de 85 ans, Leonov semble encore voir le grand homme barbu, vêtu de vert olive, qui après 12 heures de vol a commence à descendre à Mourmansk d’un Tu-114 de fabrication soviétique.

« La première visite du commandant en chef Fidel Castro en Russie a un grand intérêt international et historique encore aujourd’hui, parce que ni avant, ni après l’Union soviétique ou mon pays, quel que soit le nom qu’il porte, a reçu un invité avec autant d’honneurs » se souvenait le traducteur à l’époque.

L’officier à la retraite a déclaré que « il n’y a pas eu un homme d’Etat dont la visite qui a duré si longtemps, parce ce fut durant plus de 40 jours, au cours desquels Fidel effectue des tournées dans presque tout le pays, de la Sibérie à l’Ukraine, du nord de Mourmansk à la Géorgie et l’Ouzbékistan » .

L’auteur de plusieurs livres sur les héros latino-américains a souligné qu’aucun autre homme d’État n’a eu l’occasion de faire une visite aussi grande, aussi profonde et aussi importante pour ses conséquences.

« De la part de l’Union soviétique, dont le leader était Nikita Khrouchtchev, le désir historique fondamental était, comme nous l’avons dit, de guérir les blessures laissées par l’issue de la crise des Caraïbes de 1962 », explique l’historien.

Il a ajouté que « Khrouchtchev a résolu les choses directement avec les Etats-Unis, sans consulter Fidel, et bien sûr, cette action a imprimé une marque très douloureuse sur la conscience de nombreux Cubains de cette époque et aussi dans le cœur de Fidel ».

« Je me souviens des manifestations à Cuba, les affiches, les camarades disaient: » Nikita, Nikita, ce qui est donné n’est pas enlevé « , ils parlaient des fusées, et il y a eu des critiques très sévères sur la position du dirigeant soviétique », a rappelé le lieutenant général .

Léonov pense que Khrouchtchev voulait que toutes ces égratignures et blessures soient oubliées, et c’est pourquoi il a ouvert toutes les portes possibles et impossibles, et inaccessible aux autres hommes d’État de l’Ouest ou de l’Est pour satisfaire Fidel.

« Il n’a pas seulement vu les sous-marins nucléaires soviétiques de l’époque, mais il est entré pour voir comment cela fonctionnait », poursuit le témoignage, « comment celal était organisé, il voulait même voir une fusée installée dans le submersible, et ils la lui ont également montré ».

L’officier a expliqué qu ‘ »il a visité une base de fusées intercontinentales, stockées dans des silos stratégiques, aucun homme d’Etat, plus jamais, ni avant, n’a eu accès à ce type de bases de missiles ».

L’Union soviétique à l’intérieur

« Pour ses mérites révolutionnaires, Fidel a reçu la médaille d’or et l’Ordre de Lénine, ce qui signifiait qu’il était un Héros de l’Union soviétique, l’honneur rarement accordé à un étranger », en ajoutant qu’il avait accompagné les visiteurs tout au long du voyage.

Le haut fonctionnaire a rappelé que l’homme d’État cubain a été honoré comme Docteur Honoris Causa de l’Université Lomonosov de Moscou, pour ses contributions à la science politique.

« Cependant, le plus important pour Fidel a été trouvé à l’intérieur de l’Union soviétique, comprendre où était la racine du socialisme, pourquoi l’Etat multinational est devenu si puissant, » dit-il.

Selon Leónov, le leader cubain a trouvé la réponse dans deux facteurs, et le premier est le peuple .

« La façon de recevoir Fidel n’a pas eud’autre équivalent , sans aucune pression ou appel de la radio ou de la télévision, les gens sont sortis spontanément dans la rue pour l’applaudir, comme on peut le voir sur les photos de l’époque, que les gens risquaient même La vie parfois, ils ont grimpé sur les arbres, sur les balcons, dans les fenêtres pour voir le héros cubain. Quelque chose d’incroyable », se souvient-il.

Leonov a estimé la longueur de la rangée de personnes qui sont allées dans les rues pour recevoir le stratège de la Sierra Maestra se développait sur 25 kilomètres.

« Partout où il était Fidel les gens l’accueillaient avec un enthousiasme et sympathie que je n’ai jamais vu en ces 50 ans, je ne l’ai pas vu un homme d’État qui a reçu de nombreuses expressions d’affection, de sympathie, de solidarité », dit- ce témoin exceptionnel .

Il a ajouté qu ‘ »une autre expérience que le commandant cubain a perçu est le rôle du Parti, parce que partout où il était reçu il a vu la direction de cette organisation; dans la région, la république, partout, et il a vu que le squelette de la nation, le squelette de l’Etat, était le Parti. »

Selon lui, cette expérience a servi à enrichir l’expérience politique de Fidel Castro.

« C’était une visite exceptionnelle, en bref, comme je l’ai dit, il n’y a absolument aucun équivalent dans l’histoire des contacts internationaux de Moscou avec d’autres Etats. »

En expliquant la sympathie et la grande popularité du leader cubain parmi les Soviétiques de l’époque et les Russes d’aujourd’hui, Leonov considérait que c’était dû à son prestige de révolutionnaire légendaire.

« Personne ne sait et personne n’a vu les scènes de l’assaut de la caserne Moncada, il y a quelques chroniques de guerre russe dans la Sierra Maestra, mais dans la mémoire des gens il est un Robin des Bois, il est un homme qui défie les dangers, un Don Quichotte qui attaque tout ce qui est mal pour corriger les torts sur cette Terre », a-t-il raisonné.

L’interlocuteur a souligné que « bien sûr, il n’a déçu personne, parce qu’il avait une grande figure puissante; et une façon de parler clairement, ouvertement, énergiquement, qui a capturé les gens immédiatement. »

Selon Leonov, ils étaient tous des esclaves de l’amour qu’ils ressentaient spontanément pour le leader cubain.

« C’est un cas rare, l’un des hommes d’Etat qui depuis l’assaut sur la Moncada – alors que 60 ans ont passé – tout le monde le respecte, de l’extrême gauche à l’extrême droite », at-il rappelé.

Le vétéran a souligné que « peu le haïssent, la majorité éprouve une grande sympathie pour lui, et tout le monde reconnaît qu’il y a maintenant dans le monde une figure politique qui peut être confronté à l’amour spontané et la sympathie que l’on ressent pour lui dans le monde C’est une vérité que personne ne peut nier. »

Fidel et Raúl

En faisant référence à son amitié avec l’actuel président, raoul Castro, qu’il avait connu avant l’assaut de la caserne de la Moncade et sa rencontre avec le chef de l’expédition du Granma et Che Guevara à Mexico, Leonov a indiqué que cela avait créé sa confiance en la révolution cubaine.

« Je les ai connu pas mal durant des décennies et cela m’a permis de conserver l’assurance de l’invincibilité de la Révolution cubaine dans l’étape la plus difficile pour Cuba, appelée période spéciale dans les années quatre vingt dix.

Il a ajouté qu’après la dissolution de l’Union Soviétique, tout le monde attendait d’un moment à l’autre la chute du socialisme à Cuba « mais moi je repoussais les interrogations des reporters occidentaux et nationaux qui contestaient la possibilité pour la révolution de se maintenir.

Aujourd’hui je me sens heureux que Cuba ait surmonté les difficultés et cela sans avoir fait aucune concessions sur l’indépendance, la souveraineté et le système politique, économique social et culturel, ni accepter l’ingérence de quel type qu’elle soit. »

Avec admiration, léonov a observé que l’âme et l’organisateur de cette confrontation qu’il désigne comme « véritablement biblique » contre les Etats-Unis fut Fidel Castro.

dans ce combat toujours il a été épaulé par son partenaire fidèle, un organisateur talentueux, son jeune frère raoul Castro, a-t-il ajouté avec émotion.

L’expérimenté général Leonov a conclu que « Aujourd’hui je me sens immensément orgueilleux d’avoir servi de traducteur entre . Anastás Mikoyán et Fidel en 1960, quand furent rétablies les relations diplomatiques entre Cuba et l’union soviétique. »